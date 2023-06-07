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2023-06-07 15:00:00

日本旅遊｜Suica/Pasmo六月起停售？ 推薦2大替代方法 iPhone可直接入卡

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日本旅遊｜Suica/Pasmo六月起停售？ 推薦2大替代方法 iPhone可直接入卡

日本旅遊｜Suica/Pasmo六月起停售？ 推薦2大替代方法 iPhone可直接入卡

即將遊日人士請注意！JR東日本於日前宣佈，因半導體的供應不足，由68日起暫時停止發售不記名的SuicaPASMO儲值卡。雖然不記名交通卡停售，但旅客們仍有其他選擇，以下為大家介紹3Suica/Pasmo替代方法！

JR東日本、PASMO協議會、東京單軌以及東京臨海高速鐵道於日前宣布，鑑於半導體的供應不足，由68日起，暫停發售實體版不用登記用戶資料的「Suica」、「單軌Suica」、「海鷗Suica」及「PASMO」卡，亦未有公佈重新發售的日期。

JR東日本於日前宣佈，由6月8日起暫時停止發售不記名的Suica及PASMO儲值卡。

JR東日本於日前宣佈，由6月8日起暫時停止發售不記名的Suica及PASMO儲值卡。

Suica停售｜1. 購買「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT

雖然不記名交通卡停售，但旅客專用的Welcome SuicaPASMO PASSPORT則未有受影響。專為到日本旅遊的人士而設，可用於鐵路、巴士及購物，用途與原本一樣，只需要在指定銷售點出示護照即可購買。

不過這款交通卡有效期只有28天，其中Welcome Suica時無須支付押金，而PASMO PASSPORT售價為¥2,000，包括預存車費¥1,500及發行手續費¥500。即使票卡內尚有餘額，亦無法退款。

Welcome Suica銷售點：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/welcomesuica/welcomesuica.html

PASMO PASSPORT銷售點：https://www.pasmo.co.jp/visitors/tc/buy/

Welcome Suica PASMO PASSPORT

Suica停售｜2. 電子版Suica/PASMO

除了實體卡外，大家亦可以直接將SuicaPASMO加入Apple Wallet。不但可直接以Apple Pay增值，無需到JR站增值，多出來的餘額亦可留待下次旅遊使用。

即睇增值方法！

Step 1：先在Iphone開啟「銀包」app，選擇「交通卡」。 Step 2：向下滑動至日本地區，可見「Suica」，點一下選取進入下一步。 Step 3：充值金額分別有1000日圓、3000日圓5000日圓供選擇，選好金額後按右上角的「＋加入」按鈕，用手機內的信用卡付款即可。
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