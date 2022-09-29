日本旅遊｜長崎縣6大賞楓好去處 免費入場景點/登山纜車/三十路苑/壽福寺

到日本旅遊一年四季都有美景相伴！踏入秋季，是日本的紅葉季節，到近郊地區走一圈，漫山紅葉，非常浪漫！今次為各位讀者推薦長崎縣內6個觀賞紅葉的好去處，最快十月下甸已經有得睇，如果你最近買了日本機票出發賞楓，就一定要看下文了！ 超夢幻IG-able打卡熱點－壽福寺 在眾多賞楓熱點中，位於佐世保市的壽福寺算是數一數二「IG-able」的景點，每逢紅葉季節,，寺方會以阿加力作地板的一部份，令庭園的紅葉美景透過光線折射完整倒映於地上，視覺上有如鏡面世界的效果，優美如畫。順帶一提，佐世保市的壽福寺只在初夏及秋季才會對外開放，初夏來訪，看見的「倒映新綠」(逆さ新緑) 則是一個可以洗滌心靈的空間。 最佳賞楓時期 : 11月中旬 (賞楓時間可能每季有所不同,視乎當季天氣而定)

地址 : 長崎縣佐世保市江迎町長276

交通:JR佐世保站轉乘松浦鐵道列車,於「江迎鹿町」站下車後、徒步約10分鐘。

參拜費用 : JPY500

隱世賞楓景點－迎仙閣 位於長崎市內的迎仙閣，從前是長崎商人井上米一郎的宅邸，於1946年建造，約有26,000平方米之廣。特色是以園內地勢的高低差距,以遠處可見的「行仙嶽(456m)」作背景，建造出壯麗日式庭園，每逢紅葉季節景色份外迷人。迎仙閣現年由當地的一家企業用作招待人客之用，平常不會對外開放。只有每年紅葉季節，才會免費開放兩天。 最佳賞期:11月下旬

地址: 長崎縣長崎市松原町2520番地

開放時間:11月第4個星期六、日(請於出發前再作確認)

交通 : JR「肥前古賀」站下車後徒步約7分鐘

坐登山覽車賞楓－仁田嶺 仁田嶺是雲仙市內的著名景點。春天的杜鵑花、夏天的新綠、秋天的紅葉、冬天的霧冰，景色隨四季而變化。秋天時候由仁田嶺坐上前往妙見山的登山覽車,可沿途飽覽滿山紅葉、有明海、橘灣及九重連山的美景。 最佳賞期: 10月下旬至11月上旬 (賞楓時間可能每季有所不同,視乎當季天氣而定)

地址: 長崎縣雲仙市小濱町雲仙551

雲仙纜車運行時間: 4/1~10/31 8:31~17:23(尾班車往山頂17:03)/11/1~3/31 8:31~17:11(尾班車往山頂16:51) (天氣狀況不佳時可能會停駛)

雲仙纜車乘車費用 : 成人來回票價1,290日圓/兒童650日圓

交通 : JR諫早站乘搭島鐵巴士於「雲仙」巴士站下車,轉乘的士約15分鐘

日式庭園－ 三十路苑 三十路菀同樣位於雲仙市，是由「六兵衛茶屋」的經營者所建造出來的庭園。30多年前「六兵衛茶屋」的經營者於約25,000平方米的自家後山種植紅葉植物，並發展成現在漫山紅葉的三十路苑。晚上園區內亮燈，營造出夢幻般的風景。



最佳賞楓時期 : 11月中旬至12月上旬 (賞楓時間可能每季有所不同,視乎當季天氣而定)

地址 : 長崎縣雲仙市小濱町南木指

交通:由長崎自動車道諫早IC駕車約50分鐘

入場費用 : JPY500

舟志紅葉街道 沿舟志川而建的「舟志森林公園」是對馬的賞楓名所，沿河川7公里的道路種滿楓樹，附近更有一條被稱為「紅葉街道」的散步道。深秋時分，倒映於水面上呈現紅、橙、黃、綠四色的楓葉交織出令人著迷的美景。更會於11月上旬舉行「紅葉祭」，當中包括唱歌表演、舞蹈表演、高中銅管樂隊、售賣當地物產、露天茶道等豐富活動。 最佳賞期:11月上旬~11月下旬 (賞楓時間可能每季有所不同,視乎當季天氣而定)

地址: 長崎縣對馬市上對馬町舟志

交通 :由對馬機場駕車約1小時10分鐘 ; 由比田勝港駕車約25分鐘