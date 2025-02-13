日本櫻花2025｜日韓賞櫻團優惠合集 5折賞河津櫻+任食士多啤梨/踴子號列車/盲盒櫻花團

踏入賞櫻季節，相信不少人都計劃到外地賞櫻，參加日本或韓國的賞櫻團，省卻不少計劃行程及安排交通的煩惱，最近更有日韓賞櫻團優惠，低至5折賞河津櫻、任食士多啤梨，更有盲盒櫻花團參加，精彩行程等各位體驗，即睇詳情。

適用日期：2025年2月13日起至4月9日（某些日子不適用）

伊豆草莓一小時任摘任食，欣賞河津七滝《伊豆の踴子》風情，更可於河津早櫻時期拍電車駛過畫面，最後到城琦海岸吊橋暢拍。

旅遊平台Klook推出情人節優惠碼，即日起至2月14日，預訂全線Klook活動滿$900即可減$99，香港迪士尼樂園及海洋公園都適用。數量有限，用完即止。

帶各位深度遊覽箱根，探訪壯觀的大涌谷地熱，欣賞壯麗的自然奇景。接著前往歷史悠久的箱根神社，參拜千年古樹。造訪新倉山淺間公園，捕捉到絕美的景色。最後在河口湖八木崎公園畫下完美句點，不同的季節可欣賞到各色繽紛的花朵，盡情體驗箱根的魅力。

再造訪吉野山，這裡是聯合國教科文組織的世界遺產地，也是奈良縣的一座遼闊國家公園。吉野山擁有約3萬棵白色山櫻，每年春天約3月開始，櫻花會順著山勢從山麓、下千本、中千本、上千本到奧千本，由下而上陸續綻放。櫻花季期間，這裡被譽為「一目千本」的絕美景點。

在公園內欣賞奈良八重櫻、染井吉野櫻、山櫻、枝垂櫻等約1,700株不同種類的櫻花。這裡是拍攝鹿兒與櫻花的最佳地點，打卡必到。

探索被譽為日本最夢幻漁村的伊根舟屋。這裡的230家獨特舟屋，一半在海上，一半在岸上，呈現出類似威尼斯的迷人風情。前往美山茅葺村，這裡保留著日本古老的魅力，是日本三大現存茅葺屋集落之一，再到“力フエギャラリ一彩花”享用美山牛奶冰淇淋。此外，不要忘了在紅色小郵筒前打卡，捕捉美山的一刻，體驗自然景觀、歷史文化與美食旅程。

日本櫻花｜踴子號列車

Saphir踴子號列車由JR東日本運營，這列豪華特急列車提供三種高級座位選擇：頂級綠色車廂 (Premium Green)、綠色包廂 (Green Car private compartments) 和綠色車廂 (Green Cars)。搭乘踴子號列車，乘客將享受到舒適的座位設計，並且能夠在旅程中欣賞到日本海岸的絕美風光。

此外，列車上還設有許多設施，包括一間餐廳，讓乘客可以在享受美食的同時，欣賞到沿途的絕佳景致。乘坐這列車，您可以輕鬆直達美麗的河律，全程大約只需2小時30分鐘。

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韓國櫻花｜ 5 折 鎮海軍港節 櫻花慶典一日遊

前往鎮海軍港節，為韓國最大的春日慶典。體驗被CNN評選為「韓國必去的50個景點」 每一位可贈送專屬好禮櫻花花冠，拍出最獨特的櫻花自拍照。

方案：A) 鎮海櫻花之旅 – 首爾出發 只需HK$332起（原價：HK$664）

開售日期：即日起發售

適用日期：2025年3月25日起至4月6日

方案：B) 鎮海櫻花之旅 – 釜山出發 只需HK$326起（原價：HK$651）

開售日期：即日起發售

適用日期：2025年3月25日起至4月6日

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