日本櫻花2023｜最新櫻花預測出爐！日本各地提早開花：東京3月18日、大阪3月23日、北海道4月25日

日本櫻花季節快到，日本氣象新聞公司（Weathernews）發布今年第四回櫻花預測，表示由於3月份天氣和暖，與早前預測比較，日本各地將會提早開花，預計染井吉野櫻花將於3月18日在東京和福岡率先盛開，之後慢慢「北上」，4月尾開到北海道，一齊睇睇最新櫻花預測！

3月18日東京+福岡櫻花盛開

日本氣象新聞公司（Weathernews）於3月1日發布今年第四回櫻花預測，由於今年3月份天氣和暖，預計今年大部份地區的開花時期比往年早，當中染井吉野櫻花將於3月18日在東京和福岡率先盛開，3月下旬從西日本到東日本陸續盛開、4月上旬開至東北地區，最後於4月下旬開到北海道，預計於日本黃金周前開花，開花5至10日後便滿開，準備日本賞櫻的各位密切留意啦！