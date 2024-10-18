踏入秋冬，相信不少人到日本旅遊，都計劃去浸溫泉！近期Klook與日本日本頂級酒店品牌星野集團合作，開賣逾50間日本熱門酒店，不論是奢華路線的酒店、精品溫泉旅館或是最新開幕的「界奧飛驒」系列，都可以於Klook預訂住宿，現更限時推出優惠，以獨家折扣價預訂「界」溫泉旅館系列，想知詳請即睇內文！

Klook 優惠碼｜獨家「界」溫泉旅館系列 95 折住宿優惠 即日起至2024年11月13日或之前，透過Klook預訂並於2024年12月1日至2025年3月31日期間入住，輸入以下限量優惠碼，即可享95折優惠，最高可減HK$241 使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：即日起至11月13日

適用入日日期：2024年12月1日至2025年3月31日

優惠碼：KAIHOTEL 精選 7 間「界」溫泉旅館 日本頂級酒店品牌星野集團旗下住宿品牌一共有5個，當中「界」系列主打日式風情，入住即可感受四季魅力的住宿體驗。館內除了合乎現代人生活風格的舒適客房、公共空間及溫泉之外，也精心準備採用當季新鮮食材的會席料理。「界」品牌分布於日本全國，著重當地特有的傳統工藝及藝術文化，同時規劃許多融入當地特色的活動，使遊客能人充分感受當地文化魅力。 Klook 獨家 95 折｜界 奧飛驒 入住擁有奢華溫泉體驗，一泊二食極致享受。2024年9月全新開幕的奧飛驒溫泉鄉酒店將為各位帶來極致的溫泉體驗。這裡擁有日本首屈一指的溫泉量，提供私人風呂和露天溫泉，讓遊客在自然美景中放鬆身心。 酒店內設有大眾浴場，包括室內和露天浴池、中庭足浴以及浴後休息區。此外，酒店還提供獨特的飛驒木匠體驗，製作曲木包包提把，並綁上原創的風呂敷巾。 入住套餐還包括懷石料理晚餐，靈感來自奧飛驒地區充滿動感的飲食文化，帶來全新的味覺享受。 RA3 和室含私人露天溫泉（山景）（2張單人床/ 包括早餐） 每晚HK$3,829起，人均HK$1,914.5起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】，每晚只需HK$3,637.55！ 立即預約：請按此

Klook 獨家 95 折｜界 別府 「界 別府」酒店的所有客房皆具絕美海景，在入住期間能夠盡情欣賞別府的壯麗海景。酒店地理位置優越，方便探索別府的著名景點，包括著名的「地獄七湯」溫泉，旅程更加豐富。酒店內設有大眾浴場，包括室內浴池、露天浴池、中庭足浴以及浴後休息區，在一天的探索後能夠徹底放鬆身心。 此外，酒店還提供獨特的當地娛樂活動。館內人員身著傳統日式外套「法披」，敲擊著各種大小不一的溫泉木桶，帶來獨特的「瓶罐樂隊演奏會」，體驗昔日別府街鎮熱鬧多彩的夜生活氣氛。 入住套餐有精緻的懷石料理晚餐，料理佐以大分縣特產的酸橘和瀨戶內海豐富的漁產。 TA3 和室（海景）（1張特大床/ 包括早餐） 每晚HK$3,223起，人均HK$1,611.5起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】，每晚只需HK$3,061.85！ 立即預約：請按此

Klook 獨家 95 折｜界 津輕 客房設計巧妙地將津輕小津刺繡圖案融入現代風格，展現獨特的美感，讓人感受濃厚的文化氣息。酒店的露天溫泉設計別具一格，如雪洞般的拱形屋頂，水庭中漂浮著燈籠，營造出夢幻般的氛圍。 此外，酒店還擁有大眾浴場，提供室內浴池、露天浴池和浴後休息區，盡情享受溫泉的舒適與愜意。 酒店還提供獨特的「敲擊」演奏，以津輕三味線為主要演奏方式，其迷人獨特的樂音充滿魄力，鼓動人心。同時可欣賞到由津輕三味線全日本演奏冠軍渋谷幸平先生與館內人員帶來的現場演奏，帶來難忘音樂盛宴。 入住套餐包括懷石料理晚餐，料理以「黑鑽石」之稱的大間鮪魚為主角的會席料理 FA5 和室（山景）（2張榻榻米床/ 包括早餐） 每晚HK$2,765起，人均HK$1,382.5起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】享95折，每晚只需HK$2,626.75起！ 立即預約：請按此

