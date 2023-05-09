日本旅遊2023｜夏日必去花火大會！ 長岡花火大會1日/2日遊限定優惠 包車來回新宿/參觀津南向日葵田

長岡花火大會是日本三大花火大會之一，從20世紀初開始舉辦的歷史悠久。自1951年以來，每年8月2日和3日都會舉行盛大的煙花大會，以紀念1945年8月1日長岡空襲中的遇難者，並祈求該地區戰後的複興。煙花在信濃川岸邊舉行，以“白菊花”開場，為空襲中遇難者的靈魂祈禱。

長岡花火大會中最著名的當屬巨大的“三葉玉”，它在空中炸開後直徑可達650米，堪稱世界上最大的煙花！此外，煙花海的爆發速度和尼亞加拉大瀑布一樣密集。氣勢磅礴，猶如一座懸於天際的宏偉橋樑。它點亮了耀眼的夜空，令人難以忘懷。最後是像徵復興的“文藝復興祈禱花鳳凰”，煙花從六個地方同時發射，同時在空中綻放，猶如鳳凰展翅，人們在場場面震撼無法言表，沉浸在煙花營造的恢弘空間中！