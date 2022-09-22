日本旅遊｜開關在望！日本7大全新景點一覽 SHIBUYA SKY/吉卜力主題公園/Toy Story酒店

有傳政府即將放寬入境措施，由「3+4」變成「0+7」。加上日本終於「開關」，重開自由行之餘，亦恢復免簽證入境，相信吸引不少港人返鄉下。在疫情期間，日本都開設了不少新景點，以下為大家介紹7個日本全新景點，東京及大阪都有，去日本前記住要mark低！
日本旅遊｜愛知：吉卜力主題公園
位於愛知縣的吉卜力主題公園，將於2022年11月開幕！前身為萬國博覽會會場「愛‧地球博記念公園」，由愛知縣政府及吉卜力工作室合力打造。園內分為五大主題區域，包括「青春之丘」、「DONDOKO之森」及「吉卜力大倉庫」將率先登場，重現《魔女宅急便》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》等經典場景，「怪物之鄉」及「魔女之谷」預定2023年開放。另外，樂園還有3個展覽室、商場及容納170人的Orizona大劇院。劇院內上映10部吉卜力工作室的動畫，每部為9至16分鐘，全部由宮崎駿執導。
地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1
營業時間：平日10:00 -17:00；星期六、日、假日9:00 -17:00；週二休息
票價：採分區售票 (兒童年齡為4歲至小學)
吉卜力大倉庫
成人：平日¥2000/假日¥2500
兒童：平日¥1000/假日¥1250
青春之丘
大人¥1000 /兒童¥500
ONDOKO森林
大人¥1000/兒童¥500
購票方法：線上發售，需先購票預約才能入場
日本旅遊｜東京：SHIBUYA SKY
不少人去東京，都會到新宿東京都廳或六本木森大樓欣賞夜景，現在連澀谷都可以看到！SHIBUYA SKY為最新人氣景點，是「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」的空中展望台。位於商場的45樓以上，設計成搖籃及半開放空間設計，大家可以360度全角度欣賞東京夜景。樓下商場亦有不同服飾品牌、生活雜貨、餐廳等，非常方便！
前往空中展望台可以現場排隊或線上購票，預先在網上購票比起當日券為便宜。
地址：東京都渋谷區渋谷二丁目24番12號
營業時間：10:00-22:30 (最晚入場時間21:20)
票價：18歲以上：網路票¥1800/當日票¥2000
中學生、高中生：網路票¥1400/¥當日票 1600
小學生：網路票¥900/當日票¥1000
幼兒(3-5歲)：網路票¥500/當日票¥600
日本旅遊｜千葉：Toy Story主題酒店
迪士尼向來都是港人到東京必去景點之一！東京迪士尼於今年4月新開園區第5間酒店—Toy Story酒店，整個建築及房間設計都非常色彩繽紛，神還原電影內的場景！房間分為基本客房、海景客房、Square View客戶，而酒店內亦設有主題Café及迪士尼商台，酒店前的廣場更有巨型巴斯光年讓大家可以打卡！
地址：千葉縣浦安市舞浜1-47
官方網站：https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/tsh.html
日本旅遊｜神奈川：YOKOHAMA AIR CABIN橫濱空中纜車
橫濱空中纜車為2021年新開幕設施！纜車由JR櫻木町站前前往新港運河公園，只需要5分鐘就可以到達紅磚倉庫，非常方便！纜車設計成玻璃車廂，在空中以新視角飽覽橫濱港灣景觀，車廂亦有冷氣及無障礙空間設計。門票分為一般門票及套票，套票包括摩天輪Cosmo Clock 21及橫濱空中纜車。另有團體優惠及傷殘人士半價優惠。
地址：横浜市中區新港2丁目1番2號
票價：
成人(中學生以上)
一般門票：(單程) ¥1000；(來回) ¥1800
套票：(單程) ¥1500；(來回) ¥2300
兒童(3歲-小學)
一般門票：(單程) ¥500；(來回) ¥900
套票：(單程) ¥1200；(來回) ¥1500
日本旅遊｜大阪：通天閣「TOWER SLIDER」
大阪知名地標通天閣於今年推出新設施，由五月起開放的「Tower Slider」，滑梯約22米高，由3樓瞭望台開始向下滑至地下1樓，繞著電梯塔旋轉一圈半。只需要10秒就完成4層的距離，途中更可透過透明玻璃一覽城市景色，非常刺激！
地址：大阪市浪速區恵美須東1-18-6
營業時間：10:00-19:30
票價：成人(高中生-65歲) ¥1000；兒童 ¥500
官方網站：https://www.tsutenkaku.co.jp/tour/tower-slider.html
日本旅遊｜大阪：Team Lab Botanical
人氣美術館team Lab於今年夏天進駐大阪長居植物園！團隊利用24萬平方米的植物園作為展示空間，以園內超過1,200種植物，更改良了土壤，配合燈光等不同元素，打造獨一無二的夜間植物世界！植物園於白天維持開放，晚上搖身一變成為藝術空間。作品空間受到大自然的風和雨、造訪這裡的鳥兒和人們行為的影響，交互變化，使人們與自然一起成為了作品的一部分，絕對是打卡好去處！
地址：大阪市東住吉區長井公園1-23
營業時間：9月：19:00 - 21:45；10月：18:30 - 21:45
休息日：每月第二和第四個星期一；10月11日,13日,24日
票價：成人 (高中生及以上) ¥1,600
兒童 (小學和初中生) ¥500
殘疾人折扣 ¥800 (可由殘疾人證持證人和最多一名陪同人員購買；需每人各購買一張門票入場)
幼童 免費
日本旅遊｜大阪：萬博BEAST
萬博BEAST被稱為全球最大攀登式遊樂設施！高24米，一共有120種不同的體驗項目，如平衡木、空中自行車、空中滑索、攀岩、平衡索等。沒有固定的路線，大家可以在時間內自由選擇挑戰項目！如果不想攀登，也可以選擇到最上方的天空迴廊。只需¥500就可以登高看風景，眺望萬博紀念公園的景色。
地址：大阪府吹田市千里萬博公園
營業時間：10:00-16:30
票價：遊樂設施：成人¥3,500；兒童(小學生/高125cm以上) ¥3,000
天空回廊：¥500 (4歲以下免費，10歲以下兒童需有成人陪同)