日本旅遊｜靜岡美食合集 盤點6大必食推介 自製清酒體驗/巨型士多啤梨刨冰/新仔鰻魚飯

靜岡美食合集！提到關東必去景點，不得不提富士山。富士山所在的靜岡縣更坐擁豐富海洋資源，是美食集中地之一。以下為大家介紹6大靜岡必食推介，有齊海鮮、水果、鰻魚、燒肉等。吃貨們一定要收藏！
圖文：Kristy
鳴謝：日本貿易振興機構香港
靜岡美食｜鰻魚：うなぎ曳馬
來到日本必食鰻魚！這間「鰻魚曳馬」位於靜岡縣浜松市，距離JR站只需5分鐘步程。於Tabelog有3.30之高評分，是當地人私藏美食名店之一。店舖張貼著「新仔始まりました」，代表這個鰻魚品種的當造季節已經開始。「新仔」就是剛出世孩子的意思，當造期為6月至10月。其特徵為飼養一年就已經非常肥大，普通品種需時兩年，每條最重足足有200g。新仔鰻魚骨頭較幼，外皮亦非常軟薄，一咬就立即散開，味鮮肉嫩。店家採用關東風的先蒸後燒方法，淋上祖傳秘方醬汁，口感軟冧且無骨，令人吃得停不下來。
地址：静岡縣浜松市中央區田町322-3
營業時間：11:30～14:00(L.O.13:30)；17:00～20:30(L.O.19:45) (每逢星期三休息)
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靜岡美食｜靜岡茶：KIMIKURA CAFÉ
靜岡以日本茶為名，為日本茶葉生產量第一名的縣市，佔全國茶園面積的40%。而KIMIKURA CAFÉ是一間可以品嚐到道地深蒸茶的茶屋，旁邊有一大片自家茶園。店舖建築充滿日式風情，一樓為商店，二樓則是Café內用區域非常推薦它們的甜品：靜岡抹茶芭菲(¥1,650)及盡享抹茶套餐(¥1,200)，前者有齊抹茶及濃茶雪糕、紅豆、白玉、抹茶啫喱；而後者更加入抹茶寒天、蕨餅，及淋上抹茶豆沙餡蜜，兩款都可徹底品嚐到抹茶的美味之處。此外甜品更附上日本茶，提供不同茶類選擇，包括抹茶、深蒸煎茶、玉露等。
一樓可以買到各種與日本茶相關的產品，包括茶葉、茶包，就連品茶器具都應有盡有，日本茶控一定不能錯過！
地址：靜岡縣掛川市板澤510-5
營業時間：1樓（商店）10:00 - 18:00；2樓（茶屋）10:30 - 18:00 (L.O. 17:30)
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靜岡美食｜士多啤梨：なかじま園
なかじま園由1995開始營業，一開始只經營農園業務，主打靜岡盛產「閃耀香（きらぴ香）」士多啤梨，最近亦開始種植蜜瓜。它們於2011年開設Café，主打多款士多啤梨甜品。雖然士多啤梨只在冬天當造，但這裡每年都會將自家種植的士多啤梨冷凍，製成不同甜點及副產品。最有名一定非「100%士多啤梨刨冰」莫屬，以冷凍士多啤梨製成，每一口都充滿果肉。再配上自家製果醬及煉奶，士多啤梨控值得一試。另有不同士多啤梨副產品如果醬、酒、糖果等等，買來當作手信也是不錯的選擇！
地址：静岡県静岡市葵区羽鳥本町11-21
營業時間：10:00-17:00 (年中無休)
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靜岡美食｜蜜瓜：CROWN MELON
除了士多啤梨外，靜岡的皇冠蜜瓜同樣都是縣內明星農產品之一。早於1921年已經開始創立品牌，現時共有211個獲認證農戶種植。現時縣內每年大約種植200萬個皇冠蜜瓜，當中大約30萬個會出口，其中25萬都是運到香港，可見香港人對皇冠蜜瓜的熱愛。
皇冠蜜瓜以「一木一果」形式栽種，每棵樹只有一顆果實，以確保所有養分都集中同一個哈密瓜內。無論是甜度、溫度，以至陽光照射程度都嚴格監控，夏天的糖度為14度，而冬天則是13.5度。農戶更不時會替蜜瓜「按摩」，令其紋理長得更好看！
靜岡縣內有不少皇冠蜜瓜專賣店，按小、中、大不同尺寸定價。當地每年更會舉辦蜜瓜品評會，得獎者可獲「蜜瓜名人」稱號，由名人種植的蜜瓜價格更高，售價最高可達每個3萬日圓（約1,600港元）！
靜岡美食｜燒肉：静岡そだち
來到日本當然要吃燒肉！想品嚐地道靜岡和牛，不妨到「静岡そだち」，地點鄰近靜鐵新靜岡站，是「JA靜岡經濟連」直接經營的店舖，代表日本農業協同組合。店內的牛、豬、雞、白米都是在地生產，質素有一定保證。其中它們的牛肉為靜岡指定農場所生產的特選和牛，口感滑嫩且不油膩。附上的山葵漬更是靜岡名物，微辛的嗆辣感配飯、配肉亦非常合適。
地址：静岡県静岡市葵区追手町2-15MRK追手町2階
營業時間：11:30-14:00（L.O.13:30）；17:00-23:00（L.O.21:00）
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靜岡美食｜清酒：花之舞酒造
近年日本不少酒造都開始歡迎遊客參與見學，位於靜岡縣浜松市的花之舞酒造，由去年開始推出「花之舞體驗TOUR」，提供壓酒及品酒體驗。店家會提供一整瓶未經壓榨的酒露，讓客人自行倒入網袋以進行過濾，完成後更可以將清酒帶走。負責人表示濾袋洞的大小及倒入的方法，都會影響酒的品質及味道。以較快的速度倒酒，再用匙羹輕輕攪拌，就可以製作出較濃厚的酒。
地址：静岡県浜松市浜名区宮口632
費用：3,300円(連稅，包一瓶Moromi清酒)
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