日本旅遊｜Chiikawa登陸富士電視台2024「台場冒險王」 限定海盜主題/3大必玩小遊戲

Chiikawa粉絲請注意！富士電視台將於7月起舉辦年度夏日活動—「台場冒險王」，今年更有人氣動畫Chiikawa的加入，設有多個互動小遊戲及打卡位，入場更有限量特典。即睇詳情！

Chiikawa近期深受一眾女生歡迎！日本富士電視台每年夏季都會於台場舉辦「台場冒險王」，今年將於7月20日至8月25日舉行。除了一般區域外，今年新增「吉伊卡哇」冒險專區。以海盜為主題，吉伊卡哇、小八及兔子們為了尋找祕寶而成為海盜，更登上島嶼進行冒險。園區設有多個互動小遊戲，包括大型鬆餅冰壺遊戲、鏡子迷宮，更可體驗小可愛們平時勞動中的「採集」小遊戲等。此外，Takara Tomy「DREAM TOMICA 吉伊卡哇｣系列的車款亦推出真實尺寸，大家可以趁機乘搭兼打卡！