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生活
2023-10-10 14:00:00

日本旅遊｜2024白川鄉點燈之旅一日遊推介 必食飛驒牛/高山古街/免抽選預約【內附購買詳情】

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日本旅遊｜2024白川鄉點燈之旅一日遊推介 必食飛驒牛/高山古街/免抽選預約【內附購買詳情】

日本旅遊｜2024白川鄉點燈之旅一日遊推介 必食飛驒牛/高山古街/免抽選預約【內附購買詳情】

日本白川鄉每年都會舉辦點燈活動，吸引到全球各地的旅客及本地人前來觀賞。點燈活動將於明年1-2月，分6次舉行，會繼續採取完全預約制。有旅遊網站推出白川鄉點燈之旅一日遊套餐，毋須抽選即可預約，更可以吃到飛驒牛，即睇詳情！

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KKDay預訂「白川鄉點燈之旅一日遊」從名古屋出發，帶大家遊覽人氣高山白川鄉合掌村。先出發前往歷史悠久具有獨特日本傳統風格的高山古街。高山古街以保存完好的江戶時代風格而聞名，是日本重要的文化遺產之一，漫步在傳統木造建築。

午餐於越山享用岐阜縣和牛飛驒牛套餐，飛驒牛佈滿霜狀脂肪，肉質細嫩多汁，入口即溶，是美食愛好者追捧的美味佳餚！最後到白川鄉合掌村，欣賞每年全球人氣點燈活動，營造出童話般的場景，感受冬日浪漫氣氛！

白川鄉點燈之旅一日遊

KKday優惠：HK$1,214/

* 0-2歲嬰兒不佔座免費 (產品價值會因應匯率浮動而改變)

KKday預訂連結

行程：

10:50 名古屋貴賓室集合

11:00 出發前往高山古街

14:00 到達高山古街（停留約1.5小時）

16:30 在越山享用岐阜縣和牛飛驒牛套餐（停留約1小時）

17:30 欣賞白川鄉合掌村燈飾（停留約2小時）

22:20 名古屋站解散

出發日子：202411421日，241218

集合時間：10:50

集合地址：愛知縣名古屋市中村區椿町13-5 名古屋站1F2F

白川鄉 白川鄉 飛驒牛套餐 高山白川鄉合掌村 由名古屋出發。

另外，Klook亦推出白川鄉2024亮燈活動優惠。其中21夜活動包白川鄉點燈、食品樣品製作體驗、遊歷高山、採士多啤梨及玩雪體驗。包括雪橇和雪管，無論您想在雪中滑行、堆雪人還是建造鎌倉（日式雪屋），都可以為您提供無盡的樂趣。盡情享受在雪地裡玩耍的時光吧！

21夜】白川鄉2024亮燈活動 & 高山遊覽 & 玩雪遊戲

可預約：2024128日、24日及212日！

人均HK$2,739

Klook預訂連結

白川鄉亮燈活動&高山一日遊

Klook優惠：HK$ 789

Klook預訂連結

白川鄉點燈活動是白川鄉世界遺產的冬季傳統 岐阜縣白川鄉以合掌屋村聞名 高山通常被稱為“小京都”，擁有江戶時代的建築和經過精心修復的歷史寺廟
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