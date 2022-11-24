日本旅遊｜魔法圖書館 角川武藏野博物館

相隔959天，終於等到日本開關，無慮即飛。 第一時間跑到東京近郊的埼玉縣，朝聖日本建築大師隈研吾的「角川武藏野博物館」，挾住東京奧運主場館設計師的名銜，大師已貴為國寶，每件作品皆成話題。 新作由2萬片花崗岩拼砌成立體建築，遠看彷彿從地平線隆起的巨大岩石。內部設有多個展館，其中「書架劇場」，挑高8公尺的不規則書架牆，四方八面將人重重包圍。不單止IGable哪樣膚淺，更結合動畫映象、音樂和立體投影，重新詮釋日本文學、動漫與次文化，讓人恍如置身《哈利波特》的魔幻場景，靚得來有深度！ 文、圖：戴保倫(莫迪思)

大師操刀埼玉地標 「角川武藏野博物館」位於埼玉縣南部的所沢市，從新宿出發車程只45分鐘。2020年底開館，請來建築大師「隈研吾」操刀，整座石牆建築高30公尺、樓高5層，內設不同展廳，並附設餐廳、Café和商店。名字雖叫博物館，其實是結合圖書館、美術館與博物館於一身的藝文空間。

文學 x 漫畫 x 網路文化 博物館由埼玉縣所沢市與日本著名出版社「角川集團」共同策劃，由於角川不止有文字書，還有發行雜誌、漫畫、電影、網路以至數碼媒體，故內部充斥大量動漫與次文化元素，一點也不悶。像1樓的「漫畫‧輕小說圖書館」，收藏了3萬多本漫畫及輕小說，全部放題任睇，無論成人定小朋友總有「書」好讀！