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生活
2024-02-27 18:00:00

日本櫻花2024｜大阪萬博公園櫻花祭3月舉行 逾5,000棟櫻花樹/夜間花火大會+賞夜櫻

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日本櫻花2024｜大阪萬博公園櫻花祭3月舉行 逾5,000棟櫻花樹/夜間花火大會+賞夜櫻

日本櫻花2024｜大阪萬博公園櫻花祭3月舉行 逾5,000棟櫻花樹/夜間花火大會+賞夜櫻

又到一年一度賞櫻季節！大阪萬博公園每年都會舉辦櫻花祭，今年將於3月舉行。園內種植逾5,000棟櫻花樹，除了有美食屋台外，晚上可以賞夜櫻，指定日子更有花火大會，一次過滿足晒大家3個願望。即睇詳情！

大阪萬博公園被評為「日本櫻名所100選」，每年都吸引大量本地人及旅客到訪。今年它們將於320日至44日期間舉行櫻花祭，以「SAKURA EXPO 2024」為題。園內種有逾5,000棟櫻花樹，共20個品種，包括染井吉野櫻、彼岸櫻、寒緋櫻等。大家可以粉紅花海下瘋狂打卡！

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入夜後，公園內的東大路於325日至43日期間，晚上將設有燈光效果，猶如一條櫻花隧道，大家可以趁機賞夜櫻。而323日的晚上更會舉行煙花大會，煙花點亮夜櫻，再配合音樂及燈光效果，絕對是賞櫻必到之地！ 場內亦設逾50個美食屋店，亦有多個攤檔售賣春天及櫻花為主題的手作、盆栽、飾物等，又食又買之餘，更可以一次過欣賞到櫻花日與夜之美！

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SAKURA EXPO 2024

地點：大阪萬博紀念公園（地圖按此）

日期：2024320日至47日，逢星期三閉園

開園時間：9:30-17:00

門票：成人¥260，中小學生¥80

交通：大阪「萬博紀念公園」站步行5分鐘

煙花大會

日期：2024323

門票：每位¥8,800（包入園門票）

夜間點燈

日期：2024325日至43日，逢星期三閉園

官方網址

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