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2022-10-26 15:30:00

日本旅遊｜遊日必食和牛！ 嚴選日本5大人氣高質燒肉店推介 網上預訂仲有折

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日本旅遊｜遊日必食和牛！ 嚴選日本5大人氣高質燒肉店推介 網上預訂仲有折

日本旅遊｜遊日必食和牛！ 嚴選日本5大人氣高質燒肉店推介 網上預訂仲有折

到日本旅遊，除了到訪當地景點及瘋狂購物外，當然少不了日本美食！吃燒肉更是遊日必去行程之一，以下為大家介紹日本5大人氣高質燒肉店推介，分別位於東京、大阪及沖繩，提早於網上預訂更有優惠！

日本燒肉｜燒肉亭六歌仙

一提到日本燒肉，不少人都會立即想起「燒肉亭六歌仙」。位於熱門景點新宿，一共有本館及別館兩間分店。六歌仙提供多款套餐，包括「雪之宴」、「月之宴」及「松阪之宴」，3個都是放題套餐。有齊牛舌、里脊肉、五花肉、上等牛胃、心臓等肉類，「松阪之宴」更可以吃到松阪沙朗牛排、松阪上等五花肉等高級肉品。主打的松阪牛與60餘年歷史的松坂牛肉專門店—朝日屋合作，絕對有質素保證！另有更有涮涮鍋放題套餐供選擇。

【雪之宴烤肉吃到飽】90分鐘

KKday優惠:成人 HK$438/位，兒童(7-9)HK$219/位，幼童(4-6)HK$84/

【月之宴烤肉吃到飽】90分鐘

KKday優惠:成人 HK$672/位，兒童(7-9)HK$336/位，幼童(4-6)HK$84/

【松阪之宴烤肉吃到飽】90分鐘

KKday優惠:成人HK$1,520/位，兒童(7-9)HK$760/位，幼童(4-6)HK$84/

【涮涮鍋吃到飽套餐】- 90 分鐘

KKday優惠:成人HK$438/位，兒童(7-9)HK$219/位，幼童(4-6)HK$84/

營業時間：11:30 - 23:00
地址：東京西新宿 1-3-1 / 160-0023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 2-6 西新宿 K-1 ビルB1

六歌仙提供多款燒肉放題套餐 由老字號松阪牛專賣店提供的頂級肉品 各部位的頂級和牛，讓你大快朵頤 舒適的用餐空間，提供你原汁原味的美味燒肉

日本燒肉｜燒肉TORAJI

燒肉TORAJI 1995年創業至今20年來，一宜深受日本人及旅客喜愛。TORAJI的特色就是肉切的比其他烤肉店都要厚，比如牛舌每一片都有4-5cm厚，一口咬下去韌勁十足。提供PARAM COURSET COURSE兩款套餐，包前菜、主食、甜品等，如厚切上等鹽味牛舌、黑毛和牛五花、牛護心肉、里脊、豬頸肉及蝦等。經KKDay預訂限定贈送飲品：冰宇治抹茶。

燒肉套餐(PARAM COURSE)

KKday優惠: HK$489/

燒肉套餐(T COURSE)

KKday優惠:HK$611/

PARAM COURSE T COURSE TORAJI汐留店位於46層，可以俯瞰東京灣夜景

日本燒肉｜華道

位於大阪心齋橋的華道不但交通方便，的華道堅持選用 A5 A3 等級的高檔牛五花、牛肋排和牛赤身，肉質鮮嫩多汁。一共有和牛黑豬標準套餐及和牛黑豬特級套餐兩款，還包含鹿兒島黑豬肉、雞腿肉、泡菜、甜品等，飲料更可選啤酒、紅酒、白葡萄酒、清酒、燒酒等，非常抵食。

和牛黑豬標準套餐

KKday 優惠: HK$298/

和牛黑豬特級套餐

KKday 優惠: HK$358/

營業時間：17:00 - 22:00
地址：大阪市中央區心斎橋筋2丁目-3-12 2

大阪難波超人氣的頂級和牛黑豬燒肉店－華道 套餐包含和牛與黑毛豬，一次滿足 鮮嫩多汁的肉質，香氣逼人 鮮嫩多汁的肉質，香氣逼人

日本燒肉｜銀座 炎蔵

銀座炎藏，是銀座人氣超高的和牛烤肉料理。精選日本高級和牛，並從中剔出口感最為美味的部位，供客人享用。分為「花套餐」及「舞套」，包含各式小菜和主食，如特選黑毛和牛厚片、塩烤厚切上等牛舌等。更有黑毛和牛稀少部位3種：腰臀肉、腿三角、牛腿芯肉，再搭配清爽解膩的甜品，十分滿足！

炎藏厳選標準方案－花套餐

KKday 優惠: HK$314/

炎藏厳選特別方案－舞套餐

KKday 優惠: HK$420/

營業時間：每天 11:30-22:00
地址：東京都中央區銀座 4-1 西銀座デパート 2 銀座炎藏

炎藏厳選特別方案：舞套餐 炎藏厳選標準方案：花套餐 店鋪環境

日本燒肉｜沖繩燒肉 極上牛

除了東京、大阪外，沖繩亦有高質燒肉店！「沖繩燒肉極上牛」為採用日本國和牛、沖繩縣和牛、高級國豬肉的燒肉專門店。提供高品質日本代表性和牛，以及各式各樣部位供選擇。單單是一個套餐就可以品嚐到神戶牛、本部牛及石垣牛。日本三大和牛—神戶牛，松坂牛和近江牛，以及飛驒牛、尾崎牛、山形牛也將以期間限定的方式不定時於店內提供。

特選和牛套餐

KKday 優惠: HK$467/位

沖繩和牛套餐

KKday 優惠: HK$292/位

營業時間：每天 17:00-21:00 (星期三不開放)
地址：3-chōme-7-2 Tabaru Naha Okinawa 901-0156 日本

沖繩和牛套餐 特選和牛套餐 燒肉搭配日本清酒 日本國產高級啤酒「GARGERY」 沖繩燒肉極上牛 沖繩燒肉極上牛
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