日本旅遊｜黑門市場變「劏客市場」 海鮮貴2倍變大阪恥辱 店家：無罪惡感

黑門市場素有「大阪廚房」之稱，向來都是大阪旅遊必去地點之一。然而這個市場卻被指價格越來越貴，更有「劏客市場」之稱，海鮮比一般市價貴2倍。有日本媒體近日採訪黑門市場商戶，他們竟對於「劏遊客」並無感到罪惡感？

黑門市場起源可追溯到江戶時代，商品以價廉物美及高品質而聞名，不少當地人都會到市場購物買筍貨。然而隨著旅客回歸，黑門市場的顧客增多，日本網民開始批評黑門市場的東西愈賣愈貴。 海鮮貴市價2倍 4隻帝王蟹腳要成千蚊 眾所周知，黑門市場有大部分為外國遊客。因此他們非常願意付昂貴金額買下食品，商戶亦因而抬高商品價格。根據日本《集英社》報導，其中一間店舖的帝王蟹腳4隻索價¥30,000（約HK$1682）、蝦1條¥2,500（約HK$140）、干貝2顆¥1,000（約HK$56），而岩手縣產的蠔2顆則需¥1,200（約HK$67）。價格比起當地超市售價貴2至3倍，可說是狠劏遊客。 除了食店外，雜貨店的商品同樣昂貴，外面可能只需¥2,500至3,000的貨品，在黑門市場定價¥5,000。