日本旅遊｜2024栃木親子遊攻略！ 南之丘牧場+那須動物王國 近距離餵企鵝+水豚/自製牧場雪糕

如果想到東京近郊一遊，栃木縣可是不錯的選擇！除了之前介紹過的宇都官市的餃子一條街外，栃木縣的「那須高原」更是日本心目中的度假勝地！以下帶大家遊歷兩大親子遊必去景點：南之丘牧場及那須動物王國，除了可以超近距離接觸小動物外，大家更可以自製牧場牛奶雪糕，超適合一家大小！ 圖文：Kristy 鳴謝：日本貿易振興機構（香港）、栃木縣政府香港事務所

「那須高原」位於栃木縣的東北部，由東京站乘搭JR東北新幹線於「那須塩原」站下車，約1小時10分鐘車程即可到達。那須冬暖夏涼，即使是嚴夏溫度亦只有20多度，成為不少日本人的避暑勝地。另一大特色就是自然風景，一大片綠油油的草原坐擁有多個觀光農場，更有知名的「那須動物王國」及不同溫泉旅館，可說是度假天堂。

南ヶ丘牧場為區內其中一個知名觀光牧場，不僅365日年中無休且免費入場。佔地約40萬平方呎，養有牛、綿羊、山羊、馬、驢、兔子等動物，大家可以透過不同體驗與牠們有近距離接觸。例如小朋友可以試騎小型馬與驢子、餵食山羊與綿羊，大人亦可在旁邊釣魚、射箭及打高爾夫球等，徹底親親大自然。

牧場更提供撫摸體驗，「モルモットHouse」養有20多隻天竺鼠及刺蝟等小動物，大家可以超近距離輕撫牠們。入場費每人¥250，體驗時間15分鐘。與刺蝟接觸前記得戴上它們提供的手套，以免令手受傷。

自製牧場雪糕 必飲更賽牛牛奶 南ヶ丘牧場除了是觀光牧場，它們更一手包辦乳製品的工產、加工及銷售。當中以它們養殖的乳牛品種為「更賽牛」，品種極為稀有，僅佔日本飼養牛總數的不到0.5%。更賽牛牛奶色澤偏金黃，味道香濃，入口帶奶油感。其乳脂及乳蛋白含量較高，營養價值比一般牛奶為多。 來到牧場不但可以喝到最新鮮的牛奶，還可以各式各樣的乳製品、雪糕。而最特別一定非自製牧場雪糕莫屬，教室提供更賽牛牛奶、雞蛋、忌廉等基本材料，攪拌好後倒入冷藏的專用容器，再用湯匙攪拌，即可製作出美味雪糕！

那須高原南ヶ丘牧場 地址：栃木縣那須郡那須町湯本579 前往方法：於JR那須鹽原站下車，乘坐前往「那須湯本」方向的關東巴士，在「一軒茶屋」下車徒步15分鐘 營業時間：08:00-17:30 (年中無休) 官方網站：請按此 牧場雪糕體驗 舉行時間：13:30-14:10 舉行地點：お食事処「庄屋」 參加費用：¥1,300

那須動物王國佔地43公頃，足足10個東京巨蛋一樣大。大致分為「王國小鎮區」和「王國農場區」，兩區之間提供免費接駁車讓大家來回遊玩。裡面共飼養了約有 150種、600隻動物，當中不少都是稀有動物，例如在「保全之森」就可以觀賞到沙漠貓、兔猻、對馬山貓、豹貓等，更有白色北極狼！

當然少不了近距離接觸動物的體驗，除了可以騎駱駝、馬外，亦可以餵食非洲企鵝、水豚、水瀨、草泥馬等等。無論是大人還是小孩，只要是喜歡動物的人一定都能玩得盡興！