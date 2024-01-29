日本櫻花2024｜精選日本5大小眾賞櫻路綫 東京櫻花雨/千葉賞櫻復古列車/京都櫻花古舟 另推限定6折酒店優惠

每年春天，不少香港人都到特意飛到日本賞櫻！Rakuten Travel為大家帶來精選東京、千葉、宮城、京都及福岡等城市5條地道的小衆賞櫻路綫，讓大家可以來到不一樣的春日之旅。此外，它們更推出「新年行大運 SALE」福袋，可以6折訂購日本酒店。即睇詳情！

日本櫻花 2024 ｜東京賞櫻勝地 第一站：上野恩賜公園 每年的3月中至4月初， 上野恩賜公園會在這段時間舉辦「上野櫻花祭」，也是全日本最大型的「櫻花祭」。櫻花盛開時，上野公園將呈現壯麗的景觀，數以千計的櫻花樹在春風中搖曳。當夜幕降臨時，上野公園路旁的燈籠將會亮，花朵和花瓣在微光中閃爍，創造出非常夢幻的景象。 第二站：千鳥淵綠道 同一時間，千鳥淵綠道兩側的櫻花樹會併發出美麗的粉色花海，以吉野櫻為主要樹種。千鳥淵則是皇居周圍的護城河，在欣賞櫻花的同時，遊客可以選擇搭乘小船，沿著護城河漂流，欣賞映照在水面上的櫻花美景。 第三站：外濠公園 外濠公園是位於古時江戶城的外護城河，全長約 2.6 公里。如今，護城河兩側種植了 300 多株的櫻花樹。沿著外濠公園護城河邊散步，欣賞到電車駛過與櫻花交會，花瓣飄落的景象，即可目睹城市繁華和櫻花美景完美結合，讓人仿佛置身於一幅富有詩意的畫卷中。

東京酒店推薦｜東京六本木 Candeo 酒店 酒店位於充滿大都會奢華氣息的六本木站附近，更提供露天浴池，讓旅客在行程後放鬆身心，在浴池中觀賞星空，享受一個寧靜而寫意的浸浴體驗，瞬間可療癒疲倦。現在透過 Rakuten Travel 預訂客房方案，即可享折上折最高 51 折優惠。 訂購連結

東京酒店推薦｜東京銀座格蘭巴哈酒店 酒店於2021年11月30日開幕，內部環境闊落且新淨企理。酒店於大堂定期帶來音樂表演，讓旅客在音樂和美食中恢復元氣。現在透過 Rakuten Travel 預訂酒店，即可享限定 2,000 日圓折扣，或使用新年福袋享折上折優惠。 訂購連結

東京酒店推薦｜東京灣有明相鐵 Grand Fresa 酒店 酒店的地理位置方便，從臨海線的「國際展示場站」或百合海鷗線「東京國際展示場站」步行至本酒店只需3分鐘，亦可從東京迪士尼園區乘搭接駁巴士。酒店各式設施應有盡有，客房均配備席夢思睡床，亦有提供浴鹽、潔面產品及茶包，為旅客帶來最優質的享受。現在透過 Rakuten Travel 預訂酒店，即可享限定1,000日圓折扣，或使用新年福袋享折上折優惠。 訂購連結

日本櫻花 2024 ｜千葉賞櫻勝地 千葉縣以迪士尼聞名，不過一到櫻花季，千葉更是必訪之地。以下路綫將帶大家遊覽千葉的櫻花名勝，從茂原公園出發，然後可選擇於五井站乘搭小湊鐵道或於大原站乘搭夷隅鐵道。 第一站：茂原公園 遠離煩囂的茂原公園佔地 16 萬平方公尺，更獲列入日本的櫻花名所100選。 園內共有約 2,800 棵櫻花樹，其中包括知名的染井吉野櫻。走進此櫻花名勝，享受寧靜的環境，盡情欣賞櫻花的綻放。 第二站：小湊鐵道及夷隅鐵道 小湊鐵道和夷隅鐵道是橫跨千葉縣的鐵路綫，據説小湊鐵道沿線的田園鄉郊環境風光更是宮崎駿電影「龍貓」的原型！鐵路途經養老溪谷、大喜多城等觀光勝地，集結了櫻花、油菜花和復古電車等特色。旅客可以根據自己的行程計劃，從「五井」或「大原」這兩個起點搭乘橫斷列車，欣賞沿途的櫻花美景。 小湊鐵道：此鐵路連接市原市的「五井」站和夷隅郡大多喜町的「上総中野」站。讓遊客穿梭在櫻花和油菜花之間，欣賞壯麗的春季花景。在養老溪谷附近，遊客更可享受到日本具代表性的黑色溫泉——「黑湯溫泉」，成為一條結合自然景觀和溫泉體驗的路綫，在悠閒的鐵道旅程中享受到多重的魅力。 夷隅鐵道：此鐵路連接夷隅市的「大原」和大多喜町的「上総中野」。每年的 3 月中至4月下旬，遊客乘搭夷隅鐵道都可以欣賞到盛開的油菜花景觀，沿途的田野綻放著黃色的花海，沉浸在這片花海中，放鬆身心，感受大自然的魅力。

