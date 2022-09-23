日本旅遊｜10月11日起恢復自由行！ 日本交通優惠+精選特色團合集 信濃鐵路遊/賞楓一日遊【內附優惠碼】

日本政府於昨晚宣佈由10月11日起，恢復免簽證自由行！事隔3年，香港人終於可以「回鄉」！以下為大家精選一系列日本交通攻略，包括專業機場往返接送、日本鐵路通行票等，讓你的旅程更省時間。此外，亦搜羅了不同特色團，當中包括賞楓團、鐵路遊等，準備去日本的你一定不能錯過！
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日本交通攻略｜1. 日本機場接送專車
抵達機場後，大部分人都會選擇乘搭JR出市區。大家亦可以選擇機場接送專車，由成田機場、羽田機場接送，可指定送至東京市區飯店或是車站。提供接機及送機服務，舉牌員會持KKday牌於機場等候，最多等候90分鐘。而送機則需要提前5 - 10分鐘到飯店大廳與司機會合，司機會於大廳舉牌，並會提前2 - 3小時抵達機場。
專車為日本合法綠牌車，無須與他人共乘，安心抵達目的地。班機延誤會自動延長等候時間。司機提供日語與或中文對應，無需擔心溝通問題。
KKday優惠: HK$595/輛起
服務時段：24小時，深夜接機(10pm – 6am) 需額外收取 1600 日圓
會面地點：成田機場、羽田機場入境大廳或指定之飯店
使用車型：Toyota Alphard
最多旅客乘坐人數：6人
可載行李數：3 - 4 件24吋行李或2 - 3件28吋行李
使用車型：Toyota Hiace
最多旅客乘坐人數：9人
可載行李數：3 - 4件24吋行李或2 - 3件28吋行李
※若人數未滿，每減少一人乘坐，座位可多放置一個行李。
日本交通攻略｜2. 東京地鐵一日券/二日券/三日券
東京地鐵一日券可是遊日必備車票之一，一票在手即可暢遊全東京！分為24小時、48小時及72小時3款不同車票，乘坐範圍包含東京地鐵13條線，250個車站，輕松直達新宿、澀谷、上野等熱門地。此外更享有多達50處以上的商家、景點專屬折扣優惠。每名已購買乘車劵的成人最多可攜帶兩名0 - 5歲的嬰幼兒可以免費搭乘，第三位起的0 - 5歲的嬰幼兒需購買兒童票。
兌換方式：
- 請持電子憑證至指定售票機窗口兌換實體票券。
- 請找到距離您最近的兌票機器（紅色圓圈標誌，上面寫有 Pick up your ticket）。＊非所有車站之機器都能兌換，敬請留意。（請參考官網）
- 點擊「QR code」按鈕。
- 掃描 QR code（請事先列印出 KKday 憑證，或以手機、平板電腦等電子畫面出示）。
- 兌換實體車票完成！自首次刷卡進站起在24 / 48 / 72小時內有效，有效時間記載於車票背面。
東京地鐵一日券/二日券/三日券
KKday優惠: (24小時券) 成人HK$44/位；兒童 HK$22/位
KKday優惠: (48小時券) 成人HK$66/位；兒童 HK$33/位
KKday優惠: (72小時券) 成人HK$82/位；兒童 HK$41/位
日本交通攻略｜3. 日本高速巴士票
除了鐵路之外，高速巴士亦是不錯的選擇。日本的高速巴士通常往返城市之間，或是串連城市與大部分觀光景點。而且日夜通行，票價亦比飛機或鐵路便宜，車資會根據距離和舒適度作適當調整。KKday提供多條熱門路線，例如往返東京與大阪、東京與京都、大阪與名古屋等供旅客選擇，方便籌劃旅程。
