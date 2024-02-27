日本櫻花2024｜大阪萬博公園櫻花祭3月舉行 逾5,000棟櫻花樹/夜間花火大會+賞夜櫻

大阪萬博公園被評為「日本櫻名所100選」，每年都吸引大量本地人及旅客到訪。今年它們將於3月20日至4月4日期間舉行櫻花祭，以「SAKURA EXPO 2024」為題。園內種有逾5,000棟櫻花樹，共20個品種，包括染井吉野櫻、彼岸櫻、寒緋櫻等。大家可以粉紅花海下瘋狂打卡！

入夜後，公園內的東大路於3月25日至4月3日期間，晚上將設有燈光效果，猶如一條櫻花隧道，大家可以趁機賞夜櫻。而3月23日的晚上更會舉行煙花大會，煙花點亮夜櫻，再配合音樂及燈光效果，絕對是賞櫻必到之地！ 場內亦設逾50個美食屋店，亦有多個攤檔售賣春天及櫻花為主題的手作、盆栽、飾物等，又食又買之餘，更可以一次過欣賞到櫻花日與夜之美！