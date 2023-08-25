日本旅遊｜Club Med全新北海道度假村Kiroro Grand 12月開幕 早鳥訂購即享6折優惠

位於北海道的全新度假村Kiroro Grand本館，即將本年12月1日隆重開幕。為慶祝倒數100天開業，現正推出早鳥優惠，預訂北海道度假村，可享高達六折優惠。
全新度假村Kiroro Grand本館，將會是繼Club Med Sahoro、Tomamu 及Kiroro Peak行館後，第四間位於北海道的雪地度假村。Kiroro Grand本館位於北海道北島，坐落於純淨無污染的天然滑雪場內。僅需40分鐘就能抵達北海道百年歷史港城小樽，漫步在堺町街上可以探訪百年玻璃名店和人氣洋菓子名舖。此外，鄰近的余市蒸餾所也是人氣景點，漫步其中沉浸於小樽獨有的迷人氛圍。
擁有23個不同級別的滑雪場及橫跨Asari和Nagamine山脈的越野滑雪場，是一個專為各個年齡層家庭而設的滑雪天堂。度假村平均降雪量為21米，大家可以在優質粉雪下盡情滑雪。
除了滑雪和單板滑雪冒險外，客人還可以參與瑜伽、帶氧運動訓練和飛鏢等多種活動。再走進天然日式溫泉或露天風呂，泡湯療癒身心。
房間方面，度假村擁有266間客房，適合家庭，情侶及滑雪愛好者。獨特的森林主題設計，糅合自然美及日本傳統風格，為客人帶來舒適的住宿。
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更可享有無憂的全包式假期體驗，包括住宿、全天候餐飲，以及適合2至17歲*享用的兒童俱樂部。相對Kiroro Peak行館只招待12歲以上的客人，Kiroro Grand本館更適合一眾家庭旅客。專為滑雪愛好者而設的團體滑雪及單板課程，讓您盡情享受滑雪樂趣。客人亦可利用全日滑雪通行證，探索北海道頂級滑雪勝地，體驗不同雪地活動。(*2-3歲兒童俱樂部需額外收費)