日本旅遊｜開關在望！日本7大全新景點一覽 SHIBUYA SKY/吉卜力主題公園/Toy Story酒店

有傳政府即將放寬入境措施，由「3+4」變成「0+7」。加上日本終於「開關」，重開自由行之餘，亦恢復免簽證入境，相信吸引不少港人返鄉下。在疫情期間，日本都開設了不少新景點，以下為大家介紹7個日本全新景點，東京及大阪都有，去日本前記住要mark低！

日本旅遊｜愛知：吉卜力主題公園 位於愛知縣的吉卜力主題公園，將於2022年11月開幕！前身為萬國博覽會會場「愛‧地球博記念公園」，由愛知縣政府及吉卜力工作室合力打造。園內分為五大主題區域，包括「青春之丘」、「DONDOKO之森」及「吉卜力大倉庫」將率先登場，重現《魔女宅急便》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》等經典場景，「怪物之鄉」及「魔女之谷」預定2023年開放。另外，樂園還有3個展覽室、商場及容納170人的Orizona大劇院。劇院內上映10部吉卜力工作室的動畫，每部為9至16分鐘，全部由宮崎駿執導。 地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 營業時間：平日10:00 -17:00；星期六、日、假日9:00 -17:00；週二休息 票價：採分區售票 (兒童年齡為4歲至小學) 吉卜力大倉庫 成人：平日¥2000/假日¥2500

兒童：平日¥1000/假日¥1250 青春之丘 大人¥1000 /兒童¥500 ONDOKO 森林 大人¥1000/兒童¥500 購票方法：線上發售，需先購票預約才能入場 官方網站：https://ghibli-park.jp/

日本旅遊｜東京： SHIBUYA SKY 不少人去東京，都會到新宿東京都廳或六本木森大樓欣賞夜景，現在連澀谷都可以看到！SHIBUYA SKY為最新人氣景點，是「SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」的空中展望台。位於商場的45樓以上，設計成搖籃及半開放空間設計，大家可以360度全角度欣賞東京夜景。樓下商場亦有不同服飾品牌、生活雜貨、餐廳等，非常方便！ 前往空中展望台可以現場排隊或線上購票，預先在網上購票比起當日券為便宜。 地址：東京都渋谷區渋谷二丁目24番12號

營業時間：10:00-22:30 (最晚入場時間21:20) 票價：18歲以上：網路票¥1800/當日票¥2000

中學生、高中生：網路票¥1400/¥當日票 1600

小學生：網路票¥900/當日票¥1000

幼兒(3-5歲)：網路票¥500/當日票¥600 官方網站：https://www.shibuya-scramble-square.com/zh_tw/

日本旅遊｜千葉： Toy Story 主題酒店 迪士尼向來都是港人到東京必去景點之一！東京迪士尼於今年4月新開園區第5間酒店—Toy Story酒店，整個建築及房間設計都非常色彩繽紛，神還原電影內的場景！房間分為基本客房、海景客房、Square View客戶，而酒店內亦設有主題Café及迪士尼商台，酒店前的廣場更有巨型巴斯光年讓大家可以打卡！ 地址：千葉縣浦安市舞浜1-47 官方網站：https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/tsh.html

日本旅遊｜神奈川： YOKOHAMA AIR CABIN 橫濱空中纜車 橫濱空中纜車為2021年新開幕設施！纜車由JR櫻木町站前前往新港運河公園，只需要5分鐘就可以到達紅磚倉庫，非常方便！纜車設計成玻璃車廂，在空中以新視角飽覽橫濱港灣景觀，車廂亦有冷氣及無障礙空間設計。門票分為一般門票及套票，套票包括摩天輪Cosmo Clock 21及橫濱空中纜車。另有團體優惠及傷殘人士半價優惠。 地址：横浜市中區新港2丁目1番2號 票價： 成人 ( 中學生以上 ) 一般門票：(單程) ¥1000；(來回) ¥1800

套票：(單程) ¥1500；(來回) ¥2300 兒童 (3 歲 - 小學 ) 一般門票：(單程) ¥500；(來回) ¥900

套票：(單程) ¥1200；(來回) ¥1500 官方網站：https://yokohama-air-cabin.jp/

日本旅遊｜大阪：通天閣「 TOWER SLIDER 」 大阪知名地標通天閣於今年推出新設施，由五月起開放的「Tower Slider」，滑梯約22米高，由3樓瞭望台開始向下滑至地下1樓，繞著電梯塔旋轉一圈半。只需要10秒就完成4層的距離，途中更可透過透明玻璃一覽城市景色，非常刺激！ 地址：大阪市浪速區恵美須東1-18-6

營業時間：10:00-19:30

票價：成人(高中生-65歲) ¥1000；兒童 ¥500

官方網站：https://www.tsutenkaku.co.jp/tour/tower-slider.html