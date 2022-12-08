日本旅遊｜Netflix日劇《First Love初戀》爆紅！ 盤點6大取景地 年尾去北海道朝聖！

近期話題度最高的劇集，非Netflix日劇《First Love初戀》莫屬！由佐籐健、滿島光主演，圍繞宇多田光於1999及2018年發行的兩首神曲—《First Love》及《初戀》，講述一對初戀情侶的跨世代愛情故事。其唯美的拍攝方法，令不少人都好想立即飛到北海道朝聖！以下為大家整理6大取景地，年尾飛日本的你一定要到此一遊，盡情打卡一番！

First Love 取景地｜旭川常盤旋轉塔 在劇中經常都會出現旋轉十字路口，男主角晴道就是在這裡重遇小時候的初戀—也英，打算追上時卻因旋轉行車線而互相錯過。這個經典場景就是旭川常盤旋轉塔，1950年因舉辦「北海道開發博覽會」建造而成，是東京以北第一個旋轉十字路口，連接著6條市內道路和國道。旋轉塔高約35尺，是旭川市著名地標之一，塔頂端的銀白色，表現了旭川以冰、雪而聞名的自然風光。 地址：北海道旭川市常盤通1丁目

First Love 取景地｜中島公園 + 札幌市天文台 另外一個經典場景就是男女主角相遇地點—中島公園，他們更一起前往札幌市天文台，用望遠鏡觀賞火星，那種相隔20年的心動感覺，令不少觀眾少女心大爆發。 中島公園位於札幌中心，是日本都市公園100選之一。公園總面積達21萬416平方公尺，約有4個東京巨蛋大。除了池塘、森林等，更有菖蒲池水邊，豐平館、八窗庵等文化遺產。公園於每月指定日子開放望遠鏡予市民使用，以了解當時的星座、行星及月球。 地址：札幌市中央區中島公園1

First Love 取景地｜小樽天狗山 小樽天狗山被喻為北海道3大夜景之一，於預告片中已經可以看到男女主角一起登上天狗山，並在白雪紛飛的夜景下擁吻，畫面非常唯美。 由札幌市出發前往天狗山，需要大概1小時。山頂可以一次過俯瞰整個小樽市、小樽港及石狩灣，冬天更可以滑雪，絕對是情侶必去熱點！ 地址：北海道小樽市最上2丁目16‐15

First Love 取景地｜小樽運河 小樽運河向來都是熱門景點之一，在劇集中年輕時候的也英，就是與爸爸相約在這裡見面，入夜後更和晴道一起在運河漫步，見證小樽運河的日與夜。小樽運河於1923年以人工填海的方式建造而成，是昔日北海道的金融中心。以旁邊的紅磚倉庫而聞名，再加上街邊的煤氣燈，復古感十足。

First Love 取景地｜自助洗衣店 Baluko Laundry Place 在第三集中，晴道得悉也英家中的洗衣機壞掉，跑到一間自助洗衣店尋找她，並一直在身邊守候在洗衣店睡著的也英。場景令人心動之餘，這間文青感十足的自助洗衣店亦立即成為打卡熱點，Baluko Laundry Place是一間連鎖的自助洗衣店，除了提供自助洗衣服務，還會提供咖啡輕食，因此深受年輕人歡迎。 地址：北海道札幌市東区東苗穂3条1-3-45