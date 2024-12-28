靜岡必到4大景點！打卡夢露台/絕美富士山茶園/小丸子故鄉

香港快運航空本月正式啟航直達日本靜岡，《am730》記者亦隨首航到達日本富士山靜岡機場，為大家搜羅5大靜岡必到好去處，除了解鎖全新富士山觀賞點外，更造訪與櫻桃小丸子見面，走入經典動畫場景！
圖文：Rosina
鳴謝：香港快運航空
360度全景迴廊 日本平夢露台
由著名現代建築師隈研吾設計的日本平夢露台，於日本平山頂建造了一座八角形的觀景台，外型參考奈良法隆寺的夢殿，而建築內部設計採用靜岡當地的雪松木，走入建築內即可嗅到柔和温暖的木質香氣。沿著空中走廊，便能360度全方位欣賞靜岡市、駿河灣、伊豆半島及富士山壯麗景色，當日天氣絕佳，雖然富士山頂僅覆蓋薄雪，但有緣欣賞富士山全景依然非常難得。
地址：静岡縣静岡市清水區草薙600-1
營業時間：周日至周五09:00-17:00 / 周六09:00-21:00
每月第二個周二及年末(12月27日至31日)休息
絕美富士山茶園 大淵笹場
位於靜岡縣富士市的大淵笹場，可以欣賞富士山與茶園同框的絕美景色。整整齊齊又圓滾滾的階梯狀茶園十分療癒，在走道中便能拍出一望無際的遼闊茶田景色。記者十二月造訪大淵笹場時，茶園的顏色比較深沉，如果春夏季到來，茶田的顏色將轉變為明亮鮮艷的抹茶色。茶園更會提供新茶試飲，喜歡的話更可購入各款茶手信。
地址：富士市大淵1445番地（大淵笹場第一停車場）
重温童年回憶 櫻桃小丸子樂園
靜岡縣清水市作為小丸子的家鄉，來到這裡當然不能錯過到訪櫻桃小丸子樂園。雖然名字叫樂園，但是裡面沒有機動遊戲，樂園內重現小丸子的家及學校佈景，還原度十足，非常驚喜！參觀者更可走入教室內，與小丸子及小玉排排坐，盡情打卡。裡面設施有不少互動元素，當中有供小朋友玩樂的秘密基地，不要錯過到小丸子神社祈福求籤，帶走作者櫻桃子繪製的籤詩！小丸子更會定時出來跟大家跳舞拍照，適合一家大小前來參觀。
門票：1200円(成人); 700円(三歲至小學生); 兩歲以下免費
地址：静岡縣静岡市清水區入船町13-15 S-PULSE DREAM PLAZA 3樓
營業時間：9:00-16:00 (最晚15:30前入場)
採摘時令水果 伊豆水果公園
以往由東京市內到伊豆十分費時，現在可以直達靜岡再前往伊豆，非常便捷。來到伊豆可以到伊豆水果公園，採摘時令水果。果園一年四季都提供水果採摘，12月下旬至5月有士多啤梨，夏季有密瓜、芒果及水蜜桃，冬季則有蜜柑等等。成人只需2,200円，就可無時限盡情品嘗新鮮士多啤梨，記者今次就於士多啤梨開季時率先品嘗「香」士多啤梨，該品種比較瘦長，部份士多啤梨個頭非常巨大，一口咬下汁水十足，果肉紅潤鮮甜。園內亦無限供應煉奶搭配食用，記者認為不沾單吃更能品嘗士多啤梨的清甜香氣。
地址：三島市塚原新田181−1
營業時間：9:00-16:00