Klook 獨家 95 折｜界 阿爾卑斯 走進「界 阿爾卑斯」旅館，彷彿踏入了一個質樸的傳統日本農家。四周環繞著木結構建築，旅館內裝飾著大町市的木工藝品，並以傳統的日式設計為主題，散發出濃濃的懷舊風情，讓人感受到一種與自然和諧共處的寧靜氛圍。旅客可以在浸泡溫泉的同時，欣賞北阿爾卑斯山脈壯麗的景觀，尤其在冬季白雪覆蓋的景象中，讓人感受到心靈的平靜與愉悅。 「界 阿爾卑斯」的住客可享受滑雪場山麓「ESCAR PLAZA」3樓的專屬休息室「MOUNTAIN LOUNGE」。在這裡，旅客可享受舒適的沙發座椅和免費飲品。 餐飲體驗以長野當地的農產品為主打，主打料理為以雪山溶解作為主題的「雪鍋」，讓每一口都達到甜鹹交織的絕妙平衡。 TA3 和室（山景）（2張單大床/ 包括早餐） 每晚HK$2,444起，人均HK$1,222起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】享95折，每晚只需HK$2,321.8起！ 立即預約：請按此

Klook 獨家 95 折｜界 Anjin 界 Anjin 坐落於海邊，所有客房都設有面向海洋的落地窗，讓旅客可以在舒適的環境中欣賞到壯觀的海景。特別是日出和日落的瞬間，增添浪漫氛圍。 酒店擁有源自天然的溫泉，提供頂樓的絕景空中露天溫泉和室內浴池。旅客可以在泡湯的同時，享受海風和周圍的自然景觀，讓身心完全放鬆。溫泉水質優良，對肌膚有很好的保養效果。 酒店以當地新鮮的海鮮和農產品為主，結合精緻的日式懷石料理。旅客可以品嚐到新鮮捕撈的魚類、當地蔬菜以及精心調製的料理，充分體驗伊豆的風味。 還提供多種文化體驗活動，如茶道和和式花藝等，讓旅客在享受美食和溫泉的同時，深入了解日本的傳統文化。這些活動由經驗豐富的導師指導，適合所有年齡層的旅客參加。 TA3 西式客房（海景）（2張單大床/ 包括早餐） 每晚HK$3,203起，人均HK$1,601.5起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】享95折，每晚只需HK$3,042.85起！ 立即預約：請按此

Klook 獨家 95 折｜界 雲仙 界 雲仙融合多元文化和自然美景的度假勝地，特色客房結合了日本、中國及荷蘭的美學元素和設計，為旅客提供獨特而舒適的住宿體驗。酒店擁有源自雲仙火山的天然溫泉，設有多種浴池，包括室內浴池和露天浴池，讓旅客可以在溫暖的泉水中放鬆身心，體驗特有的濁滑感。 界雲仙坐落於雲仙的山丘上，四周環繞著壯麗的山脈和豐富的綠色植被，可以在旅館的露台上享用飲品，欣賞日出日落的壯觀景色，感受大自然的魅力。酒店的餐飲以長崎當地的特色食材為主。 此外，酒店還提供多種與當地文化相關的體驗活動，如雲仙地獄能量健走和活動版印刷體驗等，讓旅客在舒適的環境中深入了解日本的傳統文化。 TA3 西式客房（山景）（2張單大床/ 包括早餐） 每晚HK$2,735起，人均HK$1,367.5起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】，每晚只需HK$2,598.25！ 立即預約：請按此

Klook 獨家 95 折｜界 長門 界長門酒店坐落於海岸線旁，客房提供絕佳海景。旅客可以在窗邊或露台上欣賞到壯觀的海洋與日落美景，海的蔚藍與日落的金色交相輝映，讓人心曠神怡。 酒店擁有豐富的天然溫泉，水質清澈，含有多種礦物質，對身心有很好的療癒效果。旅館內設有多種浴池，包括室內和露天浴池，讓您在泡湯時享受海風和周圍的美景，增添放鬆的氛圍。 餐飲體驗以當地新鮮的海鮮和農產品為主，結合傳統的日式懷石料理。每道菜品都講究色香味俱全，使用當季的新鮮食材，讓旅客在品嚐美食的同時，感受到長門的獨特風味。 此外，酒店還提供多樣的文化體驗活動，如日本茶道、書法和地方傳統工藝等，讓旅客在享受住宿的同時，深入了解當地文化和歷史。這些活動由專業的導師指導，適合各種年齡層的旅客參加。 長門市周邊擁有壯麗的自然景觀，如瑠璃光寺和秋芳洞等，適合喜愛戶外活動的旅客。 TA3 和室（河景）（2張單大床/ 包括早餐） 每晚HK$2,912起，人均HK$1,456起，輸入Klook獨家限量優惠碼【KAIHOTEL】，每晚只需HK$2,766.4！ 立即預約：請按此

Klook 優惠碼｜逢星期一全球酒店 85 折 Klook Hotel Monday 除了獨家的95折「界」溫泉旅館系列優惠碼，現逢周一訂購全球酒店淨房商品（精選7間「界」溫泉旅館不適用），輸入以下優惠碼即可享85折優惠，最高可折抵HK$350，優惠碼需於領取當日使用完畢。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：10月21日至10月21日(每周更新) 優惠碼：HOTEL85CG