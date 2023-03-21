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2023-03-21 07:30:52

日本櫻花2023｜大阪造幣局4.7一連七日開放！560米櫻花隧道、140個品種兩款新登場（附預先網上登記步驟教學）

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日本櫻花2023｜大阪造幣局4.7一連七日開放！560米櫻花隧道、140個品種兩款新登場（附預先網上登記步驟教學）

日本櫻花2023｜大阪造幣局4.7一連七日開放！560米櫻花隧道、140個品種兩款新登場（附預先網上登記步驟教學）

日本正式進入櫻花季節，當中大阪賞櫻熱地「造幣局」為日本櫻花百大名所，擁有長達 560米的「櫻花隧道」，每年4月中旬左右只對外開放約一星期，每年都吸引旅客及本地人前往參觀！今年大阪造幣局將於4月7至13日開放，不過想去參觀的話，必需事前網上登記，即睇今年開放詳情及登記步驟！

140個品種兩款新登場

說到大阪賞櫻地，造幣局絕對是數一數二的賞櫻勝地！今年大阪造幣局將於4月7至13日一連七日開放，長達560米的「櫻花隧道」足有140個品種、共339棵櫻花樹，當中有年度代表之花「松月」，還有新登場品種「伊予熊谷」及「舞姫」，正因為櫻花樹品種多樣兼坊間少見，別說旅客，就連本地人都會慕名而來參觀！除了櫻花，同場亦有不少祭典攤位，非常熱鬧。

櫻花樹品種多樣兼坊間少見，每年都吸引旅客及本地人前往參觀！(Twitter @大阪観光局) 長達 560米的「櫻花隧道」，種有140個品種、共339棵櫻花樹。(Twitter @大阪観光局) 今年大阪造幣局將於4月7至13日開放，需事前網上登記。(Twitter @大阪観光局) 大阪賞櫻熱地「造幣局」為日本櫻花百大名所。(Twitter @大阪観光局)

需事前網上登記 否則無法入場

為了分散人群，大會將限制人數為每半小時1200-1850人，因此今年跟去年一樣，需事前網上登記，取得QR Code方可進入造幣局賞櫻，否則無法入場。登記網站有日文及少量英文，但需要日本電話號碼，需要在日朋友幫手！

登記步驟一覽

1. 進入造幣局櫻花隧道網站，輸入姓名及電郵地址。

1. 進入造幣局櫻花隧道網站，輸入姓名及電郵地址。

輸入姓名及電郵地址

2. 按下電郵中的連結，揀選到訪日子，目測星期六及日(4月8及9日)名額已滿。

2. 按下電郵中的連結，揀選到訪日子，目測星期六及日(4月8及9日)名額已滿。

揀選到訪日子

3. 揀選時間及人數(最多可選5人)，再次輸入姓名、電郵、日本電話號碼。

3. 揀選時間及人數(最多可選5人)，再次輸入姓名、電郵、日本電話號碼。

揀選時間及人數(最多可選5人)

揀選時間及人數(最多可選5人)

再次輸入姓名、電郵、日本電話號碼

4. 收到申請完電郵，憑電郵中的QR Code，即可於所選的日子及時間入場。

大阪造幣局櫻花道賞櫻2023

地址：大阪市北區天滿1-1-79（地圖按此

開放日期及時間：2023年4月7-13日 10am-7:30pm

交通方式：搭乘大阪市營地下鐵谷町線或京阪本線至「天滿橋站」後徒步 15 分鐘

原文刊登於 Yahoo 旅遊

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