千葉酒店推薦｜千葉鴨川格蘭酒店 在千葉鴨川格蘭酒店，旅客可以欣賞到壯麗的海景，感受海風的清涼，並在舒適的客房中享受優質的住宿體驗。酒店內的餐廳提供美食，更可品嚐到當地的新鮮海鮮和豐富多樣的料理。酒店亦設有溫泉設施，在賞櫻後加倍療癒。現在透過 Rakuten Travel 預訂半膳計劃（自助餐），即可享折上再折最高51折優惠。 訂購連結

日本櫻花 2024 ｜宮城賞櫻勝地 位於日本東北地區的宮城縣以其壯麗的自然景觀、美味的海鮮和舒適的溫泉而聞名。在春季，宮城縣的櫻花景觀更是令人傾心。以下路綫將帶大家遊覽宮城的櫻花名勝，從白石川堤一目千本櫻開始，再到船岡城址公園，最後到宮城藏王狐狸村。 第一站：白石川堤一目千本櫻 白石川堤一目千本櫻是入選日本櫻花名所 100選的精選賞櫻地點。白石川堤防上種植超過1000棵櫻花樹，主要以染井吉野為主，背景是壯麗的藏王連峰，全長約 8 公里。遊客可以沿著白石川堤漫步，感受春天的氛圍，觀賞周邊的自然風光。 第二站：船岡城址公園 另一入選日本櫻花名所 100 選的精選賞櫻地點船岡城址公園。公園內的櫻花樹盛開時，整座山都被櫻花覆蓋，形成一片粉紅色的景觀，遊客亦可乘坐斜坡纜車穿越全長305米的櫻花隧道，近距離欣賞到盛開的櫻花。 第三站：宮城藏王狐狸村 在宮城藏王狐狸村，遊客可以在森林中漫步，觀賞盛開的櫻花樹。在春天，遊客蒞臨宮城藏王狐狸村更可能有機會目睹狐狸寶寶出生，見證狐狸家族的新生命，與可愛的狐狸寶寶零距離接觸，度過愉快又溫馨的春日時光！

宮城酒店推薦｜宮城作並溫泉一乃坊溫泉旅館 此全包式的山間溫泉度假村位於靜謐的山村中，讓遊客遠離城市的喧囂和壓力，享受奢華無憂的時光，沉浸在大自然的美景中，享受度假村提供的各種設施和服務，包括住宿、膳食、溫泉等。現在透過Rakuten Travel預訂山共呼吸的「一價全包」溫泉度假村住宿方案，即可享折上再折最高 54 折優惠。 訂購連結

宮城酒店推薦｜宮城仙台巴哈大酒店 酒店位置交通方便，距離仙台站東口步行約5分鐘。客房的設備一應俱全，備新型電視，可連接YouTube在電視上看影片。日間花盡百花爭艷，晚上當然要好好放鬆雙腿，酒店內的大浴場就非常之適合。現在透過Rakuten Travel預訂酒店，即可享限定 500 日圓折扣，或使用新年福袋享折上折優惠。 訂購連結

