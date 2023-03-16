日本櫻花2023｜東京新宿御苑推全新NAKED夜櫻光影展！900株櫻花+光影藝術打造超夢幻櫻花熱點

今年3月份日本天氣和暖，日本氣象廳於3月14日宣布，作為東京櫻花開花標準的「染井吉野櫻」已確認開花，較往年提早10天，追平了1953年的最早開花紀錄。計劃前往日本賞櫻的話，推介東京賞櫻名所新宿御苑聯乘光雕藝術團隊NAKED打造的「NAKED櫻花新宿御苑2023」，園內種有約900株的櫻花，配合數據光影藝術，營造浪漫的夜櫻觀賞體驗，即睇活動詳情、門票票價及購買連結！

東京新景點｜900株櫻花+光影藝術 今年東京賞櫻名所新宿御苑與光雕藝術團隊NAKED合作打造的「NAKED櫻花新宿御苑2023」，將於3月31日至4月23日舉行，園內種有70種、共900株櫻花，燈光會隨住盛開品種而移動，部分展示更使用對環境友善的TOYOTA水素發電；當中重頭戲有藝術家村松亮太郎的全新藝術企劃「DANDELION PROJECT」，結合真實櫻花與多媒體影像設施打造出最新作品《SAKURA DANDELION》。

東京新景點｜必買限量櫻花野餐墊 此外，場內亦有TREE by NAKED移動餐車提供無酒精飲料以及素食料理，大家亦可購買櫻花花瓣形狀的限量櫻花野餐墊「Sakura Leisure Sheet」，坐下一邊品嚐美食，一邊欣賞夢幻櫻花！KKday推出門票優惠，成人門票原價$106起，折後$94起，有興趣記得入手啦！