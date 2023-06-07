日本旅遊｜Suica/Pasmo六月起停售？ 推薦2大替代方法 iPhone可直接入卡

即將遊日人士請注意！JR東日本於日前宣佈，因半導體的供應不足，由6月8日起暫時停止發售不記名的Suica及PASMO儲值卡。雖然不記名交通卡停售，但旅客們仍有其他選擇，以下為大家介紹3大Suica/Pasmo替代方法！

JR東日本、PASMO協議會、東京單軌以及東京臨海高速鐵道於日前宣布，鑑於半導體的供應不足，由6月8日起，暫停發售實體版不用登記用戶資料的「Suica」、「單軌Suica」、「海鷗Suica」及「PASMO」卡，亦未有公佈重新發售的日期。

JR東日本於日前宣佈，由6月8日起暫時停止發售不記名的Suica及PASMO儲值卡。

Suica 停售｜ 1. 購買「 Welcome Suica 」、「 PASMO PASSPORT 」

雖然不記名交通卡停售，但旅客專用的Welcome Suica及PASMO PASSPORT則未有受影響。專為到日本旅遊的人士而設，可用於鐵路、巴士及購物，用途與原本一樣，只需要在指定銷售點出示護照即可購買。

不過這款交通卡有效期只有28天，其中Welcome Suica時無須支付押金，而PASMO PASSPORT售價為¥2,000，包括預存車費¥1,500及發行手續費¥500。即使票卡內尚有餘額，亦無法退款。

Welcome Suica銷售點：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/welcomesuica/welcomesuica.html

PASMO PASSPORT銷售點：https://www.pasmo.co.jp/visitors/tc/buy/