日本旅遊｜Club Med全新北海道度假村Kiroro Grand 12月開幕 早鳥訂購即享6折優惠

位於北海道的全新度假村Kiroro Grand本館，即將本年12月1日隆重開幕。為慶祝倒數100天開業，現正推出早鳥優惠，預訂北海道度假村，可享高達六折優惠。

全新度假村Kiroro Grand本館，將會是繼Club Med Sahoro、Tomamu 及Kiroro Peak行館後，第四間位於北海道的雪地度假村。Kiroro Grand本館位於北海道北島，坐落於純淨無污染的天然滑雪場內。僅需40分鐘就能抵達北海道百年歷史港城小樽，漫步在堺町街上可以探訪百年玻璃名店和人氣洋菓子名舖。此外，鄰近的余市蒸餾所也是人氣景點，漫步其中沉浸於小樽獨有的迷人氛圍。

擁有23個不同級別的滑雪場及橫跨Asari和Nagamine山脈的越野滑雪場，是一個專為各個年齡層家庭而設的滑雪天堂。度假村平均降雪量為21米，大家可以在優質粉雪下盡情滑雪。

除了滑雪和單板滑雪冒險外，客人還可以參與瑜伽、帶氧運動訓練和飛鏢等多種活動。再走進天然日式溫泉或露天風呂，泡湯療癒身心。