日本櫻花預測｜東京3月2X日最早開！2025最新開花時間出爐

臨近春天，不少港人都特意外遊到日本賞櫻，日本氣象株式會社從1月開始就持續更新日本櫻花預測2025，日本今年的櫻花花期就較去年延遲，而且預測日期亦有一直推遲的趨勢，當中東京、福岡、名古屋等地將會3月中尾率先開花！
日本櫻花2025｜日本櫻花開花日【2025年3月13日更新】
日本氣象株式會社每年都會發布預測櫻花開花到盛開的日期， 而於3月13日更新的第8回日本櫻花預測中，整體開花日期及盛開日期受天氣影響，較早一回的預測再推遲1至3日，預計東京於3月26日開花，將會是日本最早看到櫻花的地區。而緊接其後的便是預計均於3月27日開花的福岡、3月28日開花的名古屋，以及3月30日開花的大阪，而位於最北面的北海道則於1個月後，約於4月27日開花。
日本櫻花2025｜櫻花盛開日【2025年3月13日更新】
比起櫻花開花的日子，櫻花盛開日期同樣需要留意，除了日本氣象株式會社外，日本氣象協會JWA亦有更新有關日本櫻花盛開的消息。綜合各網站的預測，預計東京的櫻花盛開日期為3月28日至4月2日；大阪為4月3至6日；名古屋為4月1至5日；福岡為4月1至4日；北海道為4月29日至5月1日，兩個網站的預測日期約有3至5日差異。
日本櫻花2025｜開花儀表
如果想時刻留意日本櫻花開花的進度，日本氣象株式會社官網提供了櫻花目前開花盛開進展定量指標的開花儀表網站，可以了解到櫻花的實際開花及盛開的情況，這樣便能清楚知道自己在旅遊時能否看到盛開的櫻花。