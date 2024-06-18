日本旅遊｜Chiikawa登陸富士電視台2024「台場冒險王」 限定海盜主題/3大必玩小遊戲

Chiikawa粉絲請注意！富士電視台將於7月起舉辦年度夏日活動—「台場冒險王」，今年更有人氣動畫Chiikawa的加入，設有多個互動小遊戲及打卡位，入場更有限量特典。即睇詳情！
Chiikawa近期深受一眾女生歡迎！日本富士電視台每年夏季都會於台場舉辦「台場冒險王」，今年將於7月20日至8月25日舉行。除了一般區域外，今年新增「吉伊卡哇」冒險專區。以海盜為主題，吉伊卡哇、小八及兔子們為了尋找祕寶而成為海盜，更登上島嶼進行冒險。園區設有多個互動小遊戲，包括大型鬆餅冰壺遊戲、鏡子迷宮，更可體驗小可愛們平時勞動中的「採集」小遊戲等。此外，Takara Tomy「DREAM TOMICA 吉伊卡哇｣系列的車款亦推出真實尺寸，大家可以趁機乘搭兼打卡！
當然少不了限定周邊商品，入場人士除了可以獲得特典外，富士電視台本社 7 樓的露台亦設有期間限定商店「吉伊卡哇台場商店」，發售海盜主題新商品，包括公仔、零食、文具等，有興趣的你記住留意官方網站！
台場冒險王 2024
日期：2024年7月20日至8月25日
地址：富士電視台本社およびお台場
時間：10:00-18:00 (最後入場 17:30)
入場費：
1 Day Pass 一般：2,800日圓；小中學生：1800日圓
官方網站：請按此