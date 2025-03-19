日本櫻花預測｜東京3月2X日最早開！2025最新開花時間出爐

臨近春天，不少港人都特意外遊到日本賞櫻，日本氣象株式會社從1月開始就持續更新日本櫻花預測2025，日本今年的櫻花花期就較去年延遲，而且預測日期亦有一直推遲的趨勢，當中東京、福岡、名古屋等地將會3月中尾率先開花！ 日本櫻花2025｜日本櫻花開花日【2025年3月13日更新】 日本氣象株式會社每年都會發布預測櫻花開花到盛開的日期， 而於3月13日更新的第8回日本櫻花預測中，整體開花日期及盛開日期受天氣影響，較早一回的預測再推遲1至3日，預計東京於3月26日開花，將會是日本最早看到櫻花的地區。而緊接其後的便是預計均於3月27日開花的福岡、3月28日開花的名古屋，以及3月30日開花的大阪，而位於最北面的北海道則於1個月後，約於4月27日開花。

日本櫻花2025｜櫻花盛開日【2025年3月13日更新】 比起櫻花開花的日子，櫻花盛開日期同樣需要留意，除了日本氣象株式會社外，日本氣象協會JWA亦有更新有關日本櫻花盛開的消息。綜合各網站的預測，預計東京的櫻花盛開日期為3月28日至4月2日；大阪為4月3至6日；名古屋為4月1至5日；福岡為4月1至4日；北海道為4月29日至5月1日，兩個網站的預測日期約有3至5日差異。