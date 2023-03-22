日本旅遊｜立山黑部4月開山！ 精選5大交通+旅行團限定優惠 一次過玩白川鄉/飛驒高山+住溫泉酒店

立山黑部每年約4月中開山，是世界中屈指可數的豪雪地區，每年都吸引到不少遊客到此一遊！以下為大家精選5大立山黑部交通+旅行團限定優惠，喜歡自由行的旅客，可以選擇使用JR PASS或巴士周遊券；不想煩惱交通安排的話，不妨參加旅行團，行程加入多個景點，更可入住溫泉酒店。
立山黑部交通｜1. 日本JR PASS｜立山黑部・高山・松本地區周遊券
持有「立山黑部、高山、松本地區周遊券」可連續5天，無限次乘搭立山黑部阿爾卑斯路線八種交通工具外，還可以無限次乘坐名古屋站至富山站之間（經由東海道、高山線）及名古屋至信濃大町（經由大糸・篠之井・中央本線）之間的JR列車。
如以名古屋為立山黑部自由行的起點，「立山黑部、高山、松本地區周遊券」絕對是必備的交通票劵。行程中更可停留高山、松本、下呂溫泉等地方，使用此JR Pass就更划算。網上預訂現可享出發前香港機場領取或郵寄到家。
KKday優惠：成人(12 歲或以上)HK$1,240/張；兒童(6 -12 歲以上):HK$620/張
銷售及兌換日期：2022 年 3 月 15 日～11 月 6 日
使用日期：2022 年 4 月 15 日～11 月 10 日
香港機場領取：https://www.kkday.com/zh-hk/product/20812?cid=13367
立山黑部交通｜2. 日本中部北陸交通｜Shoryudo 昇龍道巴士周遊券3日/ 5日券
除了JR外，大家亦可以選擇乘搭巴士遊立山黑部。昇龍道巴士周遊券為套票，共有3種票券；包含分別用來往返中部國際機場和名古屋、岐阜、小松機場和金澤、富山機場和富山的車票（券片編號13），以及能夠佈線次數搭乘昇龍道地區內的適用路線的巴士周遊券（券片編號2）。各票券的使用方法不同，詳細使用說明請參考官方網站。
昇龍道巴士周遊券 3 日券（松本、馬籠、日本阿爾卑斯山路線）
KKday優惠：成人HK$468/張
昇龍道巴士周遊券 3 日券（高山、白川鄉、金澤路線）
KKday優惠：成人HK$585/張
昇龍道巴士周遊券 5 日券 - 廣域路線
KKday優惠：成人HK$468/張
立山黑部旅行團｜3. 立山黑部＆上高地 雪景3天團｜阿爾卑斯山脈＆白川鄉合掌村＆任摘任食時令水果（名古屋出發）
唔想Plan行程？大家亦可參與旅行團，由名古屋出發到立山黑部、上高地雪景3天團，一次過玩盡昇龍道4大景點，包括阿爾卑斯山脈-立山黑部、白川鄉合掌村等。更可以走入果園，包任摘任食士多啤梨或車厘子30分鐘。其中一晚更可入住温泉酒店，晚上盡享不同温泉湯，養生和消除疲勞。
日本美景3天團｜立山黑部、上高地 (SJA-03)
成人(10 歲或以上): 低至HK$4,399/位
指定出發日期：5月7、10、17、18、22、25日及6月1、4、5、7、8、11、12、14日
立山黑部旅行團｜4. 日本・大阪巴士二日遊｜立山黑部大雪壁、白川鄉、飛驒高山｜大阪市區出發
即將到大阪旅遊的你，亦可選擇巴士遊立山黑部。行程連富山酒店住宿1晚，將遊歷多個知名景點，其中包括立山黑部大雪壁，於長約500公尺的雪壁之間，享受兩側壯觀的巨大雪牆。另外亦會前往有飛驒小京都美譽之稱的高山，街道裡林立了各種日本古代韻味的建築物、餐廳、名產店、旅館等。
【大阪巴士二日遊】立山黑部大雪壁、白川鄉、飛驒高山 (連富山酒店住宿1晚)
KKday優惠：成人 (12 - 80 歲) HK$1,977/位；兒童 (3 - 11 歲) HK$1,918/位
出發日期：5月8、10、12、15、17、19、22、24、26、29日及6月1、5日
立山黑部旅行團｜5. 日本絕景上高地，立山黑部雪壁/草津温泉｜東京出發
除了欣賞立山黑部壯麗雪景外，大家亦可以趁機浸温泉。上高地+立山黑部兩日遊將到訪諏訪湖、河童橋、大正池。更可到訪被稱為日本3大溫泉之一的「草津溫泉」，抵達溫泉鄉後，大家可進行自由活動享受溫泉及美食。
上高地＋立山黑部兩日遊
KKday優惠：成人 (12 - 80 歲) HK$3,100/位；兒童 (3 - 11 歲) HK$2,614/位
出發日期：5月2、9、12、16、19、23、26、30日及6月2、6、9、13、16、20、23日