日本櫻花2023｜最新櫻花預測出爐！日本各地提早開花：東京3月18日、大阪3月23日、北海道4月25日

日本櫻花季節快到，日本氣象新聞公司（Weathernews）發布今年第四回櫻花預測，表示由於3月份天氣和暖，與早前預測比較，日本各地將會提早開花，預計染井吉野櫻花將於3月18日在東京和福岡率先盛開，之後慢慢「北上」，4月尾開到北海道，一齊睇睇最新櫻花預測！
3月18日東京+福岡櫻花盛開
日本氣象新聞公司（Weathernews）於3月1日發布今年第四回櫻花預測，由於今年3月份天氣和暖，預計今年大部份地區的開花時期比往年早，當中染井吉野櫻花將於3月18日在東京和福岡率先盛開，3月下旬從西日本到東日本陸續盛開、4月上旬開至東北地區，最後於4月下旬開到北海道，預計於日本黃金周前開花，開花5至10日後便滿開，準備日本賞櫻的各位密切留意啦！
日本各地開花預想日期：
東京：3月18日
福岡：3月18日
名古屋：3月20日
大阪：3月23日
鹿兒島：3月23日
仙台：4月3日
秋田：4月14日
札幌：4月25日
日本賞櫻名所開花預想日期：
上野公園（東京）：3月19日
高知公園（高知縣）：3月19日
舞鶴公園（福岡縣）：3月20日
鶴舞公園（愛知縣）：3月20日
熊本城（熊本縣）：3月20日
平和記念公園(廣島縣)：3月25日
嵐山（京都府）：3月26日
弘前公園（青森縣）：4月17日
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原文刊登於 Yahoo 旅遊