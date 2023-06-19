日本旅遊｜盤點日本8大Glamping特色營地 Rakuten Travel限時低至37折

近年日本台灣都很流行Glamping，跟傳統露營的最大分別是旅客無需自備帳篷和露營裝備，便可以輕鬆出發，和家人好友在營地一邊觀賞壯闊的山景，一邊品嘗美食，非常寫意，適合露營新手去外地旅遊時體驗。如果有興趣下次去日本旅遊時Glamping，不妨參考一下Rakuten Travel最近公布的８大精選豪華露營Glamping名單，當中更包括 6 月限時Super Sale，大家可以超值價錢體驗日本最佳特色住宿！

日本Glamping營地推介｜飯綱高原 Glamprook 帳篷露營區 (長野縣) 相較於城市的繁華都會感，日本的近郊地區別具鄉間風情。Glamprook 位於本州中部的長野縣，從長 野站出發約 30 分鐘車程。營區除了被北信越五山包圍兼毗鄰靈仙寺湖外，更是日本首次採用面積達 42 平方米的 Twin Dome 帳篷，內裏分為睡房和客廳兩部分，空間十分寬闊，可供 2 至 5 人入住，分 別有冷色系和暖色系兩種不同色調設計。帳篷透光充足，無論坐在沙發或躺在床上都可欣賞到戶外明 媚的景色，而且每個帳篷都配備冷暖氣，任何季節也可享受豪華露營的樂趣。其他配套亦同樣豐富， 營區內不僅提供以當地食材烹製的法國餐，還有 Café 及酒吧等，更有設備齊全的熱水浴設施，旅客 定必樂而忘返。現憑 Super Sale 優惠預訂房間，可享高達 64 折優惠！ 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/hotel_info_item/cnt_japan/sub_nagano_prefecture/cty_iizuna_town/10123456829963/?scid=we_trv_pr_202306_hk

日本Glamping營地推介｜今治馬島 Glamprook Shimanami (愛媛縣) 遠離市區的首選，感受被大海包圍的海島旅行。Glamprook Shimanami 坐落於今治市馬島，酒店設有 客船接送服務。Glamprook Shimanami 設多種房型，當中最具特色的繭屋為海邊繭型帳篷，可供一至 四人入住，設有沙灘露台，最適合三五知己一邊感受自然的海浪聲，一邊把酒談歡。Glamprook Shimanami 提供全包式的海島旅行體驗，餐飲及活動一應俱全。鄰近島波海道，可透過登島電梯前往 來島海峽大橋，從海拔 184 米的高度欣賞瀨戶內海的壯麗景色。酒店亦設有餐飲服務，提供日式及西 式精美早餐，晚餐則提供時令菜單，使用瀨戶內海特產精心烹製。現憑 Super Sale 優惠預訂房間，可 享高達 48 折優惠！ 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/zhhk/hotel_info_item/cnt_japan/10123456831968?scid=we_trv_pr_202306_hk

日本Glamping營地推介｜山中湖 Vision 豪華露營度假酒店及水療中心 (靜岡縣) 豪華的露營建築，讓住客遠眺富士山美景。「Vision 豪華露營度假酒店」為處富士五湖中最靠近富士 山的山中湖，環境優雅清新，被自然風景所包圍。Vision 的圓頂帳篷讓住客可以留在室內觀賞「赤富 士」、「逆富士」等湖畔美景。酒店更設有篝火區、富士山天然水浴、桑拿等設施，更可在露天浴池 內仰望星空，感受大自然的氣息，徹底放鬆身心靈。酒店餐飲服務亦別出心裁，早餐提供三文治和沙 冰製作體驗，最適合與小孩一起享受親子時光！ 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/zhhk/hotel_info_item/cnt_japan/10123456901108/?scid=we_trv_pr_202306_hk

