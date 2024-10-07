日本旅遊｜開箱OMO5小樽酒店 入住90年古蹟/西班牙式自助早餐 盤點小樽必去3大景點

北海道酒店開箱！上次為大家介紹了OMO3札幌，旗下仍有多間不同等級的酒店供旅客選擇。今次入住位於小樽的OMO5酒店，原為90年的歷史古蹟，附近亦有不少知名景點。除了可以品嚐到西班牙式餐點之餘，更有在地導遊帶大家走入小樽歷史。 圖文：Kristy 鳴謝：星野集團、樂桃航空、PAM Holidays

OMO系列酒店以數字劃分等級，OMO5小樽定位為精品飯店，提供餐廳、酒店早餐、周邊活動等服務。於2022年開幕，分為南北兩棟，一共有92間客房。其中南館為90多年歷史的「舊小樽商工會議所」改建而成，充滿昭和復古風；而北館則走現代摩登風。一進入大堂就可以見到標誌性的「GO-KINJO MAP」，上面列有酒店附近美食、景點，全部都是員工極力推薦。

北館主要分為雙床及三床房型，走簡約現代風，有小沙發和圓桌，將兩個行李箱打開攤平都綽綽有餘。基本備品如牙刷、梳子等需要要大堂自行領取，床頭設有USB充電插座。廁所雖然沒有配備浴缸，但淋浴間空間仍相當寬敞。

走復古風的南館房間數目較少，主打高級套房。大樓保留了原有工會議所的樓梯、古董家具，猶如穿越至另一個時代。房間以深色木系為主調，配備浴缸，非常適合家庭入住。

必食西班牙式自助早餐 免費導覽遊小樽 酒店提供自助早餐，分為日式及西班牙兩種風味：日式早餐採用當地南樽市場的熱食小菜，包括鯖魚、南蠻雞、煮物等。最吸睛非海鮮散壽司杯，搭配三文魚子、三文魚，秋葵及雞蛋絲等，份量十足。西班牙料理方面則有番茄生火腿烤麵包，更有即叫即炸Churros，沾上濃郁朱古力醬，絕對是早晨大滿足。餐廳於晚上會變成酒吧，提供各種當地的雞尾酒、紅酒、威士忌，更有佐酒小食，睡前小酌一杯就最適合不過！

當然少不了OMO的重點活動—OMO Ranger Tour，由導遊帶領大家深度遊走小樽周邊景點，了解被喻為「北方華爾街」的各種舊銀行歷史、各種街道標語的意義。最尾更會帶大家到人氣手信店「LeTAO Patho」，享用專屬於OMO住客的士多啤梨芭菲。 OMO5 小樽 by 星野集團 房價：每晚16,000日幣起（不含餐飲） 地址：北海道小樽市色内1丁目6-31 官方網站：請按此

小樽景點｜三角市場 小樽三角市場位於JR小樽站，出站後只需步行1分鐘就到，全年無休。由1948年開始營業，至今已有10多間店舖，主打各式各樣海鮮，大家可選擇以新鮮海鮮製成的丼飯，或即買海鮮請餐廳代為烹調。 地址：北海道小樽市稲穂3丁目10-16 營業時間：7:00-17:00

小樽景點｜ Miffy 零食堂 小樽運河除了有各種玻璃、音樂盒及手信商店外，於2023年更新增兩間卡通主題手信店。Miffy零食堂主打各種以Miffy為主角的甜點，如豆沙包、蛋卷、棉花糖等。另有不同公仔及家品，當作手信一流！ 地址：北海道小樽市堺町4-11