日本旅遊｜開箱OMO7旭川酒店 北極熊/企鵝主題親子房+晚間篝火酒吧 最平人均$203起

來到北海道旅行，除了札幌、小樽及函館外，亦可到旭川遊玩。不僅有旭川動物園，附近亦有多個滑雪場，成為親子旅客及滑雪愛好者必到旅遊熱點。以下為大家開箱OMO7旭川酒店，於2018年開業，主打超萌動物園主題客房，更會不時舉行免費季節限定活動。即睇詳情！ 圖文：Kristy 鳴謝：星野集團、樂桃航空、PAM Holidays

OMO系列酒店以數字劃分等級，今次入住的「OMO7旭川」為最高等級酒店。原址為「旭川Grand Hotel」，經星野集團翻新後於2018年重新開業，樓高17層，為旭川市最高建築物。 酒店位置方便，距離JR旭川站只需約10多分鐘步程。酒店以動物為主題，大堂放有與旭山動物園攜手打造的巨型裝飾，並會跟隨季節而轉換，秋季的地板滿佈楓葉，非常有氣氛！

OMO7旭川

除了有KINJO地圖推介附近景點美食外，酒店內設有專屬商店，售賣各種獨家商品及手信，如零食、工藝品、冷帽等。更有動物專區，大家可以買到北極熊、企鵝、黑熊等玩偶商品。此外，大堂亦設有OMO Cafe&Bar，提供自助式早餐；晚間更主打精美芭菲甜品。必食棉花糖莓果芭菲，打卡able之餘亦非常美味！

既然是「全方位服務飯店」，不得不讚酒店配套設施。除了免費牙刷、拖鞋、梳子阱，更提供免費welcome drink，有齊氣泡酒、果汁等供住客任飲。另有圖書corner，放有漫畫及旭川相關的書籍，讓大家在旅行中都可以好好充實自己。大堂的休憩空間更會免費舉辦DIY Workshop，教你自製木鎖匙扣！

OMO7 房型一覽 必住動物主題客房 酒店共有237間客房，主要分為2至5人房型。今次記者入住Superior Room，附有兩張大床及大沙發，最多可容納三人。以11月中為止，最平每晚人均只需3,884日圓，即港幣$203就可以入住到最基本的雙床間，價錢相當實惠！

提到最吸引的房型，一定非動物主題莫屬！分為北極熊、黑熊及企鵝3種房型。房間每個角落都充滿著動物公仔，就連水杯、拖鞋、壁畫、掛鉤、桌上擺設等都是動物造型。更有寫上動物小知識，讓住客在度假時都可以學習新知識。難怪深受家庭客歡迎，非常適合一家大小入住！ 北極熊房型

黑熊房型

企鵝房型

秋季限定篝火酒吧 免費周邊活動 如果是秋天入住的話，更可以到訪期間限定的「旭川篝火酒吧」。位於酒店頂樓，於日出及晚上時分營業。分為室內及戶外區域，圍繞篝火的座椅，以至玻璃杯都是旭川家具，被喻為日本五大家具之一。晚上天台酒吧有多款酒類飲料及下酒菜，必試北海道產的紅酒和威士忌，以及在地品牌「RAMS CHOCOLATE」的朱古力和芝士拼盤；而早上則提供咖啡和其他熱飲。

OMO7旭川同樣提供OMO Ranger導遊導覽服務，大家可選擇：「旭川雜貨店和咖啡館巡遊」、「探索當地美食的旭川散步遊」、「女性也可安心的邊走邊喝行程」等多款行程，由導遊帶領大家走訪必吃必去景點！ OMO7 旭川 by 星野集團 地址：北海道旭川市6條通9丁目 官方網站：請按此 旭川篝火酒吧 營業日期：即日起至11月3日；11月11日至30日 營業時間：上午5:00-6:00/晚上7:00-11:00 價錢：免費入場/酒水500日元/輕食1,800日元 地點：OMO7旭川5F戶外空間