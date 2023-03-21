日本櫻花2023｜大阪造幣局4.7一連七日開放！560米櫻花隧道、140個品種兩款新登場（附預先網上登記步驟教學）

日本正式進入櫻花季節，當中大阪賞櫻熱地「造幣局」為日本櫻花百大名所，擁有長達 560米的「櫻花隧道」，每年4月中旬左右只對外開放約一星期，每年都吸引旅客及本地人前往參觀！今年大阪造幣局將於4月7至13日開放，不過想去參觀的話，必需事前網上登記，即睇今年開放詳情及登記步驟！

140個品種兩款新登場

說到大阪賞櫻地，造幣局絕對是數一數二的賞櫻勝地！今年大阪造幣局將於4月7至13日一連七日開放，長達560米的「櫻花隧道」足有140個品種、共339棵櫻花樹，當中有年度代表之花「松月」，還有新登場品種「伊予熊谷」及「舞姫」，正因為櫻花樹品種多樣兼坊間少見，別說旅客，就連本地人都會慕名而來參觀！除了櫻花，同場亦有不少祭典攤位，非常熱鬧。