日本旅遊｜立山黑部4月開山！ 精選5大交通+旅行團限定優惠 一次過玩白川鄉/飛驒高山+住溫泉酒店

立山黑部每年約4月中開山，是世界中屈指可數的豪雪地區，每年都吸引到不少遊客到此一遊！以下為大家精選5大立山黑部交通+旅行團限定優惠，喜歡自由行的旅客，可以選擇使用JR PASS或巴士周遊券；不想煩惱交通安排的話，不妨參加旅行團，行程加入多個景點，更可入住溫泉酒店。

立山黑部交通｜1. 日本JR PASS｜立山黑部・高山・松本地區周遊券

持有「立山黑部、高山、松本地區周遊券」可連續5天，無限次乘搭立山黑部阿爾卑斯路線八種交通工具外，還可以無限次乘坐名古屋站至富山站之間（經由東海道、高山線）及名古屋至信濃大町（經由大糸・篠之井・中央本線）之間的JR列車。

如以名古屋為立山黑部自由行的起點，「立山黑部、高山、松本地區周遊券」絕對是必備的交通票劵。行程中更可停留高山、松本、下呂溫泉等地方，使用此JR Pass就更划算。網上預訂現可享出發前香港機場領取或郵寄到家。

KKday優惠：成人(12 歲或以上)HK$1,240/張；兒童(6 -12 歲以上):HK$620/張

銷售及兌換日期：2022 年 3 月 15 日～11 月 6 日

使用日期：2022 年 4 月 15 日～11 月 10 日

香港機場領取：https://www.kkday.com/zh-hk/product/20812?cid=13367

郵寄：https://www.kkday.com/zh-hk/product/20301?cid=13367