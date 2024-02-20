日本櫻花｜東京出發！日本河津賞櫻一日團89折優惠 浸伊豆温泉＋浴衣體驗

日本賞櫻｜每年二至四月都是日本的櫻花季，不少人都會選擇這段期間到日本旅行賞花，在漫天花海下感受日本風情。如果接下來正打算出發東京旅遊，Klook的河津櫻一日團套票就正進行89折優惠，費用已交通接送、午餐、包括温泉體驗及浴衣體驗，非常抵玩！
日本櫻花季 抵玩河津櫻賞櫻一日遊
在河津地區有約8,000棵河津櫻花樹，每逢河津櫻花期來臨，為河津地區染上豔粉色之際，屆時將會舉辦一場盛大的「河津櫻花祭」。「河津櫻花祭2024」在2月1日至2月29日期間舉行，每逢晚上6時至8時將會點燈，沿路更有不少小食及手信攤檔，相信旅客們可以盡情感受春季日本祭典的熱鬧氣氛。
河津櫻賞櫻一日遊推介1：河津櫻櫻花祭 + 温泉體驗 【89折！】
早上東京市區出發，前往河津櫻，欣賞粉嫩的櫻花繽紛爛漫，競相盛開的美景。之後前往米其林二星景點-修善寺，在伊豆修善寺滝亭温泉酒店泡湯後，可以在自由探索周邊散步：戀人橋；修善寺；竹林小徑。最後回程東京。
Klook套票：
一日遊
可預訂日期：2月29日或之前
每人 HK$ 664【享89折】
（原價：HK$744）
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
一日遊（含日式午餐）
可預訂日期：2月29日或之前
每人 HK$ 763
立即預訂
河津櫻賞櫻一日遊推介2：河津櫻櫻花祭 + 淨蓮瀑布 + 油菜花田
參與河津櫻花祭、淨蓮瀑布及油菜花田一日遊，欣賞自然美景，迎接櫻花季節。前往淨蓮瀑布時，可由車窗欣賞標誌性的富士山全景，為一日遊帶來美好開始。抵達淨蓮瀑布，沉浸在密林的寧靜氛圍，欣賞壯觀的瀑布景致。附近的河津七瀑布高架橋是欣賞瀑布的絕佳位置，讓旅客拍下風景如畫的美景。河津是日本較早盛開櫻花的地區，鮮艷明媚的粉紅色花瓣使這裡成為大受歡迎的賞櫻地點。漫步於河津櫻花祭的粉紅色賞櫻大道，沉浸在唯美夢幻氛圍。參與河津櫻花祭時，記得在當地的街頭小食攤品嚐充滿特色的當地美食。細味傳統菜餚，品嚐時令美食，感受節日氣氛。
Klook套票：
一日遊
可預訂日期：2月29日、3月4日
成人：HK$ 468
兒童（3 - 11歲）：HK$ 442
河津櫻賞櫻一日遊推介3：自助一日遊
各位可按照自己的節奏探索伊豆地區，欣賞河津櫻花和女兒節掛飾節。 行程包括雛掛飾節及，參加者可自由活動，享受風景。
Klook套票：
河津櫻花節自助一日遊
可預訂日期：2月24日至2月29日
成人 HK$ 755
兒童（4 - 11歲） HK$ 625
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
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河津櫻賞櫻一日遊推介4：河津櫻櫻花祭 + 草莓採摘
參加伊豆水果公園和河津賞櫻之旅，享受愜意春季旅行。品嚐過香甜的日本草莓後，會享用特色午餐“Asari kamameshi” 站在二樓觀景台上，可以將富士山盡收眼底。於伊豆水果公園的草莓田盡情採摘和品嚐草莓，再沿着“類似京都嵐山”的伊豆竹林漫步，感受竹林的獨特魅力。下一站是竹林小徑。竹林是一條沿桂川而建的步行道，穿過温泉鎮中心，走過小徑，坐在中間的圓形竹凳上，可以感受到微風穿過竹林。最後一站是河津櫻，徜徉在河津櫻的淺粉色櫻花隧道中，沉浸在夢幻般的氛圍裏。河津櫻的突出特點是花瓣大，顏色為鮮豔的粉紅色，河津共有8,000多棵櫻花樹，是春季賞櫻的必去之地。一日遊結束後，可在新宿地區下車。
Klook套票：
拼團遊【8折】
可預訂日期：2月25、28、29日
成人 ：HK$ 725（原價：906）
兒童（4 - 11歲） ：HK$ 671（原價：HK$839）
嬰兒（不含午餐）（3 - 5歲）：HK$258（原價：HK$322）
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準
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