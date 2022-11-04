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2022-11-04 12:30:00

日本旅遊｜盤點5款日本期間限定Häagen-Dazs雪糕 必食惡魔系列！

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日本旅遊｜盤點5款日本期間限定Häagen-Dazs雪糕 必食惡魔系列！

日本旅遊｜盤點5款日本期間限定Häagen-Dazs雪糕 必食惡魔系列！

去日本旅遊當然少不了買宵夜回家，而不少人都特別鍾情於日本的Häagen-Dazs雪糕，除了口味比香港豐富外，甚至會有不少日本限定的口味！以下就為大家盤點5款日本期間限定Häagen-Dazs雪糕，今年大推的惡魔系列實屬必食首選！

日本Häagen-Dazs｜甜熟番薯味 (Kanjuku Beniharuka)

正值秋天，不少公司都會推出番薯、栗子等口味的食品，而日本的Häagen-Dazs亦不例外，特別推出甜熟番薯味，讓大家吃雪糕時吃得到秋天的味道。而這款甜熟番薯味雪糕看起來平平無奇，實際上卻暗藏玄機，雪糕的中間部份為番薯蓉，不但可以豐富口感，番薯味亦特別真實。不過這款雪糕整體偏甜，中間的薯蓉部份更是令甜味升級，嚐甜的人可以一試。

番薯口味充滿秋天的味道。 內含香甜的番薯蓉。 日本不少地方都大推番薯雪糕。

日本Häagen-Dazs｜雲呢拿薄脆朱古力味 (Vanilla & Crunchy chocolate)

如果喜歡口感豐富的雪糕，不妨嘗試雲呢拿薄脆朱古力味的期間限定Häagen-Dazs雪糕。雖然雪糕以常見的雲呢拿及朱古力口味作基礎，但中間部份卻有一整片薄脆朱古力，敲碎後可以混合一起食用，口感特別豐富，味道亦不會過甜，作為飯後甜點剛剛好。

雲呢拿薄脆朱古力味看起來平平無奇，但卻比一般的雲呢拿及朱古力口味出色。 雪糕內有一整片薄脆朱古力。 稅後價格為215日元(約HKD$12)，十分抵食。

日本Häagen-Dazs｜惡魔系列 牛油焦糖味

今年日本Häagen-Dazs的主打產品為惡魔系列雪糕，其中特別推薦牛油焦糖味，不但在最上層有焦糖曲奇脆脆，雪糕內亦有焦糖醬，令整體充滿焦糖口味，口感和味道都特別豐富。值得一提的是雖然屬於惡魔系列，但味道卻不會太甜，輕鬆便可以吃完一整個！

 

惡魔系列為今年大推的雪糕。 幾乎被搶購一空。 有多層口感，味道特別豐富。

日本Häagen-Dazs｜焗芝士撻味 (Baked Cheese Tart)

不少人到日本旅行的時候都特別喜歡購買焗芝士撻，而這個口味就在期間限定的Häagen-Dazs中重現！整體味道雖然比較像芝士蛋糕，但雪糕中含有不少以撻皮製成的脆脆，混合食用時特別像在吃冰凍後的芝士撻，喜歡芝士口味的話絕對不可錯過！早前香港便利店都有引入這款新口味，未能去日本的大家都可以在香港嚐鮮！

喜歡吃芝士撻的你一定不能錯過！ 雪糕內有芝士撻皮。 同時推薦日本限定的野莓芝士撻口味。

日本Häagen-Dazs｜焦糖燉蛋雪糕三文治Crisp crème brûlée 

除了一般的杯裝雪糕外，Häagen-Dazs的雪糕三文治亦特別受歡迎，而日本就有期間焦糖燉蛋口味，通過雪糕還原焦糖燉蛋入口即溶的口感，而且還內藏焦糖脆片，一口便可以吃到最外層的餅乾、焦糖朱古力、焦糖燉蛋口味雪糕和焦糖脆片，整體口感特別豐富。最近香港便利店都有引入這款新口味，未能去日本的大家都可以在香港嚐鮮！

焦糖燉蛋雪糕三文治 一口便可滿足多個願望。 期間限定口味在一般的便利店便可以買到。
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