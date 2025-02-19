日本旅遊｜輕井澤度假酒店推春櫻限定體驗 漫步長野八岳/日本三大名櫻/本澤溫泉

匯聚不少日本建築師傑作的度假精品酒店Shishi-Iwa House，今年四月推出「雲端春櫻」山野漫步體驗，帶各位住客穿越山林，欣賞日本三大櫻花樹之一的「山高神代櫻」，再享受全日本最高的山上露天溫泉，最後更可參觀清春藝術村，即睇詳請。

五日四夜春日限定體驗

體驗將帶住客登上黑斑山觀賞過去火山活動形成的懸崖絕壁，再到長野縣八大名峰硫黃岳，欣賞日本阿爾卑斯山脈最南端的燒岳以及近距離觀賞日本三大櫻花樹之一的「山高神代櫻」，這棵古樹為日本最古老的櫻花樹，更有藉此機會欣賞鱷塚櫻花，櫻花與背後的富士山互相映襯，非常值得打卡。

登山後住客可於坐落於海拔2,150米之上、全日本最高的天然露天溫泉「本澤溫泉」中放鬆身體。之後住客更將參觀清春藝術村，雲集許多出自安藤忠雄、谷口吉生、杉本博司等多名世界建築名家之手的作品。其中最不能錯過的是藤森照信打造的獨腳茶屋「徹」，匠心小屋屹立於古檜木上，構成奇特景觀。參觀結束後，住客將在杉本博司的「素透撫STOVE」中，享用創意法式料理。

Shishi-Iwa House 除了提供現有的溫泉和指壓按摩等傳統療法外，更提供一系列精英運動員所選用的先進健康設備，體驗結束後有助賓客徹底回復最佳狀態。