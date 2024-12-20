香港快運航空於本月17日正式開通日本富士山靜岡機場的新航點，為全港首個香港往返靜岡的獨家航線，往後逢周二、四及六提供每周三班往返航班，《am730》記者隨團體驗首航情況。

香港快運航空於17日正式開通來往香港與靜岡的航線，成為首個獨家直飛富士山靜岡機場(FSZ)的香港航空公司。靜岡作為香港快運第10個日本航點，連同下月即將開通的仙台，香港快運將會是擁有最多日本航點的的本地航空公司。

為慶祝靜岡首航，香港快運於當日特設「靜岡首航限定辦理登機櫃檯」，亦有來自靜岡的卡通角色櫻桃小丸子出現在屏幕上，率先於專屬登機櫃檯與乘客見面。

今次香港快運亦特意邀請櫻桃小丸子現身香港國際機場登機閘口，為首航旅客送上驚喜，除了與旅客一起打卡拍照外，更聯同一眾管理層向旅客大派與小丸子聯乘的精美限量首航紀念品！除此之外，小丸子亦在閘口廣播與各位旅客打招呼，而在首航航班起飛前，小丸子再次驚喜現身機艙內，進行特別機上廣播，與乘客道別，盡顯東主之道，讓各位旅客感受來自靜岡的熱情。

首航當日航班基本滿座，香港快運亦特意邀請歌手泳兒乘坐首航，不少市民帶同小朋友一起到靜岡旅行，計劃到訪富士山及茶園等地，欣賞靜岡的自然景色。