日本櫻花 2024 ｜京都賞櫻勝地 暢遊千年古都，遊客可以沿著小道漫步，欣賞古典建築，沉浸在古雅的京都風情中。以下路綫將帶大家遊覽京的櫻花名勝，從京都伏見十石舟出發，再沿着岡崎引水道，暢遊哲學之道、平安神宮與蹴上鐵道。 第一站：京都伏見十石舟 京都伏見十石船是一個春季限定的活動。十石舟是一種傳統的船隻，讓遊客水道上遊覽。當櫻花綻放時，遊客可欣賞到垂柳和櫻花，當微風吹過時，花瓣會從樹枝上飄落在水面上，隨著水流漂移，營造極具詩意的氛圍。 第二站：京都岡崎引水道 沿着京都岡崎引水道可走遍哲學之道、平安神宮和蹴上鐵道，沿途的櫻花美景讓人彷彿置身畫中。首先經過獲選為「日本道路百選」的哲學之道，因其寧靜優美的環境而聞名，吸引了許多文人雅士前來漫步，小路全長 2公里，並種植約 500棵櫻花樹；然後經過平安神宮，壯麗的櫻花林種植約 300 棵櫻花，在櫻花季節，平安神宮會授予限定的「櫻花神簽」；最後抵達「蹴上鐵道」，當櫻花盛開時，遊客可欣賞到傾斜鐵道兩側櫻花盛開的壯觀美景。

京都酒店推薦｜京都六條東方酒店 酒店位於京都市的六條地區，提供舒適的住宿環境和方便的設施，附近有不少旅遊熱門地點，如東本願寺和涉成園。現在透過 Rakuten Travel 預訂含轉機早餐住宿套餐，即可享折上再折最高48折優惠。 訂購連結

京都酒店推薦｜節點酒店 此酒店位於京都四條烏丸地區，以藝術收藏家的生活為設計理念，在古都中感受現代的風貌。現在透過Rakuten Travel 預訂酒店，即可享限定8折優惠。 訂購連結

日本櫻花 2024 ｜福岡賞櫻勝地 福岡縣一年四季都綻放各種美麗的花朵，春季的櫻花盛開更是必看的景觀。以下路綫將帶大家遊覽福岡的櫻花名 勝，先從西公園出發，再到寶滿宮竈門神社，最後觀賞淺井之一本櫻的夜櫻魅力。 第一站：西公園 西公園是福岡縣內知名的賞櫻勝地之一。園內有近 1,300 棵櫻花樹，西公園的中央展望台值得一訪，俯瞰整個福岡市區的壯麗景色，欣賞到遠處的海灣景觀，例如博多灣的能古島，以及對岸的志賀島。 第二站：寶滿宮竈門神社 寶滿宮竈門神社位於福岡縣，至今已有 1350 年以上的悠久歷史，以祈 願結良緣而聞名，也是《鬼滅之刃》迷的必訪景點之一。每逢櫻花盛開季節，遊客可以在神社周圍欣賞到迷人的櫻花景色。 第三站：淺井之一本櫻 屹立近一百年的淺井之一本櫻高約18米，是一個受歡迎的賞櫻景點日間和夜晚都有各自的魅力，遊客可以在每晚7時至9時的觀賞夜櫻，在燈光的映下，櫻花樹的倒影在湖面上呈現出幻境般的效果。

福岡淺井之一本櫻

福岡酒店推薦｜福岡鋼鐵酒店 酒店於2020年中盛大開幕，以福岡的傳統文化為其設計概念，外觀和內部裝潢中融入了現代、創新和工業元素。現在透過 Rakuten Travel 預訂客房，即可享折上再折最高42折優惠。 訂購連結

福岡酒店推薦｜原鶴溫泉原鶴之舞 捉緊春天的尾巴，浸一浸溫泉為全日行程劃上完美句號。此酒店所有客房均有自源頭流入的溫泉，為顧客帶來個人專享的溫泉Me-time，客房近年經過全新裝潢，為顧客帶來更明亮舒適的感覺。現在透過Rakuten Travel 預訂酒店，即可享限定 2,000 日圓折扣。 訂購連結

「新年行大運 SALE 」福袋 6 折遊日賞櫻 Rakuten Travel 亦同時為大家推出「新年行大運 SALE」住宿優惠，於 1月30日上午10時至2月15日上午9時59分（日本標準時間）連續三個星期，逢星期三11點推出限定6折日本酒店福袋。福袋折扣內容豐富，讓大家輕鬆折上折預訂日本酒店住宿。 指定酒店於預訂時使用雙重優惠券，推介酒店包括：北海道函館世紀濱海酒店，低至 3 折；大阪普樂美雅 凱賓總統酒店，低至 39 折；新潟彌彥山景 Hoho 旅館，低至 42 折。領取「酒店優惠券」以獲享額外 5% 折扣，可享折扣高達 5,000 日圓。