日本旅遊｜長崎縣賞花攻略！日本人氣花海景點 松本杜鵑花園/鬱金香花田/豪斯登堡

說到賞花，大家可能馬上想起櫻花。除了櫻花，長崎縣還有很多其他浪漫醉人的花海﹑花 田，由初春至初夏，只要來到長崎，都可以「賞花」。 如果錯過了今年的長崎縣櫻花，不妨考慮一下接下來介紹的各個賞花景點。 以後去日本賞花，不是只有賞櫻花！ 松本杜鵑花園賞花 位於大村市，是一個私人經營的觀光農園。每年春季(4月初~)及秋季(10月初~)均會期間限定放，讓公眾入內賞花。春季時候，暖色系的杜鵑花與2021年才開始登場的冷色系粉蝶花共同交織出治癒又夢幻的春日風景。近入口處，有一幅連綿不斷，迫力十足的杜鵑花牆壁，同樣是不可錯過的打卡位置。松本杜鵑花園的春季開園時間為早上8時，為避開賞花人潮，建議盡量於閒日前往，如假日前往，請盡量安排朝早入園。 松本杜鵑花園

最佳賞花時期 : 4月中旬~下旬 (滿開時間可能每季有所不同，視乎當季天氣而定)

地址 : 長崎縣大村市東大村1丁目1880-43

交通：由新幹線「新大村」站駕車約17分鐘

春季開園時間 : 8:00~18:00

入場費 : 杜鵑花開花期間600日圓; 其他日子500日圓

網址 : https://aisca-web.wixsite.com/matumoto-tutuji

香燒町鬱金香花田 位於長崎市內的香燒町安保地區。花田內種有約40種，共5萬朵色彩繽紛的鬱金香，而 且皆為當地居民親手種植!每年春天，豔麗 的鬱金香盛開，迎接遊客到訪感受濃濃的春天氣息。 香燒町鬱金香祭

最佳賞花時期 : 3月中旬~4月上旬 (滿開時間可能每季有所不同，視乎當季天氣而定)

地址 : 長崎縣長崎市香燒町安保

交通：於長崎站前南口乘「香燒惠里」方向巴士於「安保」站下車後徒步1分鐘

花之城 豪斯登堡 一年四季都能欣賞到不同的鮮花，當中鬱金香花田可以說是豪斯登堡的標誌，如果錯過了春季的鬱金香，還有初夏的玫瑰花及繡球花來迎 接大家。 每年初夏，園內的運河兩岸及阿姆斯特丹廣場 等均被不同品種的玫瑰花包圍，可以在園內散 步或在船上賞花，以不同角度欣賞玫瑰花的美 態。 緊接下來就是繡球花的季節，運岸及阿姆斯特 丹廣場一帶開滿色彩繽紛的繡球花，可以在繡球花的包圍下享受音樂及享用美食。 豪斯登堡

鬱金香花期 : 2月下旬~4月上旬

玫瑰花花期 : 5月上旬~5月下旬

繡球花花期 : 5月下旬~6月下旬 (滿開時間可能每季有所不同，視乎當季天氣而定)

地址 : 長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1

交通 :由JR豪斯登堡站步行約5分鐘

網址 : https://chinese01.huistenbosch.co.jp/event/seasonal-flower/

雲仙的杜鵑花群落 四季皆美的雲仙地區，到了春天的時候可以看 到整個仁田嶺被杜鵑花染成一片鮮艷的粉紅 色。 這裡的杜鵑花又被稱為「雲仙杜鵑」，每年4 月下旬由雲仙地獄周邊開始盛開，到了5月上 旬至中旬便會延伸至池之原園地及寶原園地一 帶。最後5月中旬至下旬，仁田嶺便迎來最佳 賞花期。 雲仙的杜鵑花群落

賞花期間: 4月下旬～5月下旬 (滿開時間可能每季有所不同，視乎當季天氣而定)

地址 : 長崎縣雲仙市小濱町雲仙

交通 : JR諫﻿早站乘搭島鐵巴士於｢雲仙｣巴士站下車，轉乘的士約15分鐘