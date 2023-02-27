日本櫻花季2023｜盤點5大北陸三縣櫻花景點 富山縣春日四重奏 母戀街道日本自駕遊必去

春天去日本旅行一定要去看櫻花！除了東京大阪外，日本北陸三縣地區的石川縣、富山縣、福井縣有著不少香港人甚少聽聞的賞櫻景點，對比其他地方更顯浪漫，非常適合情侶旅行和婚紗攝影，大家不妨參考一下行程啦！ 石川縣－兼六園、金澤城公園 兼六園及金澤城公園是石川縣金澤市的代表性景點,兩者保留了江戶時代的風貌，加上春季時櫻花盛放，很適合穿上和服，花半天時間悠閒地散步拍照，細味歷史與文化之美。金澤城公園是為前田家統治加賀藩(現今石川縣及周邊地區)期間的居所，城堡本身建於 1583 年，曾經歷多次毀滅性的祝融之災，幸而部分建築已經依照當年原貌重建完成。春季時,園內 400 棵櫻花樹一同綻放,晚上更會點燈活動，是深受當地人與遊客歡迎的賞櫻熱點。位於金澤城公園對面的兼六園為日本三大庭園之一，佔地約 11.4 萬平方米,非常廣闊。庭園內種有約 20 種共 420 棵櫻花樹，同樣會於櫻花季的晚上點燈，可以欣賞到與日夜不同魅力的櫻花。 網頁: https://www.ishikawatravel.jp/tw/spots/kanazawa-castle/

https://www.ishikawatravel.jp/tw/spots/kenrokuen-garden/

石川縣－母戀街道 如果打算自駕遊，那就不能錯過另一櫻花名所「母戀街道」！母戀街道是指橫跨內灘町、金澤市及津幡町的一條櫻花大道，總長達 9 公里，在沿路的河北潟堰堤上種有多達 1,400棵櫻花樹，春季時漫天粉紅，景色令人嘆為觀止。醉人景致背後也有一個令人動容的故事，原來 20 年前這裡只種有約 100 棵櫻花樹,其時一位名為山本的女士因年邁母親患病入院，每天以淚洗面地往返這條街道到醫院照顧母親。山本女士於是向金澤市長、內灘及津幡町長提議植樹，希望一棵棵美麗的櫻花樹能夠撫慰與她有著相同經歷的人們，成為大家的心靈支柱。後來經過眾多義工的努力,終於孕育出了這條櫻花大道。 網頁：https://uchinadakankou.com/spot/sakurakaidou

富山縣－春日四重奏 去旅行時間有限，總是貪心地想去勻不同景點?富山縣的朝日町便集齊四大春日絕景，實行一次過滿足你所有願望！朝日町鄰近黑部宇奈月溫泉，早於 1957 年舟川河川改修時，當地人便在長達 1,200 米的河堤上種植了約280 棵染井吉野櫻，形成壯觀的櫻花隧道。後來當地農家為了配合櫻花開花時期，特地裁種了開花期較早的鬱金香品種，加上為採集菜花油而種植的黃色油菜花、遠方留有殘雪的朝日岳，便形成每年僅有兩星期能夠看見的奇蹟美景「春日四重奏」，更吸引了不少新人前來拍攝婚照呢！ 網頁：https://www.asahi-tabi.com/sijuusou/

富山縣－松川遊覽船 在微風的吹拂下，乘船優悠地穿越兩岸盛開的櫻花隧道...想享受如斯愜意的春天便到富山縣的松川公園吧！毗鄰富山城的松川公園內設有松川遊覽船，船程約 30 分鐘，由船長一邊介紹富山歷史、松川周邊景點，一邊帶你享受松川河兩岸約 530 棵盛開櫻花樹的美景，下船後更可以到乘船處的松川茶屋品嚐富山城抹茶芭菲、軟雪糕等甜品呢！



網頁: https://matsukawa-cruise.jp/reading/cherry-blossoms-of-matsukawa/