日本旅遊｜靜岡美食合集 盤點6大必食推介 自製清酒體驗/巨型士多啤梨刨冰/新仔鰻魚飯

靜岡美食合集！提到關東必去景點，不得不提富士山。富士山所在的靜岡縣更坐擁豐富海洋資源，是美食集中地之一。以下為大家介紹6大靜岡必食推介，有齊海鮮、水果、鰻魚、燒肉等。吃貨們一定要收藏！ 圖文：Kristy 鳴謝：日本貿易振興機構香港

靜岡美食｜靜岡茶： KIMIKURA CAFÉ 靜岡以日本茶為名，為日本茶葉生產量第一名的縣市，佔全國茶園面積的40%。而KIMIKURA CAFÉ是一間可以品嚐到道地深蒸茶的茶屋，旁邊有一大片自家茶園。店舖建築充滿日式風情，一樓為商店，二樓則是Café內用區域非常推薦它們的甜品：靜岡抹茶芭菲(¥1,650)及盡享抹茶套餐(¥1,200)，前者有齊抹茶及濃茶雪糕、紅豆、白玉、抹茶啫喱；而後者更加入抹茶寒天、蕨餅，及淋上抹茶豆沙餡蜜，兩款都可徹底品嚐到抹茶的美味之處。此外甜品更附上日本茶，提供不同茶類選擇，包括抹茶、深蒸煎茶、玉露等。 一樓可以買到各種與日本茶相關的產品，包括茶葉、茶包，就連品茶器具都應有盡有，日本茶控一定不能錯過！ 地址：靜岡縣掛川市板澤510-5 營業時間：1樓（商店）10:00 - 18:00；2樓（茶屋）10:30 - 18:00 (L.O. 17:30) 官方網站：請按此