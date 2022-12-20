日本旅遊｜SPY X FAMILY首度登陸大阪環球影城！ 盤點2023年4大必玩期間限定遊戲

大阪環球影城不時都會以各大人氣動畫聯乘，如咒術迥戰、今次它們與《SPY FAMILY》合作，於2023年推出以間諜為主題的期間限定遊戲設施。以下為大家盤點2023年4大必玩期間限定遊戲，有齊柯南、Monster Hunter、多啦A夢！

大阪環球影城｜ SPY×FAMILY Secret Mission 安妮亞今年成功迷倒一眾成年人！今次環球影城就與這個間諜家族合作，推出解謎遊戲設施。玩家將化身新手特工，協助黃昏破解不同密碼。完成任務後，更可以黃昏、約兒及安妮亞一家拍照！ 舉辦期間：2023年2月17日〜7月2日

大阪環球影城｜名偵探柯南 為配合新電影《名偵探柯南：黑鐵的魚影》的宣傳，USJ推出全新遊戲設施「名探偵コナン・ザ・エスケープ ～黒鉄の序幕」。玩家需要與柯南及灰原一起在知名IT企業裡，追尋黑衣組織的陰謀，找出罪犯讓所有人安全離開會場。全新遊戲標榜是歷來最多的解謎元素，柯南fans一定不能錯過！ 舉辦期間：2023年2月17日〜7月2日

大阪環球影城｜ Monster Hunter Monster Hunter終於可以真打獵了！今次USJ推出全新的逼真狩獵體驗，以360度VR影像和特效，將你置身於《Monster Hunter：冰原》世界中，可以行走、使用武器，給玩家前所未有的臨場感體驗。