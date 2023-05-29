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2023-05-29 15:00:00

日本旅遊｜Toy Story Cafe登陸東京+大阪+名古屋 必食豆豆夾心麵包/勞蘇漢堡+期間限定周邊！

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日本旅遊｜Toy Story Cafe登陸東京+大阪+名古屋 必食豆豆夾心麵包/勞蘇漢堡+期間限定周邊！

日本旅遊｜Toy Story Cafe登陸東京+大阪+名古屋 必食豆豆夾心麵包/勞蘇漢堡+期間限定周邊！

Toy Story粉絲請注意！由即日起，日本Toy Story主題咖啡店「OH MY CAFE」登陸東京、大阪及名古屋，以AndyBonnie及陽光托兒所3個玩具屋為主題，推出多款主題餐點及周邊商品，喜歡Toy Story的你一定不能錯過！

今次的主題Café分為3個不同主題的餐點：基本版菜單以Andy房間為概念，包括胡迪番茄意粉、巴斯光年咖哩飯、三眼仔乳酪冰沙等；另有限定版的BONNIE'S ROOM菜單，其中「豆豆夾心麵包」，以豆腐丸子做成三顆豆子，搭配沙律，超級打卡able！另一個限定菜單則以「陽光托兒所」為主題，必食「勞蘇漢堡包套餐」，以植物肉配上桃紅色漢堡麵包，更有奶瓶造型的牛奶飲料、焗烤土司盒等餐點，每款都精緻得讓人捨不得吃下肚！

除了主題餐點外，店舖亦有售周邊商品，分為現場及網上發售。當中包括徽章、貼紙、掛飾、環保袋等。如果選擇現場購買的話，需要在入店前領取整理券。

即睇全部周邊！

壓克力鑰匙扣（隨機7種） ¥ 680(含税¥748) 貼紙（隨機6種） ¥ 550(含税¥605) Cushion (Woddy+Jessie款) ¥ 2,400(含税¥2,640) 徽章 ¥ 700(含稅¥770) Cushion (巴斯光年+三眼仔款) ¥ 2,400(含税¥2,640) 環保袋 ¥ 2,300(税込¥2,530) 收納袋 ¥ 990(含稅¥1,089) 收納袋 ¥ 990(含稅¥1,089) 收納袋 ¥ 990(含稅¥1,089) 金 餐墊 ¥ 1,500(含稅¥1,650) 磁鐵收納桶 ¥ 900(含稅¥990) 磁鐵收納桶 ¥ 900(含稅¥990) 口罩套 ¥ 650(含稅¥715)

咖啡廳接受Walk-in及預約，大家可以先到OH MY CAFÉ官方網站進行預約，用餐時間為80分鐘，預約人數為4人或以下，並且需先以信用卡支付訂金，每人715日圓。於網上預約更可免費獲贈限定徽章！建議於10分鐘前抵達咖啡廳，如20分鐘仍然未到達，則會被取消。

網上預約更可免費獲贈限定徽章！

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東京店

地址：OH MY CAFE TOKYO

東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3F

日期：2023428日（五）～79日（日）

大阪店

地址：Collabo_Index SHINSAIBASHI

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1  23F

日期：2023427日（四）～6 18日（日）

名古屋店

地址：kawara CAFE&KITCHEN

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館5F

日期：2023429日（六）～618日（日）

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