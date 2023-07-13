日本旅遊｜黑門市場變「劏客市場」 海鮮貴2倍變大阪恥辱 店家：無罪惡感

黑門市場素有「大阪廚房」之稱，向來都是大阪旅遊必去地點之一。然而這個市場卻被指價格越來越貴，更有「劏客市場」之稱，海鮮比一般市價貴2倍。有日本媒體近日採訪黑門市場商戶，他們竟對於「劏遊客」並無感到罪惡感？
黑門市場起源可追溯到江戶時代，商品以價廉物美及高品質而聞名，不少當地人都會到市場購物買筍貨。然而隨著旅客回歸，黑門市場的顧客增多，日本網民開始批評黑門市場的東西愈賣愈貴。
海鮮貴市價2倍 4隻帝王蟹腳要成千蚊
眾所周知，黑門市場有大部分為外國遊客。因此他們非常願意付昂貴金額買下食品，商戶亦因而抬高商品價格。根據日本《集英社》報導，其中一間店舖的帝王蟹腳4隻索價¥30,000（約HK$1682）、蝦1條¥2,500（約HK$140）、干貝2顆¥1,000（約HK$56），而岩手縣產的蠔2顆則需¥1,200（約HK$67）。價格比起當地超市售價貴2至3倍，可說是狠劏遊客。
除了食店外，雜貨店的商品同樣昂貴，外面可能只需¥2,500至3,000的貨品，在黑門市場定價¥5,000。
大阪人狠批：是大阪之恥 店家稱無罪惡感
對於黑門市場變成「劏客市場」，引起日本本地人不滿。其中一名40歲的婦人表示，疫情期間由於沒有遊客，店家舉辦抽獎、「¥500特價商品」等活動，以挽回本地顧客。但旅客回來後又再次故態復萌，直言「現在的黑門市場好像是在讓外國人知道『大阪人都是白痴』」，更指對大阪來說是一種恥辱。
有店舖負責人認同商品價格非常昂貴，但眼見其他店的價錢也差不多，最終也能接受。而另一名店主更指黑門市場商品的定價，原本就是觀光地方的價格，反正自己不會購買，因此並沒有感到罪惡感。而提高價格亦只是因為租金太貴，直言店家每天都艱難重重。
除了租金高等因素，有店家亦表示，大型超市和網上商店等的普及，亦令黑門市場當地顧客減少，商店陸續倒閉。儘管當地居民認為價格高，但不轉型就不能存活，希望大家能多理解。
黑門市場商店街振興組負責人回應指，曾經向店家發放「以適當價格經營」承諾書。然而很多有簽署的老店於疫情期間已經倒閉，現時新加入的店舖大部分都沒有簽署，然而成效並不高。