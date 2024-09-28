日本旅遊｜福島必去Marusei果園！ 港幣$43水蜜桃任摘任食放題 必食巨型蜜桃+香梨芭菲

日本水果向來都深受香港人歡迎，而夏天當造的水果一定非水蜜桃莫屬！今次帶大家來到位於福島縣的Marusei果園，只需港幣$43體驗水蜜桃任摘任食放題。旁邊更有果園直營Café，必食原個蜜桃及香梨芭菲，水果控一定不能錯過！ 圖文：Kristy 鳴謝：日本貿易振興機構香港

福島縣位於日本東北部，素來有「水果王國」之稱，一年四季都能品嘗到新鮮美味的水果。遊客一場來到，當然要安排採果行程！ 「Marusei果樹園」為縣內知名水果園之一，種有車厘子、水蜜桃、梨子、提子及蘋果，甚麼時候到訪都可以摘到水果。以夏天當造的水蜜桃為例，成人平日收費為800円，星期六日為1,100円；而小童收費為600円，星期六日為900円。園內種有11款不同品種的水蜜桃，包括白鳳、初姫、黃金桃、黃貴妃等，當造期為7月中至10月頭。記者到訪之時為9月初，正值川中島白桃及ゆうぞら的季節，果肉較硬且有咬勁，保存期較長，即使帶回香港都不怕爛掉。

採果體驗歷時30分鐘，只限現場食用，不能帶走。除了網上提前預約外，職員亦表示可以在營業時間直接Walk-in。桃粉色的水蜜桃長滿了整棟樹上，只需要輕輕旋轉就能摘下，完全不用費力。現場提供刀與盆子，大家可以即摘即切即食。職員更教我們如何揀桃，除了果實夠大及顏色夠深，外形要夠圓渾，外皮帶點雀斑更佳。 果園內每個水蜜桃都份量十足，尺寸比拳頭還要大，雖然果肉口感偏硬但非常多汁，而且糖度十足，令人吃過不停。如果想買手信的話，果園門口設有商店，售賣時令品種的水果及果汁。水蜜桃最平只需800円一個，提供盒子裝載，更加便攜。

農園直營 Café 必食原個黃金桃芭菲 果園除了經營農田外，旁邊亦有直營的Café—「森之花園」。主打使用自產自銷的水果，製作成打卡一流的巨型水果芭菲。未開店已經有不少當地人在排隊等開門，每天提供的甜品品項都不一樣，當天有黃金桃芭菲(1,000円)、白桃芭菲(800円)及香梨芭菲(700円)供應，另有自家製鮮榨果汁等。芭菲的份量相當驚人，目測一杯有2顆水蜜桃，上面放上原個新鮮水蜜桃，裡面放有水蜜桃塊、雪糕、脆片、鮮忌廉等，絕對是必食超值之選。