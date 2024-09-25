日本旅遊｜KKday攜手Jalan多款日本特色溫泉住宿供應 世界遺產雪景湯屋/富士山全景別墅

不少港人熱愛到日本深度遊，最近KKday與日本知名的住宿預訂平台「Jalan」合作，提供近萬間特色日本酒店，包含溫泉風呂、壯麗山景、迷人海景、世界遺產及古民農家等，令每位旅客都預訂到心水住宿，現率先推出首波秋冬特色溫泉住宿，想知詳請即睇內文！

即日起至2024 年9 月30 日，以AEON 信用卡預訂單一日本酒店住宿簽賬滿HK$800，輸入優

惠碼「KKDAEONS250」更可享額外HK$250折扣。 別府｜獨家預訂 伊王島海水浴場 Costa del Sol Hiji KKday與Jalan獨家引入於2021年品牌重塑開幕的伊王島海水浴場，坐落於340米長的白沙灘上，所有客房均可欣賞到壯麗的海景，並配有天然溫泉。住客可以在房內享受別府灣的絕美景色，隨時使用可生飲的鹼性溫泉。這裡的海灣波浪平緩，非常適合家庭遊玩，房型最多可容納6位客人。海景雙床雙人房的價格從HK$1,223（含稅）起，若使用本月的AEON信用卡折扣，價格可低至HK$973。 立即預約：請按此

北海道｜私人露天浴池 洞爺湖微酒店WE Hotel Toya 北海道滑雪愛好者之選，WE Hotel Toya位於洞爺湖，由國際知名建築師隈研吾設計！客房均配有私人陽台和露天浴池，享受溫泉同時，亦欣賞到洞爺湖的壯麗景色。在賞楓季節，還可以一邊浸泡，一邊欣賞紅葉的美景。預訂房間時可選擇包含早餐或早晚餐，所有餐點均由米芝蓮等級的新鮮當地食材製作。酒店還提供私人停車場，並有免費接駁車服務前往JR洞爺站。湖景標準大床房（含早餐）的每晚房價從HK$2,660起（含稅），本月使用AEON信用卡可享受折扣，價格僅需HK$2,410起。 立即預約：請按此

白川鄉｜世界遺產合掌屋 白川鄉御宿結之莊 Onyado Yuinosho 位於世界遺產保護村落白川鄉的第三十棟溫泉度假酒店，設計靈感來自合掌屋，坐落於白川鄉合掌村的入口處。酒店提供免費的露天私人湯屋，讓客人在雪季中一邊享受泡湯，一邊欣賞美麗的雪景，實在夢幻無比。此外，酒店還提供免費雪靴租借服務，方便客人外出玩雪和散步。別忘了品嚐美味的飛驒牛料理！標準日式房每晚價格從HK$1,271（含稅）起，若使用本月的AEON信用卡折扣，價格僅需HK$1,021起。 立即預約：請按此

京都｜古典奢華和洋室 京都二條城那祖納日式旅館（京都茶之宿 七十七 二條邸） 這間日式古民家住宿以傳統木造建築為特色，擁有美麗的日式庭園和露天溫泉，無論是環境、餐飲還是設施，都展現出正宗的日式風情，古典而奢華。住宿特別注重「茶」文化，提供茶道、茶香爐和茶浴等獨特體驗。所有客房都寬敞舒適，並設有露天浴池。和洋室的價格從每晚HK$7,747（含稅）起，若使用本月AEON信用卡折扣，價格可低至HK$7,497。 立即預約：請按此