日本殿堂級平面設計作品展登陸PMQ 展出逾300得獎作 設五感親子工作坊

俗稱「流金水」的 IPSA生肌水源素，是日本護膚品牌的經典產品。「流金水」憑藉其獨特流線型的包裝設計被稱爲日本經典產品設計。如果想欣賞更多日本出色的平面設計，不妨到訪被譽為日本殿堂級平面設計年度得獎作品展「GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024 (Hong Kong Edition) 」了解更多。作品展近日登陸中環PMQ元創方，除了展出超過300件得獎作品外，現場更設親子工作坊及日本著名設計師分享會，讓公眾深入認識平面設計。

由即日起至5月11日，日本頂級平面設計展覽GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024 (Hong Kong Edition) 」登陸PMQ 2樓的The Qube智方。記者於對外開放前，率先入場參觀。踏入展覽後，訪客會被場地中央的大型木系建築所吸引。建築以日本神社為設計靈感，並利用可重用材料打造而成。日本著名設計師關本明子更指，展覽內的建築比起日本當地的神社設計更為漂亮。

現場展出超過300款日本設計作品，涵蓋雜誌報紙廣告、書籍插畫及產品包裝，展品包括被稱爲日本重量級設計大獎的亀倉雄策賞得主北川一成的「KAMIZU」系列及JAGDA新人賞得主岡崎真理子等作品，訪客絕對不能錯過！預覽當日，日本名設計師關本明子親臨現場，為記者介紹不同展品，當中包括曾獲JAGDA綜合設計賞得主北川一成Issay Kitagawa的作品「KAMIZU」。她介紹，「KAMIZU」系列作品為日本不同神社而特別設計。

如果小朋友對設計創作有興趣，不妨帶同他們參與PMQ首次聯同JAGDA策劃的「JAGDA Kids」親子工作坊。工作坊首次與香港舉辦，並以「五感」為主題，由設計師植原亮輔、矢後直規和JAGDA 2025新人賞得主陳淬清 (Sarene Chan)，聯同本地朱古力品牌SLOK Chocolate創辦人時樂(Slok)，帶領家長和小朋友以五感體驗設計的趣味。

與日本/本地設計師交流

希望深入認識日本設計或香港本地創作的話，必定要參與展覽特別推出的設計分享會。多位日本著名設計師，如關本明子及矢後直規將會現身「Creative Voice 設計對話」講座、工作坊及導賞團，與訪客進行即時及深入的交流。除此之外，本地創作者包括朱力行、陳曦成，以及「好青年荼毒室」的創辦人之一李康廷等亦會分享自己對創作的看法。

限定店入手日本設計好物

展覽方特別與本地選物小店MIDWAY SHOP聯手打造限定選物店「MIDWAY POPUP SHOP @JAGDA 2024」。訪客可選購設計界「天書」JAGDA 2024 年鑑及近150件日本得獎設計師品牌好物。