日本旅遊｜SHIBUYA SKY澀谷新地標新氣象

SHIBUYA SKY 澀谷新地標新氣象

繼續日本開關系列。 相隔1,048天的再會，風景依舊，無奈人事已非。跟香港的情況相若，疫情期間東京不少老店和景點，逃不過倒閉或關門；但這3年間也有許多許多新景觀湧現，包括最新澀谷第一高廈「Shibuya Scramble Square」。焦點是位於頂層天台的觀景台「SHIBUYA SKY」，能360度無死角飽覽東京都美景，即成澀谷新地標，本地和外國旅客爭相打卡，也見證日本旅遊的再生。 文、圖：戴保倫(莫迪思)

澀谷未來型都市 早在疫情前，澀谷車站一帶已大興土木，而Shibuya Scramble Square正屬於「澀谷再開發計畫」的一部分，樓高230米，共有47層，集合商場、觀景與辦公室於一身，而觀景台則位於45至47樓天台。

不准戴帽 「SHIBUYA SKY」由3個區域組成，分別是室內觀景迴廊「SKY GALLERY」、屋頂觀景台「SKY STAGE」以及連接兩層之間的玻璃電梯「SKY GATE」。參觀守則特別多，例如不准使用腳架和自拍棍，這可以理解。但不准戴帽、相機必須繫有相機帶並掛在身上卻很罕見，怎料當通往SKY STAGE的玻璃門打開，一陣颱風級的強風撲面吹來，吹到披頭散髮，終令我恍然大悟。

通往天際的電梯 到訪當日陽光普照，所有旅客均湧至天台觀景台，我亦不例外，快步乘上通往天台的電梯，由於兩旁以玻璃外牆打造，上升時猶如騰雲駕霧、直通天際一樣，不過美景陸續有來。