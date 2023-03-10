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2023-03-10 18:30:00

日本旅遊｜ANA推新航空Air Japan 預計2024年2月起航 香港有冇份？

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ANA推新廉航Air Japan 預計2024年2月起航 香港有冇份？

ANA推新廉航Air Japan 預計2024年2月起航 香港有冇份？

又有新航空公司啦！ANA全日空旗下新航空Air Japan，日前公佈最新詳情，展示機上座椅及設施，以及空中服務員制服。它們更預計2月開通東南亞航線，唔知有冇香港份呢？

Air JapanANA旗下第三間航空，將傳統航空及廉航的優點結合，打造最佳航空公司。Air Japan強調它們並非廉航，但提供廉航機票價錢，以及比廉航更優質的服務。

 

Air Japan為ANA旗下第三間航空。

Air Japan為ANA旗下第三間航空。

只提供經濟艙 座位闊度81cm

Air Japan採用787-8客機，提供324個座位，並且只有經濟艙。座位闊度以傳統航空為標準，長達81cm，比主流廉航闊大概7-8cm。另外，每張座位設有平板電腦支架，更提供Type-AType-CUSB插頭，大家可在旅途中看手機或平板電腦。

空中服務員制服方面，以「男女無邊界」為主題，男女都可穿著。採用了Air Japan標誌的靛藍及曙色，腰間更加上「繩結」，表達「Comfort & Care」及「Trust & Thoughtful」兩大理念。

Air Japan座位闊度以傳統航空為標準。 制服採用了Air Japan標誌的靛藍及曙色。

預計20242月啟航 率先開東南亞航線

Air Japan預計將於20242月營運，率先開通東南亞航線。雖然仍未公佈詳細航點，但去年10ANA官網已上傳過泰國及香港的相片，相信香港有機會成為其中一個航點，但詳情仍有待官方公佈。

去年10月ANA官網已上傳過香港的相片。

去年10月ANA官網已上傳過香港的相片。

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