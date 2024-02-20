日本櫻花｜東京出發！日本河津賞櫻一日團89折優惠 浸伊豆温泉＋浴衣體驗

日本賞櫻｜每年二至四月都是日本的櫻花季，不少人都會選擇這段期間到日本旅行賞花，在漫天花海下感受日本風情。如果接下來正打算出發東京旅遊，Klook的河津櫻一日團套票就正進行89折優惠，費用已交通接送、午餐、包括温泉體驗及浴衣體驗，非常抵玩！

日本 櫻花季 抵玩河津櫻賞櫻一日遊 在河津地區有約8,000棵河津櫻花樹，每逢河津櫻花期來臨，為河津地區染上豔粉色之際，屆時將會舉辦一場盛大的「河津櫻花祭」。「河津櫻花祭2024」在2月1日至2月29日期間舉行，每逢晚上6時至8時將會點燈，沿路更有不少小食及手信攤檔，相信旅客們可以盡情感受春季日本祭典的熱鬧氣氛。 河津櫻賞櫻一日遊推介1：河津櫻櫻花祭 + 温泉體驗 【89折！】 早上東京市區出發，前往河津櫻，欣賞粉嫩的櫻花繽紛爛漫，競相盛開的美景。之後前往米其林二星景點-修善寺，在伊豆修善寺滝亭温泉酒店泡湯後，可以在自由探索周邊散步：戀人橋；修善寺；竹林小徑。最後回程東京。



Klook套票：

一日遊

可預訂日期：2月29日或之前

每人 HK$ 664【享89折】

（原價：HK$744）

*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。 一日遊（含日式午餐）

可預訂日期：2月29日或之前

每人 HK$ 763



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河津櫻賞櫻一日遊推介2：河津櫻櫻花祭 + 淨蓮瀑布 + 油菜花田 參與河津櫻花祭、淨蓮瀑布及油菜花田一日遊，欣賞自然美景，迎接櫻花季節。前往淨蓮瀑布時，可由車窗欣賞標誌性的富士山全景，為一日遊帶來美好開始。抵達淨蓮瀑布，沉浸在密林的寧靜氛圍，欣賞壯觀的瀑布景致。附近的河津七瀑布高架橋是欣賞瀑布的絕佳位置，讓旅客拍下風景如畫的美景。河津是日本較早盛開櫻花的地區，鮮艷明媚的粉紅色花瓣使這裡成為大受歡迎的賞櫻地點。漫步於河津櫻花祭的粉紅色賞櫻大道，沉浸在唯美夢幻氛圍。參與河津櫻花祭時，記得在當地的街頭小食攤品嚐充滿特色的當地美食。細味傳統菜餚，品嚐時令美食，感受節日氣氛。 Klook套票：

一日遊

可預訂日期：2月29日、3月4日

成人：HK$ 468

兒童（3 - 11歲）：HK$ 442 立即預訂

河津櫻賞櫻一日遊推介 3 ：自助一日遊 各位可按照自己的節奏探索伊豆地區，欣賞河津櫻花和女兒節掛飾節。 行程包括雛掛飾節及，參加者可自由活動，享受風景。 Klook套票：

河津櫻花節自助一日遊

可預訂日期：2月24日至2月29日

成人 HK$ 755

兒童（4 - 11歲） HK$ 625

*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。



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