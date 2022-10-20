日本旅遊｜遊日必買！ 盤點近期SPY X FAMILY聯乘商品系列 主題CAFÉ/便利店限定周邊/UNIQLO UT

安妮亞喜歡這個！本年度人氣動漫《SPY×FAMILY》播出第二季，日本不少品牌及商店都趁機推出聯乘商品系列。以下為大家盤點近期SPY X FAMILY聯乘商品系列，當中包括期間限定主題CAFÉ、便利店商品及美食，更有新系列的UNIQLO UT！
日本旅遊｜《SPY×FAMILY》X PRONTO期間限定主題CAFÉ
日本PRONTO咖啡店與《SPY×FAMILY》聯乘，推出期間限定主題CAFÉ。一共有3款不同特色及意粉，其中安妮亞特飲更使用了她最喜愛的花生，混合朱古力製成。意粉方面，一定要試粉紅醬忌廉意粉，同樣都有加入花生作裝飾，令卡邦尼意粉的口感變得更豐富！
除了食物之外，CAFÉ更同步推出不同周邊商品。在聯乘活動期間，於CAFÉ內點飲料可獲杯墊或文件夾。大家亦可追加購買特別商品，有齊水樽、T-shirt、帆布袋、鎖匙扣等實用家品，粉絲一定不能錯過！
日期：即日起至11月13日
地點：日本全國9間PRONTO分店
日本旅遊｜《SPY×FAMILY》X LAWSON
除了CAFÉ外，日本便利店LAWSON亦與《SPY×FAMILY》推出聯乘系列。明治杏仁朱古力、零食及飲品都換上《SPY×FAMILY》期間限定包裝，非常值得收藏。在活動進行期間，LAWSON店內更會出現安妮亞的廣播！
另外購買指定3款明治朱古力贈送文件夾、購買指定2款in啫喱贈更送原創襟章，還有多款限定周邊，近期會訪日的你絕對要入手。
日本旅遊｜《SPY×FAMILY》X UNIQLO
UNIQLO早前曾推出《SPY×FAMILY》系列T-shirt，引來一波搶購熱潮！今次它們再度與《SPY×FAMILY》合作，推出第2彈UT系列。由11月11日起開賣，今次一共有4款男裝Tee (各1,500円)和3款童裝Tee (各900円)。除了三位主角，今次更有安妮亞新領養的寵物狗—彭德！
日期：2022年11月11日