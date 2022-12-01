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2022-12-01 12:00:00

日本旅遊｜SHIBUYA SKY澀谷新地標新氣象

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SHIBUYA SKY 澀谷新地標新氣象

SHIBUYA SKY 澀谷新地標新氣象

繼續日本開關系列。

相隔1,048天的再會，風景依舊，無奈人事已非。跟香港的情況相若，疫情期間東京不少老店和景點，逃不過倒閉或關門；但這3年間也有許多許多新景觀湧現，包括最新澀谷第一高廈「Shibuya Scramble Square」。焦點是位於頂層天台的觀景台「SHIBUYA SKY」，能360度無死角飽覽東京都美景，即成澀谷新地標，本地和外國旅客爭相打卡，也見證日本旅遊的再生。

文、圖：戴保倫(莫迪思)

澀谷未來型都市

早在疫情前，澀谷車站一帶已大興土木，而Shibuya Scramble Square正屬於「澀谷再開發計畫」的一部分，樓高230米，共有47層，集合商場、觀景與辦公室於一身，而觀景台則位於4547樓天台。

無邊際的玻璃外牆觀景台，可以360度無死角飽覽東京都美景。 由45樓通往47樓天台觀景台的玻璃電梯「SKY GATE」。

不准戴帽

SHIBUYA SKY」由3個區域組成，分別是室內觀景迴廊「SKY GALLERY」、屋頂觀景台「SKY STAGE」以及連接兩層之間的玻璃電梯「SKY GATE」。參觀守則特別多，例如不准使用腳架和自拍棍，這可以理解。但不准戴帽、相機必須繫有相機帶並掛在身上卻很罕見，怎料當通往SKY STAGE的玻璃門打開，一陣颱風級的強風撲面吹來，吹到披頭散髮，終令我恍然大悟。

天台觀景台還置有各式打卡位，有效分散人流。 直昇機坪是大片綠草皮，無論大人定小朋友都在忙我奔跑。

通往天際的電梯

到訪當日陽光普照，所有旅客均湧至天台觀景台，我亦不例外，快步乘上通往天台的電梯，由於兩旁以玻璃外牆打造，上升時猶如騰雲駕霧、直通天際一樣，不過美景陸續有來。

其中一邊設有空中Lounge，提供舒適的梳化給你坐低慢慢睇。 即使仍掛着口罩，各國旅客都難掩快樂。

無邊際觀景台

整個天台觀景台由無邊際的玻璃外牆包圍，面積廣闊兼視野無阻，不單可以俯瞰「全球最繁忙路口」的澀谷十字路口，還可360度無死角眺望Sky Tree、東奧主場館「國立競技場」、東京鐵塔等等東京地標，甚至能看到富士山，彷彿跟天空融為一體。各國旅客都一個跟一個排隊打卡，縱使大家面上仍掛着口罩，但都深深感覺難掩快樂，哪種久違的、旅遊的快感！

座落澀谷車站，樓高230米、共47層，成為澀谷第一高廈。 離開觀景台前還有大量限定紀念品。SHIBUYA SKY八公犬毛公仔￥2,200
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