日本旅遊2023｜3大九州人氣一日遊推薦 高千穗峽+白川水源+黑川溫泉 最平人均低至 HK$326/位【內附訂購詳情】

準備去九州旅遊的你請注意！旅遊網站KKDay於3月27日推出精選三大九州熊本人氣一天遊，當中包括高千穗峽、白川水源、黑川溫泉及阿蘇火山口等人氣景點，輸入限量優惠碼，即享半價優惠。

九州一日遊｜ 1. 【半價】日本九州一日遊｜高千穗峽、白川水源、天岩戸神社｜福岡出發 一日遊旅行團由福岡出發，搭乘專車，前往日本神話發源之地。一次過遊歷高千穗峽、白川水源、天岩戸神社等熱門景點，旅客更可自費體驗高千穗峽谷遊船可以近距離觀賞高千穗峽的瀑布及景色。 【限量搶半價】九州高千穗一日遊連午餐 KKday優惠：成人 HK$326/位 (原價 HK$652/位) 【 8 折】九州高千穗一日遊連午餐 KKday 優惠：成人 HK$522/位 (原價 HK$652/位) 優惠網址 優惠預訂日期：2023年3月27日下午3時起，賣完即止 出發日期：即日起至2023年9月30日 行程： 07:50 於 Oriental Hotel 中的便利商店 LAWSON 前等候 08:00 福岡 JR 博多站筑紫口出發 10:30 抵達「明水百選」之白川水源（約 30 分鐘） 12:00 享用美味的午餐（可以另外準備素食，用餐時間約 50 分鐘） 13:00 抵達高千穗，自由活動（停留約 90 分鐘） 15:00 抵達天岩戶神社＆天安何原，自由活動（約 60 分鐘） 19:00 返回福岡 JR 博多站筑紫口解散 行程長度：11 小時30 分鐘

集合時間：07:50

集合地點：Oriental Hotel 中的便利商店 LAWSON 前

回程資訊：19:00返回福岡JR博多站筑紫口解散

九州一日遊｜ 2. 【 8 折】日本熊本一日遊｜熊本城、阿蘇山火山口、黑川溫泉｜福岡出發 欣賞日本三大名城的古建築熊本城，感受江戶時代的氛圍。行程將到訪熊本城與城彩苑、阿蘇中嶽火山口，可近距離觀看活火山。不過在火山口管制的情況下，行程將自動改為大觀峰。大家亦可一訪藏身於深山中的黑川溫泉，漫步於最道地的日式溫泉小鎮。 【 8 折】熊本一日遊連午餐 KKday優惠：成人 HK$569/位 (原價 HK$711/位) 優惠網址 優惠預訂日期：2023年3月27日下午3時起，賣完即止 出發日期：即日起至2023年9月30日 行程： 07:50 集合 08:00 福岡 JR 博多站筑紫口出發（逾時不候） 10:00 抵達熊本城 / 城彩苑 ，欣賞日本三大名城之一的建築之美（停留時間 60 分鐘） 11:00 享用午餐（約 60 分鐘） 13:50 阿蘇中嶽火山口 近距離觀看火山口，感受大自然力量（大觀峰） 16:00 抵達藏身於深山中的「黑川溫泉」，體驗「日本溫泉 100 選」中曾獲選「氛圍」第一名的溫泉小鎮風情 16:00 黑川溫泉有約 30 間的日式溫泉旅館，每間旅館幾乎提供露天或室內溫泉供您選擇 19:30 抵達福岡JR博多站，結束美好的一天 集合時間：07:50

集合地點：Oriental Hotel 中的便利商店 LAWSON 前等候

行程長度：11 小時40 分鐘

回程資訊：19:30 抵達福岡 JR 博多站