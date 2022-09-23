日本旅遊｜10月11日起恢復自由行！ 日本交通優惠+精選特色團合集 信濃鐵路遊/賞楓一日遊【內附優惠碼】

日本政府於昨晚宣佈由10月11日起，恢復免簽證自由行！事隔3年，香港人終於可以「回鄉」！以下為大家精選一系列日本交通攻略，包括專業機場往返接送、日本鐵路通行票等，讓你的旅程更省時間。此外，亦搜羅了不同特色團，當中包括賞楓團、鐵路遊等，準備去日本的你一定不能錯過！ 凡預訂日本精選觀光行程享92折，輸入「BACKJP92」可享高達HK$280折扣。凡預訂日本精選Wi-Fi，輸入「JPWIFI85」可享85折優惠。

日本交通攻略｜ 1. 1. 日本機場接送專車 抵達機場後，大部分人都會選擇乘搭JR出市區。大家亦可以選擇機場接送專車，由成田機場、羽田機場接送，可指定送至東京市區飯店或是車站。提供接機及送機服務，舉牌員會持KKday牌於機場等候，最多等候90分鐘。而送機則需要提前5 - 10分鐘到飯店大廳與司機會合，司機會於大廳舉牌，並會提前2 - 3小時抵達機場。 專車為日本合法綠牌車，無須與他人共乘，安心抵達目的地。班機延誤會自動延長等候時間。司機提供日語與或中文對應，無需擔心溝通問題。 KKday 優惠 : HK$595/ 輛起 服務時段：24小時，深夜接機(10pm – 6am) 需額外收取 1600 日圓

會面地點：成田機場、羽田機場入境大廳或指定之飯店 使用車型：Toyota Alphard

最多旅客乘坐人數：6人

可載行李數：3 - 4 件24吋行李或2 - 3件28吋行李 使用車型：Toyota Hiace

最多旅客乘坐人數：9人

可載行李數：3 - 4件24吋行李或2 - 3件28吋行李 ※若人數未滿，每減少一人乘坐，座位可多放置一個行李。

專業司機機場接送服務

日本交通攻略｜ 2. 2. 東京地鐵一日券 / 二日券 / 三日券 東京地鐵一日券可是遊日必備車票之一，一票在手即可暢遊全東京！分為24小時、48小時及72小時3款不同車票，乘坐範圍包含東京地鐵13條線，250個車站，輕松直達新宿、澀谷、上野等熱門地。此外更享有多達50處以上的商家、景點專屬折扣優惠。每名已購買乘車劵的成人最多可攜帶兩名0 - 5歲的嬰幼兒可以免費搭乘，第三位起的0 - 5歲的嬰幼兒需購買兒童票。 兌換方式： 請持電子憑證至指定售票機窗口兌換實體票券。 請找到距離您最近的兌票機器（紅色圓圈標誌，上面寫有 Pick up your ticket ）。＊非所有車站之機器都能兌換，敬請留意。（請參考官網） 點擊「 QR code 」按鈕。 掃描 QR code （請事先列印出 KKday 憑證，或以手機、平板電腦等電子畫面出示）。 兌換實體車票完成！自首次刷卡進站起在 24 / 48 / 72 小時內有效，有效時間記載於車票背面。 東京地鐵一日券 / 二日券 / 三日券 KKday優惠: (24小時券) 成人HK$44/位；兒童 HK$22/位

KKday優惠: (48小時券) 成人HK$66/位；兒童 HK$33/位

KKday優惠: (72小時券) 成人HK$82/位；兒童 HK$41/位

日本高速巴士票

日本特色團｜ 富士山五合目+五重塔+河口湖纜車+相模湖燈光秀巴士一日遊 搭乘專車前往東京近郊熱門景點，包括新倉山淺間公園眺望到五重塔與富士山的全景。走訪位於海拔 2400 米，爬富士山必經的富士山五合目，搭乘河口湖 Kachi Kachi 山纜車，遠眺一望無際的富士山美景。最後更會到訪相模湖休閒主題公園，關東地區規模最大的冬季燈飾匯演。六百萬顆燈飾點綴而成，園內更主打各種體驗型燈飾展演，還能搭乘吊車穿越在浪漫燈海中。 KKday 優惠 : 成人 HK$657/ 位；兒童 HK$601/ 位

日本特色團｜ 信濃鐵道ろくもんROKUMON六文錢觀光列車 乘坐信濃鐵道ろくもん（ROKUMON）六文錢觀光列車，從長野站～輕井澤站之間行駛約2小時20分鐘，一邊眺望信濃鐵道沿線的美麗風景，一邊享受駐車主廚親自料理的美食佳餚、當地的日本美酒等豪華的美食。 套票更包括輕井澤至長野一日乘車券，有效期僅限於搭乘六文錢觀光列車當日有效，利用區間是信濃鐵道路線內的輕井澤至篠之井間、JR東日本信越本線的篠之井至長野間的普通列車（包括快速列車）的普通車自由席。只要是車票的利用區間內，都可以自由上下車，開始感受信濃的歷史和文化的鐵路之旅吧！ KKday 優惠: 成人HK$866/位