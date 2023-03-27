日本旅遊｜石川縣溫泉特集 一年四季都可以浸 能登半島/加賀山中溫泉/山代溫泉

粟津溫泉

據說是由白山開山始祖泰澄大師所開發的粟津溫泉，至今已有1300年歷史，是北陸地區最古老的溫泉。發源自白山的溫泉水不僅療效極佳，又以光滑無色透明的水質而聞名，更被譽為美人之湯，深受女士們歡迎。由於溫泉區內的旅館均擁有自家開掘出來的溫泉，因此每家旅館的泉質及泉水溫度也略有不同，不妨多試幾間旅館，享受不同的泉質。粟津溫泉附近的「那谷寺」及「加賀傳統工藝鄉湯之國之森」均是石川縣內的著名景點,享用古湯之餘,也可到各個景點走走，深入了解當地文化。



※大部份溫泉旅館均提供只浸溫泉(日帰り温泉)，不住宿的擇選。

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