日本旅遊｜遊日必買！ 盤點近期SPY X FAMILY聯乘商品系列 主題CAFÉ/便利店限定周邊/UNIQLO UT

安妮亞喜歡這個！本年度人氣動漫《SPY×FAMILY》播出第二季，日本不少品牌及商店都趁機推出聯乘商品系列。以下為大家盤點近期SPY X FAMILY聯乘商品系列，當中包括期間限定主題CAFÉ、便利店商品及美食，更有新系列的UNIQLO UT！

日本旅遊｜《 SPY×FAMILY 》 X PRONTO 期間限定主題 CAFÉ

日本PRONTO咖啡店與《SPY×FAMILY》聯乘，推出期間限定主題CAFÉ。一共有3款不同特色及意粉，其中安妮亞特飲更使用了她最喜愛的花生，混合朱古力製成。意粉方面，一定要試粉紅醬忌廉意粉，同樣都有加入花生作裝飾，令卡邦尼意粉的口感變得更豐富！

除了食物之外，CAFÉ更同步推出不同周邊商品。在聯乘活動期間，於CAFÉ內點飲料可獲杯墊或文件夾。大家亦可追加購買特別商品，有齊水樽、T-shirt、帆布袋、鎖匙扣等實用家品，粉絲一定不能錯過！

日期：即日起至11月13日

地點：日本全國9間PRONTO分店

官方網站：https://www.pronto-kissakaba.com/spy-family/