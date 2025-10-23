位於日本三重縣的鈴鹿賽車場酒店，是鈴鹿賽車場園區內的官方酒店，主打親子友好的賽車主題。無論是計劃來鈴鹿觀賞賽事的賽車迷，或是帶小孩來樂園大玩特玩，這裡都是必住之選！酒店不僅配套設備齊全，亦有天然溫泉、餐廳、露營區及特產商店等設施。以下為各位開箱鈴鹿賽車場酒店，即睇詳情！ 圖文：Rosina 鳴謝：鈴鹿賽車場

酒店房型直擊 酒店分為主棟、北棟與西棟，提供7種主題房型，包括北楝主打兩款賽車主題房，適合各位賽車迷入住；西楝則主打兒童家庭房，帶著兒童及嬰兒都可安心入住；而主楝則有雙人房、高級房及提供多人入住的閣樓房3款款型。不同房型滿足不同年齡層與住宿需求，按喜好入住感受舒適的住宿體驗。是次記者入住的是主棟的高級房，價錢為21,900日圓起，面積為32平方米，客房內深色木紋調空間搭配賽車牆面，頗有格調。房內設Nespresso咖啡機及免費茶水。而浴室內更配備卸妝油、化妝水和乳液，非常貼心！

享受優質天然溫泉 酒店內設有大浴場與天然溫泉，設施於2023年全新翻修，從主棟步行不到5分鐘即可抵達。溫泉設施採用落地大窗設計，搭配三重縣當地木材打造的原木色調大廳，面向自然景觀，營造出溫暖放鬆的氛圍。館內不僅有舒適的露天溫泉，還特別設置無隔間洗澡區及微溫溫泉，適合小朋友泡溫泉，讓全家都能享受寫意的溫泉時光。

自助美食選擇多多 這裡的早晚餐，都可以在「Circuit Dining」餐廳解決！這裡提供菜式選擇豐富的自助餐，選用三重縣當地食材製作多款季節料理，提供日式、西式、中式特色佳餚，最令人驚喜的是這裡的多款中菜熱食，都頗為貼近中國風味。另外餐廳亦考慮小朋友，打造出貼近小孩身高的料理桌，方便小朋友拿取食物。其中一張料理桌更設小童最愛的餐點，小朋友可以按喜好打造專屬漢堡包餐、Pancake大餐等。

早餐除了自助餐外，亦可以選擇「花園早餐」，餐點以早餐籃形式呈上，內容非常豐富！有鈴鹿當地蛋製作的煙肉蛋盅、伊勢赤雞焗飯、龍蝦湯、西班牙火腿沙津、6款新鮮出爐的特色麵包、水果拼盤、咖啡、伊勢山村酸奶及蜜柑汁等，當中龍蝦湯極為濃郁，蝦味突出！另外更有兒童籃可供選擇。早餐籃可以在花園旁的室內休息室享用，亦可帶去室外花園作野餐，或帶至酒店房間中慢慢歎。

全新開業西式餐廳登場 晚餐如果想試試新口味，必到酒店今年全新開業的「Auberge」餐廳！使用三重縣食材，提供結合和洋的五道菜精緻晚餐，主菜為鐵板燒黑毛和牛，肉質柔軟多汁。飯後更送上砌成鈴鹿賽道形狀的甜品拼盤，非常有誠意！晚間套餐不包含在住宿方案中，如有意品嘗套餐，就要另外預約，成人每位9,680日圓，兒童則為6,050日圓。

特產店必入手原創商品 鈴鹿賽車場酒店主棟大堂內有一家特產店。如果在鈴鹿賽車場錯過購買手信的機會，就記得一定要到這裡逛逛！這裡集合多款鈴鹿賽車場的原創商品，店內更有三重縣各式特產及酒類可以購買，不妨考慮在這裡入手做手信。

鈴鹿賽車場酒店 地址：三重縣鈴鹿市稲生町7992 交通方法：搭乘近鐵線至白子站，轉乘三重交通巴士至鈴鹿賽車場，全程約1小時。 房價：最平房型17,000日圓起。酒店設有多個住宿方案，推薦入手一泊兩食方案連樂園護照，人均只需22,350日圓起。 鈴鹿賽車場酒店預約：請按此