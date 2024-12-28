靜岡必到4大景點！打卡夢露台/絕美富士山茶園/小丸子故鄉

香港快運航空本月正式啟航直達日本靜岡，《am730》記者亦隨首航到達日本富士山靜岡機場，為大家搜羅5大靜岡必到好去處，除了解鎖全新富士山觀賞點外，更造訪與櫻桃小丸子見面，走入經典動畫場景！ 圖文：Rosina 鳴謝：香港快運航空

360 度全景迴廊 日本平夢露台 由著名現代建築師隈研吾設計的日本平夢露台，於日本平山頂建造了一座八角形的觀景台，外型參考奈良法隆寺的夢殿，而建築內部設計採用靜岡當地的雪松木，走入建築內即可嗅到柔和温暖的木質香氣。沿著空中走廊，便能360度全方位欣賞靜岡市、駿河灣、伊豆半島及富士山壯麗景色，當日天氣絕佳，雖然富士山頂僅覆蓋薄雪，但有緣欣賞富士山全景依然非常難得。 地址：静岡縣静岡市清水區草薙600-1 營業時間：周日至周五09:00-17:00 / 周六09:00-21:00 每月第二個周二及年末(12月27日至31日)休息

絕美富士山茶園 大淵笹場 位於靜岡縣富士市的大淵笹場，可以欣賞富士山與茶園同框的絕美景色。整整齊齊又圓滾滾的階梯狀茶園十分療癒，在走道中便能拍出一望無際的遼闊茶田景色。記者十二月造訪大淵笹場時，茶園的顏色比較深沉，如果春夏季到來，茶田的顏色將轉變為明亮鮮艷的抹茶色。茶園更會提供新茶試飲，喜歡的話更可購入各款茶手信。 地址：富士市大淵1445番地（大淵笹場第一停車場）

重温童年回憶 櫻桃小丸子樂園 靜岡縣清水市作為小丸子的家鄉，來到這裡當然不能錯過到訪櫻桃小丸子樂園。雖然名字叫樂園，但是裡面沒有機動遊戲，樂園內重現小丸子的家及學校佈景，還原度十足，非常驚喜！參觀者更可走入教室內，與小丸子及小玉排排坐，盡情打卡。裡面設施有不少互動元素，當中有供小朋友玩樂的秘密基地，不要錯過到小丸子神社祈福求籤，帶走作者櫻桃子繪製的籤詩！小丸子更會定時出來跟大家跳舞拍照，適合一家大小前來參觀。 門票：1200円(成人); 700円(三歲至小學生); 兩歲以下免費 地址：静岡縣静岡市清水區入船町13-15 S-PULSE DREAM PLAZA 3樓 營業時間：9:00-16:00 (最晚15:30前入場)