日本旅遊｜Toy Story Cafe登陸東京+大阪+名古屋 必食豆豆夾心麵包/勞蘇漢堡+期間限定周邊！

Toy Story粉絲請注意！由即日起，日本Toy Story主題咖啡店「OH MY CAFE」登陸東京、大阪及名古屋，以Andy、Bonnie及陽光托兒所3個玩具屋為主題，推出多款主題餐點及周邊商品，喜歡Toy Story的你一定不能錯過！

今次的主題Café分為3個不同主題的餐點：基本版菜單以Andy房間為概念，包括胡迪番茄意粉、巴斯光年咖哩飯、三眼仔乳酪冰沙等；另有限定版的BONNIE'S ROOM菜單，其中「豆豆夾心麵包」，以豆腐丸子做成三顆豆子，搭配沙律，超級打卡able！另一個限定菜單則以「陽光托兒所」為主題，必食「勞蘇漢堡包套餐」，以植物肉配上桃紅色漢堡麵包，更有奶瓶造型的牛奶飲料、焗烤土司盒等餐點，每款都精緻得讓人捨不得吃下肚！