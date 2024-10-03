日本旅遊｜開箱星野集團OMO3札幌 免費任吃3間拉麵/夜間薄野深度遊

去日本想住平價酒店？星野集團旗下OMO酒店於日本各地都設有分店，今次就為大家開箱OMO3札幌，最平人均每晚只需$250起，更附有不少在地導覽及活動供住客參與，包括免費食拉麵、夜間薄野遊等，想深度了解北海道的你一定不能錯過！ 圖文：Kristy 鳴謝：星野集團、樂桃航空、PAM Holidays

「OMO」酒店品牌為位於市中心的都市觀光飯店，其最大特色就是提供許多周邊景點及店家的情報，更安排免費導覽活動，讓旅客可以深度了解日本。 現時全日本共有16間OMO酒店，以數字劃分等級，今次入住OMO3札幌為基本酒店，於2022年初開業。位於北海道不夜城薄野市中心，距離地鐵南北線薄野站大約5分鐘步程，鄰近狸小路商店街、元祖拉麵橫町，以及多間大型百貨公司，非常方便。

OMO3札幌酒店

酒店共13層，提供226間客房。一入大堂就可以見到廣告燈牌打卡位，另有OMO的標誌—GO-KINJO MAP，上面寫滿酒店附近的美食、景點、商店等。全部都是員工們親身試過，每個月都會轉換一次，保證是當地人必食必去之選。亦有24小時Food & Drink Station，早餐為自費形式，提供麵包、牛奶、咖啡等；而晚上就有下酒菜、酒類、甜品；更有晚間限定的軟雪糕！

房型方面，主要分為高級雙床房、大床客房及三床三人房。記者入住的是雙床客房，空間比起一般日本商務酒店為寬闊，同時打開兩個行李箱都沒有問題！電視機旁有長枱，上面附有巨大鏡子，方便女生們化妝。基本日用品如牙刷、梳子都需要於大堂自行領取；浴室雖然沒有浴缸，但配備具按摩功能的花灑，水力及按摩感覺都非常到位，不用浸浴都可以消除整天的疲勞感。

朝聖元祖札幌拉麵橫丁 入住即送拉麵券 雖然酒店沒有餐廳，但為了讓住客可以自行發掘薄野附近美食，它們提供含拉麵券的住宿方案。入住時會附上3張拉麵券，大家可以於元祖札幌拉麵橫丁任選3間店使用。 元祖札幌拉麵橫丁聚集了17間人氣拉麵店，當中包括味之華龍、白樺山莊、天鳳等。門口的指示牌除了寫滿每間店舖的位置及營業時間，更有簡介各店的特色及湯底濃淡度，大家進店前可先做功課，根據個人口味再去選擇。

與OMO合作使用的拉麵券會使用特製拉麵碗，份量比一般較為少，方便大家一次過可以品嚐到不同店家的拉麵。部份店家亦會預先詢問湯料選擇，不過大多都已預設為味噌拉麵。非常推薦「しみじみ」拉麵店，主打「濃厚蜆貝拉麵」，湯底放有迷你蜆貝，極具鮮味！ 元祖札幌拉麵橫丁 地址：札幌市中央区南5条西3丁目6 N・グランデビル1階 官方網站：請按此

OMO Ranger 夜遊 Tour 專人帶你深度遊薄野 OMO另一特色為「OMO Ranger Tour」，提供周邊嚮導。今次參與由當地人帶領的「薄野零番地」夜遊Tour，為大家介紹薄野紅燈區的歷史。更會走進只有當地人才知道的地下餐廳街。裡面有多間簡稱「スナック (Snack)」的日式酒吧，每間店都各有特色。由於裡面部分店家為會員制，只招待會員且不歡迎遊客。導遊會為大家介紹對遊客或女生友善，或可以用英語溝通的店家，確保大家能真正享受薄野夜生活！