日本特色團｜大阪賞楓：御在所岳纜車賞楓+名花之里燈飾巴士一日遊
10月-11月正是到日本賞楓的好時節！一日團由大阪出發，前往賞楓熱門景點，搭乘御在所岳纜車欣賞「樹冰」和「冰瀑布」，欣賞日本最大型最閃耀的燈飾「名花之里」。
秋季的御在所楓葉從山頂開始染紅，搭乘御在所纜車更能感受到從山下到山頂的四季變化，遠眺整片山林的火紅以及御在所山著名的奇岩怪石秘境！冬季以樹冰與冰瀑布聞名。
名花之里屬長島渡假村的一部分，以全日本最大的花園見稱，四季都可以看到萬花齊放的美景，每個季節都有不同主題。以冬季花展最為矚目。當中最盛大當然是一年一度的「冬華之競演」，燈祭都有不同主題，例如「富士與海」與「極光」等。由於燈祭的展出時間由秋冬季開始，長達至翌年春天，所以不少人會特地到名花之里欣賞夜楓和夜櫻，兩者都十分浪漫醉人！
KKday優惠: 成人HK$711/位；兒童HK$655/位
日本特色團｜東京賞楓：那須高原空中纜車+足利花卉公園燈光秀
由10月中旬至11月初期間，那須高原及整個山頭都會被深紅色的秋葉所覆蓋。乘坐那須纜車可欣賞到紅、黃、橙等色彩鮮艷的那須高原紅葉秋色，12月中旬至3月下旬，更可以欣賞令人心曠神怡的雪景。
另外亦可以欣賞足利花卉公園燈光秀，被日本專業夜景鑑賞師選出的三大燈光秀之一。由450多萬顆燈泡組成的燈光秀，隨著節慶月份變更主題，是秋冬季節來訪日本絕對不能錯過的景點。
KKday 優惠: 成人HK$711/位；兒童HK$655/位
出發期間：10月-3月
集合時間：8:30am
集合地點：新宿西口新宿Center Building前
回程資訊：新宿，預定8:20pm到達
日本特色團｜富士山五合目+五重塔+河口湖纜車+相模湖燈光秀巴士一日遊
搭乘專車前往東京近郊熱門景點，包括新倉山淺間公園眺望到五重塔與富士山的全景。走訪位於海拔 2400 米，爬富士山必經的富士山五合目，搭乘河口湖 Kachi Kachi 山纜車，遠眺一望無際的富士山美景。最後更會到訪相模湖休閒主題公園，關東地區規模最大的冬季燈飾匯演。六百萬顆燈飾點綴而成，園內更主打各種體驗型燈飾展演，還能搭乘吊車穿越在浪漫燈海中。
KKday 優惠: 成人HK$657/位；兒童HK$601/位
日本特色團｜信濃鐵道ろくもんROKUMON六文錢觀光列車
乘坐信濃鐵道ろくもん（ROKUMON）六文錢觀光列車，從長野站～輕井澤站之間行駛約2小時20分鐘，一邊眺望信濃鐵道沿線的美麗風景，一邊享受駐車主廚親自料理的美食佳餚、當地的日本美酒等豪華的美食。
套票更包括輕井澤至長野一日乘車券，有效期僅限於搭乘六文錢觀光列車當日有效，利用區間是信濃鐵道路線內的輕井澤至篠之井間、JR東日本信越本線的篠之井至長野間的普通列車（包括快速列車）的普通車自由席。只要是車票的利用區間內，都可以自由上下車，開始感受信濃的歷史和文化的鐵路之旅吧！
KKday 優惠: 成人HK$866/位
日本特色團｜日本京急電鐵 葉山女子旅套票
京急電鐵葉山女子旅行套票包括3張磁票，包括京急線來回車票、逗子、葉山餐券及禮券。大家可以前往小坪飯島公園、小坪漁港、逗子海岸、龜岡八幡宮、葉山碼頭及葉山潮彩公園等景點。
KKday 優惠: (品川站換領) 成人 HK$201/位；兒童 HK$164/位
KKday 優惠: (橫濱站換領) 成人 HK$188/位；兒童 HK$156/位