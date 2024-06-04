日本旅遊｜2024年富士山開山攻略 4大登山路線+3大周邊景點推薦 新手必行吉田路線

日本旅遊｜2024年富士山夏日開山季指南 4大登山路線+3大周邊景點推薦 新手必行吉田路線

踏入夏季，隨即迎接日本第一高峰「富士山」的開山季節！每年富士山開山都吸引無數攝影師、觀光客慕名而來，而攻頂富士山更是不少登山客的心願。以下為大家介紹4大不同程度的富士山登山路線，以及附近3大周邊景點。準備去富士山的你一定要bookmark！

每年的7月初至9月初是富士山的開山季，亦是最安全、最適合體驗富士山登山樂趣的時刻。登富士山共有4條路線，分別是山梨縣的吉田、靜岡縣的須走、御殿場和富士宮路線；2024的山梨縣的吉田路線將會最早開山，日期是7月1日，其他登富士山的三條路線都將是7月10日開山，而四條登富士山的路線也都統一在9月10日關閉登山口。

富士山開山季

富士山開山｜中級：富士宮路線 僅次於吉田路線的高人氣路線，富士宮路線從富士宮口五合目出發，起點海拔2,400米，往復距離約14公里，路程較短，可早登山頂，但較具挑戰性。路線較為陡峭，將消耗較多體力。時間方面，登山需時約5.5小時，下山需時約4小時。 富士宮路線乘搭新幹線到新富士站或富士宮站，再轉富士急靜岡巴士。這兩條路線的巴士皆毋須提前預約。

富士山開山｜中級：須走路線 須走路線與富士宮路線屬中級難度。須走路線從靜岡縣小山町的富士山東側出發，途經樹林和滑沙道。日間登山較為輕鬆，然而夜間能見度較差，因此較具挑戰。須走路線的起點海拔2,000米，往復距離約17公里，登山時間約6至7小時，下山時間約3小時。 須走路線可從御殿場站或可從小田急新松田站搭乘接駁巴士到須走的五合目。

須走路線

富士山開山｜高級：御殿場路線 御殿場路線是四條路線中最具挑戰的路線，加上路途遙遠，因此適合有經驗的登山者。路線由火山沙礫和陡峭組成，岩石路艱辛難行，同時山上設施較少。起點為御殿場口新五合目，起點海拔1,440米，往復距離約19公里。時間方面，登山需時約為7至8小時，下山需時約3小時。 御殿場路線從御殿場站乘搭巴士到達御殿場口新五合目，此路線毋須提前預約。

富士山景點｜山中湖花之都公園 踏入山中湖村的「花之都公園」，彷彿置身於無盡花海之中。這個佔地30萬平方公尺的公園，農園區更是免費入場，一年四季繁花盛放。每年的7至8月，繡球花和向日葵是絕對不能錯過的美景。由於山中湖是距離富士山最近的湖泊，聳立於花海中的富士山，為此賞花勝地注入了獨特的魅力。旅客從JR河口湖站搭乘「富士湖號」前往「花之都公園」巴士站即可輕鬆抵達。

富士山景點｜富士吉市新倉山浅間公園 新倉山淺間公園是位於富士吉田市的一處知名景點，結合了富士山、櫻花和五重塔，締造出絢麗的景色，同時彌漫著濃厚的文化氛圍。遊客河盡情漫步湖畔，一邊親近大自然，一邊享受寧靜與美景。