日本旅遊2023｜夏日必去花火大會！ 長岡花火大會1日/2日遊限定優惠 包車來回新宿/參觀津南向日葵田

日本每年夏天都會舉行花火大會，吸引不少遊客前來朝聖！旅遊網站KKDay推出長岡花火大會限定優惠，除了包車來回東京新宿外，參與2日遊更可順道欣賞津南向日葵田！
長岡花火大會是日本三大花火大會之一，從20世紀初開始舉辦的歷史悠久。自1951年以來，每年8月2日和3日都會舉行盛大的煙花大會，以紀念1945年8月1日長岡空襲中的遇難者，並祈求該地區戰後的複興。煙花在信濃川岸邊舉行，以“白菊花”開場，為空襲中遇難者的靈魂祈禱。
長岡花火大會中最著名的當屬巨大的“三葉玉”，它在空中炸開後直徑可達650米，堪稱世界上最大的煙花！此外，煙花海的爆發速度和尼亞加拉大瀑布一樣密集。氣勢磅礴，猶如一座懸於天際的宏偉橋樑。它點亮了耀眼的夜空，令人難以忘懷。最後是像徵復興的“文藝復興祈禱花鳳凰”，煙花從六個地方同時發射，同時在空中綻放，猶如鳳凰展翅，人們在場場面震撼無法言表，沉浸在煙花營造的恢弘空間中！
行程由新宿出發，乘坐旅遊巴抵達長岡市，特別安排了觀景座位，不用爭位就可以舒舒服服看煙花表演！
套餐分為一日遊及二日遊，其中參加一日遊的人士，將於花火大會完結後(約23:00)上車，然後於翌日早上5:00抵達新宿。
不想深夜趕回市區的你，可選擇二日遊：於花火花火大會完結後，入住HOTEL RYUO VILLAGE。酒店毗鄰滑雪場，歐式小木屋溫馨宜人。入住期間，可以使用酒店的大型公共澡堂，客房內配有洗浴設施和洗漱用品。翌日早上亦會到訪SORA TERRACE，乘搭空中纜車登上海拔約1,800米的高空，可將整個北信州和北阿爾卑斯山盡收眼底。抵達後，安排大家享用以當地食材精心製作的早餐盒。然後再前訪津南向日葵田，有50萬多株向日葵同時綻放，讓你近距離感受向日葵的狂野與熱情。
【1日遊】長岡花火大會｜次日一早返回新宿（夜班車）
價錢：HKD 1,685
【2日遊】2-5人一間 (隨機西式或日式房間)
價錢：HKD 2,324
訂購網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/142268?cid=13367
最早可預訂日：2023-08-02