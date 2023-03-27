日本旅遊｜石川縣溫泉特集 一年四季都可以浸 能登半島/加賀山中溫泉/山代溫泉

誰說只有冬天才可以浸溫泉？日本溫泉癒效多多，特別適合勞碌的都市人去浸泡，放鬆身心。石川縣內有多個溫泉勝地，當中包括位於能登半島的「和倉溫泉」，加賀溫泉鄉內的「山中溫泉」、「山代溫泉」、「片山津溫泉」及「粟津溫泉」。每個溫泉各有特色，一年四季各有風情。
能登半島和倉溫泉
和倉溫泉位於石川縣能登半島的七尾市，據說已有1200年歷史，大正天皇亦曾經到訪。為此當年於青林寺建造了臨時行宮「御便殿」,如今亦開放給訪客參觀。溫泉區內以寬敞且具有現代感的公眾浴場「總湯」為中心，設有大大小小約26間溫泉旅館、可以飽覽七尾灣美景的免費足湯、自己煮溫泉蛋的湯元廣場及飲食店等，應有盡有。另外，七尾灣是野生海豚的棲息地，因此來到和倉溫泉除了享受溫泉之樂外，亦可以出海觀測可愛的野生海豚。
網頁：https://www.ishikawatravel.jp/tw/spots/wakura-onsen/
加賀山中溫泉
擁有1300年歷史的山中溫泉，位於加賀溫泉鄉之內。當地的溫泉浴場及山林美景培養出歌曲、舞蹈、藝妓表演及手工漆器等豐富文化。以公共浴場「菊之湯」為中心的溫泉區內，有旅館、足湯、可以供飲用的泉池、生活雜貨店、手信店及漆器店等。與菊之湯相連的「山中座」 內裡匯集了山中漆的精髓，整座建築格調高雅,除上漆的柱子及華麗的蒔繪天花值得一看之外，更可欣賞溫泉民謠「山中節」表演。溫泉區內的著名景點「鶴仙溪」的四季景色美不勝收，同樣是不可錯過！
網頁：https://www.ishikawatravel.jp/tw/spots/yamanaka-onsen/
加賀片山津溫泉
片山津溫泉坐落於可以眺望日本三大神山之一「白山」的柴山潟湖畔。其溫泉街於明治時代填湖而建，而溫泉水則由湖底湧出,然後流入溫泉內各個浴池。「片山津溫泉總湯」由世界級建築師—谷口吉生所設計，外型極具現代藝術感。大浴場的大玻璃窗外就是柴山潟湖，浴槽的溫泉水與湖水面隔著玻璃相連接，景觀開揚，令人有種彷彿沉浸於柴山潟內的奇妙感覺。夏天的時候，溫泉區內會舉行「湯之祭(湯の祭り)」。除獅子舞、輪舞大會等表演及滿街小攤檔之外，更有長達40分鐘的花火大會，非常熱鬧！溫泉區內的其他著名景點還有佇立於柴山潟上「浮御堂」及被當地居民視為片山津溫泉守護寺的「愛染寺」等，都非常值得一遊。
網頁：https://www.ishikawatravel.jp/tw/spots/katayamazu-onsen/
粟津溫泉
據說是由白山開山始祖泰澄大師所開發的粟津溫泉，至今已有1300年歷史，是北陸地區最古老的溫泉。發源自白山的溫泉水不僅療效極佳，又以光滑無色透明的水質而聞名，更被譽為美人之湯，深受女士們歡迎。由於溫泉區內的旅館均擁有自家開掘出來的溫泉，因此每家旅館的泉質及泉水溫度也略有不同，不妨多試幾間旅館，享受不同的泉質。粟津溫泉附近的「那谷寺」及「加賀傳統工藝鄉湯之國之森」均是石川縣內的著名景點,享用古湯之餘,也可到各個景點走走，深入了解當地文化。
※大部份溫泉旅館均提供只浸溫泉(日帰り温泉)，不住宿的擇選。