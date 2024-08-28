2024日本環球影城USJ萬聖節正式登場！作為日本萬聖節的年度盛事，多間平台都推出USJ萬聖節活動門票，記者就為大家整理一下活動資料、預訂及票價詳請。同場加映富士急超恐怖的病院鬼屋門票，等各位萬聖節期間可以盡情嚇餐飽！即睇內文了解詳請。

萬聖節2024｜日本環球影城USJ

日本環球影城年度人氣萬聖節慶典將於9月5日至11月4日期間舉行，早前9月早票已火速售罄，現時多個門票平台於8月28日上午11時起，開賣10月門票及快速通關 Express Pass！

即睇開售時間表：

開售時間 門票 及 快速通關 Express Pass入場日子 8 月28 日上午11 時 10 月1 - 15 日 8 月29 日上午11 時 10 月16 - 29 日 8 月30 日上午11 時 10 月30 日 8 月31 日上午11 時 10 月31 日

* 11月之入場預訂詳情有待公佈

本年度萬聖節活動分開兩個時段，白天時段有比卡超化身DJ帶動狂歡氣氛，還有DJ耿鬼等一眾幽靈系Pokémon登場，齊齊在「哈哈哈！萬聖節派對」上載歌載舞。My Melody & Kuromi、MINIONS 及芝麻街夥伴們亦會換上園區獨家限定萬聖節服裝一起迎接各位打卡留念！

晚上時段「萬聖驚魂夜」屆時將有大量凶殘的「街頭僵屍」出沒，讓影城充滿恐懼尖叫。日本怪物新人女歌手Ado將演唱去年成爲社會現象的歌曲「唱」，一起對抗喪屍兼熱舞！

USJ萬聖節限定必玩：

「惡靈古堡™ 英雄之夜」（戶外闖關） 「鏈鋸人 The Chaos 4-D」（劇場） 「鏈鋸人 × 好萊塢美夢 ‧ 乘車遊～KICK BACK：日本刀VS 鏈鋸～」（過山車） 哈利波特魔法世界™「食死人™～活米村的危機～」（表演） 「恰吉的混亂嘉年華」（鬼屋） 人氣歌手Ado × USJ「街頭殭屍」及「殭屍群舞」（表演） 「恐怖熊放聲尖叫派對」（表演） Pokémon「哈哈哈！萬聖節派對」（表演）

日本環球影城門票一日券（另有1.5日及2日券）

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日本環球影城快速通行券 （Express Pass）

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環球特快入場券（Express Pass） - 萬聖驚魂夜

環球特快入場券（快速® 通關 Express Pass）- 萬聖驚魂夜包括：

環球特快入場券 包含項目 4 ~ Race＆4-D ~ 瑪利歐賽車 ~ 庫巴的挑戰書 ~ 哈利波特禁忌之旅™ 鏈鋸人 The Chaos 4-D 好萊塢美夢 - 乘車遊 or 大白鯊™ *包含園區保證入場劵：超級任天堂世界™園區、哈利波特魔法世界™園區 4 ~ XR ride＆4-D ~ 耀西冒險 鬼滅之刃 XR 乘車遊 鏈鋸人 The Chaos 4-D 大白鯊™ *包含園區保證入場劵：超級任天堂世界™園區 4 ~ Halloween Horror Night ~ 哈利波特禁忌之旅™ 恰吉的混亂嘉年華 惡靈古堡™英雄之夜 鏈鋸人 The Chaos 4-D *包含園區保證入場劵：哈利波特魔法世界™園區

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