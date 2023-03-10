日本旅遊｜ANA推新航空Air Japan 預計2024年2月起航 香港有冇份？

又有新航空公司啦！ANA全日空旗下新航空Air Japan，日前公佈最新詳情，展示機上座椅及設施，以及空中服務員制服。它們更預計2月開通東南亞航線，唔知有冇香港份呢？

Air Japan為ANA旗下第三間航空，將傳統航空及廉航的優點結合，打造最佳航空公司。Air Japan強調它們並非廉航，但提供廉航機票價錢，以及比廉航更優質的服務。

只提供經濟艙 座位闊度 81cm

Air Japan採用787-8客機，提供324個座位，並且只有經濟艙。座位闊度以傳統航空為標準，長達81cm，比主流廉航闊大概7-8cm。另外，每張座位設有平板電腦支架，更提供Type-A及Type-CUSB插頭，大家可在旅途中看手機或平板電腦。

空中服務員制服方面，以「男女無邊界」為主題，男女都可穿著。採用了Air Japan標誌的靛藍及曙色，腰間更加上「繩結」，表達「Comfort & Care」及「Trust & Thoughtful」兩大理念。