日本旅遊｜遊日必食和牛！ 嚴選日本5大人氣高質燒肉店推介 網上預訂仲有折

到日本旅遊，除了到訪當地景點及瘋狂購物外，當然少不了日本美食！吃燒肉更是遊日必去行程之一，以下為大家介紹日本5大人氣高質燒肉店推介，分別位於東京、大阪及沖繩，提早於網上預訂更有優惠！

日本燒肉｜ 燒肉亭六歌仙 一提到日本燒肉，不少人都會立即想起「燒肉亭六歌仙」。位於熱門景點新宿，一共有本館及別館兩間分店。六歌仙提供多款套餐，包括「雪之宴」、「月之宴」及「松阪之宴」，3個都是放題套餐。有齊牛舌、里脊肉、五花肉、上等牛胃、心臓等肉類，「松阪之宴」更可以吃到松阪沙朗牛排、松阪上等五花肉等高級肉品。主打的松阪牛與60餘年歷史的松坂牛肉專門店—朝日屋合作，絕對有質素保證！另有更有涮涮鍋放題套餐供選擇。 【雪之宴烤肉吃到飽】 90 分鐘 KKday優惠:成人 HK$438/位，兒童(7-9歲)HK$219/位，幼童(4-6歲)HK$84/位 【月之宴烤肉吃到飽】 90 分鐘 KKday優惠:成人 HK$672/位，兒童(7-9歲)HK$336/位，幼童(4-6歲)HK$84/位 【松阪之宴烤肉吃到飽】 90 分鐘 KKday優惠:成人HK$1,520/位，兒童(7-9歲)HK$760/位，幼童(4-6歲)HK$84/位 【涮涮鍋吃到飽套餐】 - 90 分鐘 KKday優惠:成人HK$438/位，兒童(7-9歲)HK$219/位，幼童(4-6歲)HK$84/位 營業時間：11:30 - 23:00

地址：東京西新宿 1-3-1 / 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 2-6 西新宿 K-1 ビルB1

日本燒肉｜ 燒肉 TORAJI 燒肉TORAJI 1995年創業至今20年來，一宜深受日本人及旅客喜愛。TORAJI的特色就是肉切的比其他烤肉店都要厚，比如牛舌每一片都有4-5cm厚，一口咬下去韌勁十足。提供PARAM COURSE及T COURSE兩款套餐，包前菜、主食、甜品等，如厚切上等鹽味牛舌、黑毛和牛五花、牛護心肉、里脊、豬頸肉及蝦等。經KKDay預訂限定贈送飲品：冰宇治抹茶。 燒肉套餐 (PARAM COURSE) KKday優惠: HK$489/位 燒肉套餐 (T COURSE) KKday優惠:HK$611/位

日本燒肉｜ 華道 位於大阪心齋橋的華道不但交通方便，的華道堅持選用 A5 及 A3 等級的高檔牛五花、牛肋排和牛赤身，肉質鮮嫩多汁。一共有和牛黑豬標準套餐及和牛黑豬特級套餐兩款，還包含鹿兒島黑豬肉、雞腿肉、泡菜、甜品等，飲料更可選啤酒、紅酒、白葡萄酒、清酒、燒酒等，非常抵食。 和牛黑豬標準套餐 KKday 優惠: HK$298/位 和牛黑豬特級套餐 KKday 優惠: HK$358/位 營業時間：17:00 - 22:00

地址：大阪市中央區心斎橋筋2丁目-3-12 2階

日本燒肉｜ 銀座 炎蔵 銀座炎藏，是銀座人氣超高的和牛烤肉料理。精選日本高級和牛，並從中剔出口感最為美味的部位，供客人享用。分為「花套餐」及「舞套餐」，包含各式小菜和主食，如特選黑毛和牛厚片、塩烤厚切上等牛舌等。更有黑毛和牛稀少部位3種：腰臀肉、腿三角、牛腿芯肉，再搭配清爽解膩的甜品，十分滿足！ 炎藏厳選標準方案－花套餐 KKday 優惠: HK$314/位 炎藏厳選特別方案－舞套餐 KKday 優惠: HK$420/位 營業時間：每天 11:30-22:00

地址：東京都中央區銀座 4-1 西銀座デパート 2 階 銀座炎藏