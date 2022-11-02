日本旅遊｜香港日本無印大不同！必買5款日網民大推食物系列

不少人去日本旅行都會去Daiso、Seria、3coins等雜貨店，但其實日本的無印良品亦十分值得一去，不但售賣的物品與香港的無印良品大為不同，其食物更有不少是日本限定，以下就為大家介紹5款必買的日網民大推食物系列，趁著日元便宜的時候大手入貨吧！

日本無印必買｜即食咖喱系列 雖然香港無印亦販賣即食咖喱系列，但是日本無印不但咖喱種類更為豐富，而且還可以購買即食的印度薄餅配搭咖喱食用，甚至還會列出即食咖喱的人氣排名，方便人們作出選擇。而日本無印最近更推出了不含肉類、蛋或奶的素食咖哩，讓素食人士可以多一個選擇。無論是素食咖喱或是印度薄餅都暫時仍未在香港發售，如果本身就喜歡無印咖喱的話，不妨買幾包回香港一嚐吧！

日本無印必買｜即沖湯包 不少人在香港的無印良品都會購買即沖湯包回家飲用，既方便又便宜，而日本無印最近就新推出超過10款的即沖湯包，味道有豆乳、味噌、壽喜燒等，每款都是直接加水煲滾即可，特別適合配搭火鍋食用。這款湯包以獨立包裝的形式分成4包，每包一人份為單位，不論自己在家煮麵，或與親朋好友打邊爐都十分方便，大家不妨趁旅行時囤貨，回港可以重現日本ShabuShabu的味道！

日本無印必買｜千層蛋糕 千層蛋糕為無印良品的王牌系列，在香港已有超過10多款口味，但在日本更是有各種期間限定的味道，可以趁着旅行時發掘一些新口味。最近正值秋冬季，日本無印變特別推介番薯、南瓜、粟子等口味的千層蛋糕，再加上近日是林檎蘋果的旺季，因此亦新推出了蘋果口味的千層蛋糕，喜歡千層蛋糕的話，絕對推薦一試！

日本無印必買｜ 全新零食 日本無印良品不時都會推出一些新零食，但並非全部零食都會發售到香港，有時候甚至會只限日本發售，因此在日本旅行的時候特別建議選購一些全新發售的零食嚐鮮。而無印良品的原粒士多啤梨朱古力一直都深受香港人歡迎，最近日本無印便推出了全新版本，將朱古力皮變成內饀灌注在士多啤梨內，令口感大為不同，特別推薦購買！此外，不少港人都特別喜歡無印的魷魚乾，這次日本無印更特別推出了特大版的魷魚乾，適合一邊看電影一邊食用，整體亦特別有玩味，當作手信屬不錯的選擇。