日本Glamping營地推介｜京都瑠璃溪 Grax Premium Camp Resort(京都府) 依傍國家級指定名勝「琉璃溪」自然公園，從 Grax Premium Camp Resort 出發，步行 2 分鐘便可到達琉璃溪溫泉。Grax 提供各式各樣的豪華露營住宿選擇，如小屋、三角帳篷、圓頂帳篷，適合各類旅客。園區週邊活動豐富，白天可到琉璃溪步道，享用琉璃溪溫泉及欣賞「琉璃溪十二勝景」；晚上不但可以暢享烤肉和甜品，更可觀賞日本最大型的燈光滙演《京都彩燈通感之丘》，刺激五官，體驗與自然和諧相處的光影世界！ 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/zhhk/hotel_info_item/cnt_japan/10123456901108/?scid=we_trv_pr_202306_hk

日本Glamping營地推介｜河口湖豪華露營別墅 Hanz (富士河口湖) 日本山梨縣的河口湖鄰近日本首都東京，位於日本第一大山富士山山麓，擁有美麗的湖景及美麗的大 自然景色，是日本人熱愛的假日好去處，從東京到河口湖只需約 90 分鐘的車程。「河口湖豪華露營 別墅 Hanz」坐落於河口湖附近的山林之中，是眺望富士山的最佳位置。營地提供多款奢華住宿選 項，例如圓頂帳篷、露營車及別墅風格的客房，不同的房型皆設有獨立的沐浴空間，並配備高端設 施，有些甚至提供按摩浴缸，為旅客帶來如五星級酒店般的豪華露營體驗。此外，營地亦提供各種戶 外活動供旅客參與，讓旅客置身大自然中，遠離繁囂。 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/hotel_info_item/cnt_japan/sub_yamanashi_prefecture/cty_fujikawaguchiko_town/10123456833966/?scid=we_trv_pr_202306_hk

日本Glamping營地推介｜花山水旅館與豪華露營度假村 (千葉縣) 森林的秘境千樣美，而「花山水旅館與豪華露營度假村」的營地位於東京都以東千葉縣的森林深處， 讓旅客彷彿進入童話世界般，探索神秘而奇幻的境地。度假村設計別具風味，位於自然環境豐富的溪 谷沿岸，距離養老溪谷站約 20 分鐘車程。度假村內提供完善的豪華露營設備以及多樣房型，旅客可 選擇設有桌子及床的「標準客房」與「寬廣客房」，或是舒適且有私人浴室的「高級客房」與「套 房」。而在一泊二食的露營方案中，旅客可享用專屬的戶外早餐及 BBQ 等美食，晚餐的菜單亦會根 據季節而轉換，提供燒烤、火鍋等料理，讓旅客盡情品嘗美味的日本佳餚。此外，營地亦提供自費的 私人露天浴池服務。 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/hotel_info_item/cnt_japan/sub_chiba_prefecture/cty_otaki_town/10123456850156/?scid=we_trv_pr_202306_hk

日本Glamping營地推介｜那須高地公園官方酒店 Towa Pure 小屋 (栃木縣) 與家人同遊外地，當然要顧及每位家庭成員的喜好和興趣。「那須高地公園官方酒店 Towa Pure 小 屋」位於東京以北的栃木縣那須高原，是設施齊全的大型度假酒店，並提供露天浴池、網球場、足球 場及卡拉 OK 等設施，完全滿足一家大小的需要。此外，旅客可選擇住在附有木製甲板露台的圓頂形 帳幕中享受豪華露營，或選擇住在歐洲製造的透明圓頂帳幕「Aura」中觀賞自然美景。「Aura」環境 舒適，並提供床、沙發、雪櫃、電源插座等基本設備。如果想要完全沉浸在那須獨特的大自然環境 中，透明圓頂帳幕絕對值得一試！在入住期間，旅客還可以免入場費帶小朋友到鄰近的「那須高原樂 園」，讓小孩盡情「放電」，或駕車約 20 分鐘到「龍膽湖家庭牧場」遊玩，與家人共享天倫之樂。 立即預訂： https://travel.rakuten.com/hkg/hotel_info_item/cnt_japan/sub_tochigi_prefecture/cty_nasu_town/10123456844015/?scid=we_trv_pr_202306_hk