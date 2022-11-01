日本旅遊｜USJ限定《咒術迴戰》全攻略！ 4D電影+必買週邊+咒術高專食堂

日本通關後不少人都會到大阪旅遊，而去大阪當然少不了到訪環球影城！而今年除了Mario園區外，更與人氣動漫《咒術迴戰》合作，推出一系列的遊樂設施、周邊產品、餐廳、餐點及飲品等，以下就為大家介紹日本限定的《咒術迴戰》 園區及相關排隊攻略，讓一眾粉絲可以在有限時間內體驗所有設施！ 圖文：Carrie

大阪 USJ｜《咒術迴戰》4D電影 每年Universal Studio Japan都會與本地的動漫合作，繼之前設立《進擊的巨人》、《名偵探柯南》等作品的特別園區後，今年就與大熱的《咒術迴戰》合作，推出《咒術迴戰》的4D電影，讓粉絲可以直接在現場感受最立體的電影感。 雖然比起之前《進擊的巨人》的過山車稍為遜色，而且整體的動作與動畫劇情差不多，但是對粉絲來說絕對會有驚喜！但由於尚在剛放映的階段，加上《咒術迴戰》在日本有不少粉絲，因此等候時間平均需要70分鐘以上，建議粉絲們可以使用Express Pass排隊進場節省時間，以免因排隊而錯過其他有趣的項目。

大阪 USJ｜《咒術迴戰》餐廳：都立咒術高專食堂 比起4D電影，記者認為《咒術迴戰》的主題餐廳「都立咒術高專食堂」更為吸引！從門口位置就有木製的牌匾，當進入餐廳後彷彿有與世隔絕的感覺，從裝潢、背景音樂到裝飾物等都充滿《咒術迴戰》的獨特氛圍，開始點餐前店員更會帶領客人到特別的房間內與五条老師拍照，與五条老師的合照更可付費打印成特色相框小冊子留念，粉絲們一定不可以錯過！ 而餐廳規定一人需要選擇一項主食，成人可以選擇由虎杖推薦的天丼套餐或五条老師的出差套餐，擺盤充滿和風特色，若選擇特色飲品更會獲贈杯墊一個，不過整體餐點飲品味道不過不失，勝在可以入場拍照留念，比起4D電影園區更多打卡點。

大阪 USJ｜《咒術迴戰》餐廳排隊攻略 與其他USJ的餐廳不同，都立咒術高專食堂採用現場預約制，只要到餐廳前的櫃檯與職員領取籌號即可。記者到達時餐廳時約下午1時，當時職員告知下午4時前已Full Booking，需待下午2時重新開放預約之後的時段。 不過約在1時45分左右，已經見其他遊客開始進行現場預約，記者亦成功以簡單的英語領取籌號，基本上不用花時間排隊，建議在開始預約的20分鐘前在附近等待，比起其他USJ 的餐廳較為省時方便。而餐廳一般以30分鐘為單位進行入場，切記需要在限時內入場，以免被剝削入場資格。

大阪 USJ｜《咒術迴戰》小食車+爆谷桶 如果錯過了餐廳預約，其實在4D電影旁邊還有《咒術迴戰》的小食車，販賣一系列充滿《咒術迴戰》的小食，例如玉桂條、肉包、爆谷等，其中肉包更是以動畫中的「玉犬」為造型，獨特可愛，打卡一流！而爆谷與其他園區一樣，都有專屬的爆谷筒，而《咒術迴戰》的爆谷桶便是以五条老師為主題，收藏價值極高。不過小食車的人龍非常長，記者當日基本上看不到隊尾，想吃的話便需要預留時間排隊。建議如果不看巡迴演出的話，可以趁着大家在看演出時排隊，屆時人龍會較短。