今年賽車電影《F1》上映，再度掀起一股賽車熱潮！位於日本三重縣的鈴鹿賽車場，內有正宗「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX」(下稱：日本大獎賽)主辦的比賽賽道，遊客可以駕駛卡丁車在F1賽道上盡情馳騁！小朋友亦可以在樂園中遊玩30項遊樂設施，大人小孩齊齊化身車手，於賽道上較勁，一文了解鈴鹿賽車場多個玩法。 圖文：Rosina 鳴謝：鈴鹿賽車場

開箱鈴鹿賽車場 體驗真正F1賽道上開車/一家大細化身車手玩轉30項玩樂設施

非一般的主題樂園！賽車場與親子樂園結合 鈴鹿賽車場是日本首座符合國際規格的賽車場，多年來舉辦過無數次日本大獎賽及鈴鹿8小時耐力賽等世界級賽事，吸引眾多頂尖賽車手在此留下傳奇時刻。除了賽事，鈴鹿賽車場以全方位綜合設施為方針，推出多元娛樂與教育項目。多款獨特遊樂設施由鈴鹿自主研發，以駕駛為主題，讓大人小孩都能體驗駕駛樂趣。此外，場內設有主題酒店、餐廳、溫泉及露營場等設施，完美融合賽車文化、休閒娛樂、度假體驗與交通教育，滿足旅客各種度假需求。

30 項玩樂設施 培養駕駛意識 鈴鹿賽車場適合全年齡遊玩，設6大主題園區，多達約30項遊樂設施！當中專為兒童設計多個挑戰設施，讓小朋友學習各類操作技巧，必到皮皮拉的摩托廣場，參加兒童摩托訓練營，提供專用摩托車並由工作人員一對一指導，讓小朋友獨自於賽道上駕駛，培養自信心。完成整條賽道，小朋友將獲A級駕照，進而挑戰「摩托賽車戰士」和「越野摩托」刺激的摩托車體驗！ 另外，園中亦重視安全駕駛，為各位小朋友從小灌輸交通意識，在酷奇拉駕校中，大人小朋友將坐在小車上學習交通規則和駕駛禮儀，完成遊戲可得到駕駛證，另加300日圓即可換成附有個人照片的駕照，非常值得入手！

必玩刺激重頭戲 真正 F1 賽道上駕駛 鈴鹿賽車場不只有教育型玩樂設施，這裡亦有多款刺激設施，必玩GP摩托過山車，作為日本首座摩托車型過山車，玩家將騎上賽車型摩托車衝上軌道感受摩托車手於比賽時的速度與重力，轉彎時車身更會傾斜，模擬真實賽車情境，記者親身試玩都感受到離心力，頗為剌激！ 最大重頭戲當然不少得「賽道挑戰者」，由日本知名賽車手佐藤琢磨擔任顧問，於日本大獎賽的東賽道駕駛EV電動卡丁車，以職業賽車手的視角感受賽車的樂趣！卡丁車設計與一般不同，在方向盤上集合換檔、油門、剎車、轉軚等全手動操作設計。入場前園方提供專業指導，不論新手或小朋友，都可以從零開始學習賽道技巧。採用的東賽道全長2.243公里，有充滿挑戰性的S彎道和高速主直道，車上分別備有日語、國語或英語，指導參加者駕駛外，更會指示各種任務，玩家需完成挑戰，靠恰當的操控才能拿取高分！作者發現身處於賽道上，等待起跑信號全滅時，真的非常緊張，有種腎上腺素狂飆的快感！ 不過要留意，「賽道挑戰者」不計入門票包含項目中，每台卡丁車費用為2,000日圓，需於售票平台上另外加購體驗門票。由於這個人氣項目經常爆滿，而賽事期間賽道亦不會開放，所以記得留意開放時間及提前預約。 賽道挑戰者預約：請按此

F1 迷必睇 2 大看點 車迷必睇！園內更設本田賽車展覽館，展出歷代Formula 1🄬賽車及引擎，近距離欣賞多台Honda在頂級賽事的冠軍賽車。另外別錯過賽道觀景貴賓休息室，過去於賽事期間開放的觀賽包廂，現在開放予遊客使用！成人入場費2,500日圓，青少年1,500日圓，幼兒500日圓，暢飲各種無酒精飲料，體驗身處貴賓室，從主看台俯瞰F1賽道的景觀，打卡一流。

交通方法 鈴鹿賽車場位於日本列島中心，超級方便！從名古屋搭電車只需約1小時，從大阪或京都約2小時，從東京約3小時，就能抵達。建議買JR PASS或當地交通卡，輕鬆轉乘近鐵電車到白子站，再轉巴士或計程車5分鐘即到。 鈴鹿賽車場 地址：三重縣鈴鹿市稲生町7992 (搭乘近鐵線至白子站，轉乘三重交通巴士至鈴鹿賽車場，全程約1小時。) 費用：入園券(只限入場) 成人2,000日圓起、兒童1,000日圓起，幼兒800日圓起；樂園護照(無限次任玩設施)成人4,800日圓起、兒童3,400日圓起，幼兒2,200日圓起。 購買門票：請按此 官網：請按此